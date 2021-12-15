Особенности увольнения по соглашению сторон: что нужно знать бухгалтеру и кадровику

Что делать, если нужно расстаться с сотрудником (не устраивает, как специалист, не ладит с клиентами, выпивает и т. д.), но по собственному желанию увольняться он не желает, а по иным основаниям его сложно, долго или даже нельзя уволить? Выходом может стать соглашение сторон.

Увольнение по соглашению сторон является одним из оснований для расторжения трудовых отношений, которое предполагает, что работник и работодатель решили расторгнуть их по взаимному согласию и без взаимных претензий. Оно предусмотрено частью 1 статьи 77 и статьей 78 ТК РФ. Согласно ТК РФ расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон можно в любое время, но при наличии добровольного согласия.

Согласно пункту 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 такое добровольное согласие фиксируется письменным соглашением.

Кому выгодно

Кому более выгодно такое основание для увольнения? В первую очередь работодателю поскольку ключевым преимуществом такого увольнения является то, что работник в будущем в одностороннем порядке не сможет отменить или изменить соглашение сторон (в этом случае работник должен будет доказать, что его вынудили уволиться по соглашению, а это очень непросто!).

Напомним, что при увольнении по собственному желанию работник имеет такое право, а именно: в течение двух недель (время работы до дня увольнения после подачи заявления) он может отозвать свое заявление и остаться работать в компании (согласно части 4 статьи 80 ТК РФ).

Но это не единственное преимущество. Ни один работник не застрахован от сокращения штата. Сейчас, во время пандемии, это особенно актуально. В случае сокращения работодатель обязан за 2 месяца предупредить работников, которые будут сокращены и предложить им альтернативную должность. Кроме того, работодатель должен выявить людей, которых по закону нельзя уволить, и найти им место в оставшемся штате. Трудоемко, процедурно и дорого.

Сокращение — более заковыристый для работодателя способ увольнения, чем соглашение сторон. Увольнение по соглашению сторон — более простой способ расторгнуть трудовые отношения в рамках закона.

Из минусов — при заключении соглашения нужно предложить работнику какую-то компенсацию. Это не обязательно, но иначе сотрудник предпочтет иной способ увольнения, более выгодный, например, сокращение. Размер «отступных», как правило, составляет минимум двойной оклад.

Плюсы для работника в увольнении по соглашению сторон тоже имеются, как, впрочем, и минусы.

Плюсы такого увольнения:

Инициатором увольнения по соглашению сторон может выступить и работник. Он может подать заявление в любой момент. Даже за несколько месяцев до желаемой даты увольнения.

Зная заранее дату своего ухода, работник будет иметь в запасе достаточно времени на поиск нового места.

Нет необходимости отрабатывать дополнительные две недели, если уволиться нужно быстро (к примеру, когда уже очень ждут на новом месте);

Возможность договориться с руководством о выплате компенсации.

Минусы заключаются в следующем:

Отсутствие контроля над законностью действий работодателя со стороны профсоюзного комитета.

Работника могут уволить, даже если он находится в отпуске (в том числе в декретном) или на больничном на основании заключенного соглашения о расторжении трудового договора.

Если это четко не прописано в соглашении, то можно остаться без компенсации.

После подписания соглашения работник не сможет передумать и аннулировать все договоренности с работодателем в одностороннем порядке.

Пошаговая инструкция увольнения по соглашению сторон

Шаг 1. Заключить письменное соглашение

В соглашении необходимо указать:

Дату расторжения трудовых отношений. При этом формулировка должна быть однозначной. К примеру, в соглашении лучше написать, что «Стороны договорились расторгнуть трудовой договор 29 декабря 2021 года», а не « с 29 декабря 2021 года».

Размер компенсации.

Дату составления документа, а также реквизиты работника и работодателя и их подписи.

Шаг 2. Издать приказ об увольнении

Использовать можно как унифицированную форму № Т-8 так и собственный разработанный образец.

Шаг 3. Внести запись в трудовую книжку и личную карточку сотрудника

Если увольнение по обоюдному согласию сторон, то запись в трудовой книжке делается на основании приказа с учетом пункта 15 Правил (утв. приказом Минтруда РФ от 19 мая 2021 года № 320н).

С 01.09.2021 работодатель не обязан заводить и вести личные карточки на работников. Как разъяснил Роструд, в том случае, если компания примет решение о ведении личных карточек работников — это тоже не будет являться нарушением.

Напомним, что срок действия приказа № 320н ограничен шестью годами. Он будет действовать до 01.09.2027 года. Скорее всего, с 01.09.2027 будет действовать только электронный формат трудовой книжки. Если работник уже перешел на электронную ТК или впервые устроился на работу в 2021 году и ЭТК ему завели сразу «по умолчанию», то работодатель подает сведения об увольнении сотрудника в ПФР с помощью формы СЗВ-ТД.

Как верно сделать запись в трудовой книжке:

проставить порядковый номер записи;

указать дату расторжения трудового договора;

указать причину прекращения трудового договора, делая ссылку на ТК РФ;

указать основание для записи об увольнении;

поставить подпись должностного лица (обычно это руководитель отдела кадров или директор — в небольшой организации) и печать организации (при ее использовании и наличии).

С 1 сентября 2021 года не требуется знакомить работников с каждой вносимой в бумажную трудовую книжку записью под подпись в личной карточке (согласно пункту 9, 36 Порядка, утв. приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н). Также не нужно заверять подписью увольняемого работника все записи, внесенные в трудовую книжку за время работы у работодателя.

В СЗВ-ТД заполняются те же сведения, дополнительно указывается работал ли сотрудник на Крайнем Севере или в приравненных к нему местностях и код выполняемой функции. Его нужно взять из классификатора. Если заполняете отчет в программе, то обычно достаточно начать вводить название нужной должность в графе и перед вами появится список для выбора.

Прекратить действующие отношения по соглашению можно на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. В трудовой книжке обязательно должна присутствовать ссылка на указанные законы. Например,

«Трудовой договор прекращен по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации»

или

«Уволен по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

Синонимами являются такие формулировки как: трудовой договор расторгнут, трудовой договор прекращен, сотрудник уволен. Важно, чтобы любая из записей была сделана со ссылкой на соответствующий пункт, подпункт и номер статьи ТК РФ.

Шаг 4. Рассчитаться с работником и выдать ему необходимые документы при увольнении

При увольнении по соглашению сторон работнику должна быть выплачена заработная плата и все положенные ему компенсации, например, за неиспользованный отпуск. Кроме того, при увольнении по соглашению сторон работодатель и работник могут обсудить размер дополнительной компенсации. Выплата выходного пособия или компенсации не являются обязательными выплатами.

Более того, запрещено устанавливать выходные пособия, компенсации или иные выплаты в каком-либо размере в соглашении о расторжении трудового договора с руководителями, их заместителями, главными бухгалтерами, а также с членами коллегиальных исполнительных органов организаций (госкорпораций, госкомпаний, а также хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия или акций России составляет более 50%; государственных внебюджетных фондов, государственных и муниципальных организаций).

Документы, которые работодатель должен выдать работнику:

Трудовая книжка;

Справка формы 182н, она необходима для расчета компенсации за больничный на новом месте работы. В ней указывается данные о заработной плате работника за последние два года;

Справка СЗВ-СТАЖ. В ней прописывается трудовой стаж работника. Если работодатель не выдаст эту справку работнику, то он может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. руб .

Иные документы. Справка о сумме уплаченных взносов в Пенсионный фонд России (форма РСВ-1 и СЗВ-М), справка о средней зарплате для службы занятости.

Увольнение по соглашению сторон может быть удобным способом расстаться как работнику с работодателем, так и работодателю с работником. Работодатель сможет таким образом избежать непростой процедуры сокращения (которое в дальнейшем работник может оспорить в суде), а значит и подстраховаться от ненужных ему судебных разбирательств. А работник благодаря увольнению по соглашению сторон сможет получить неплохую компенсацию.

Отметим, что хотя судебная практика складывается при данном виде увольнения в пользу работодателя, но иногда суд может усомниться в том, что соглашение было заключено добровольно.

Например, как в Определении Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21 декабря 2020 г. по делу № 8Г-26753/2020. В этом случае работница оспаривала соглашение и настаивала на том, что на нее было оказано давление со стороны руководства.

Несмотря на то, что первые инстанции отклонили жалобу сотрудницы, кассационный суд принял ее сторону и дело было направлено на новое рассмотрение.

Поэтому, если вы приняли решение уволить сотрудника по соглашению сторон, не пытайтесь давить на него или пугать увольнением по «нехорошей статье» в случае отказа от соглашения, а, напротив, укажите на положительные стороны предлагаемого решения.