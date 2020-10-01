Как произвести расчёт пособия по временной нетрудоспособности, если его период пересекается с периодом режима простоя на предприятии

Продолжая серию статей про расчёт больничных листов, связанных с различными жизненными ситуациями, сегодня затронем тему: «Расчёт больничного в период простоя предприятия».

Если на предприятии приказом руководителя объявлен простой, и в этот период заболел работник, то неверно будет провести расчёт в обычном порядке. Время простоя — это не совсем рабочее время, и начисление зарплаты за такое время производится в соответствии со статьёй 157 ТК РФ. Поэтому необходимо определить, как именно в эти дни (или часы) сохранялась заработная плата сотрудника, ведь именно она влияет на размер выплат по листку нетрудоспособности.

В своих расчётах будем руководствоваться статьями 2 и 7 федерального закона № 255-ФЗ от 29 декабря 2006 года «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию». А это значит, что:

если сумма выплат по больничному листку меньше суммы за простой, то они будут выплачены в полном объёме;

если сумма выплат по листку превышает оплату простоя, то следует начислить только средства, предназначенные за оплату простоя.

Поэтому, для начала следует определить, как именно на данном предприятии оплачивается ситуация простоя и оплачивается ли он вообще.

Как проходит оплата простоя

Напомню, сколько должны заплатить сотрудникам, вынужденным временно прекратить работу (ст.157 ТК РФ):

по вине работодателя — не меньше 75% от их среднего заработка;

по вине работника — не заплатят ничего;

простой не зависит от сторон — не менее 2/3 тарифной ставки или оклада, рассчитанных по времени простоя.

Обратите внимание! В случае, если сотрудник является совместителем и «простаивает» на дополнительном месте работы, то он тем не менее получит полагающиеся ему выплаты, даже если продолжает исправно трудиться на своём основном месте работы.

Первое, что нам нужно определить — это дату: что же наступило раньше простой в организации или заболевание работника. Если работник заболел во время простоя, то пособие не назначается. Это связано с тем, что ему уже частично выплачивается заработная плата (обычно это 2/3 среднего заработка).

Если же работник заболел, а после этого был введён режим простоя, то больничный оплачивается. При этом его частичный заработок (оплата простоя) не выплачивается. Когда закончится больничный, выплата частичного заработка возобновляется.

В соответствии с частью 7 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ оплата больничного листа, приходящегося на период простоя, выплачивается в том объёме, в котором за сотрудником сохраняется заработная плата, но не выше размера пособия по болезни, установленного общими правилами. Работник может начать болеть как до начала периода простоя, так и в дни, приходящиеся на этот период.

Рассмотрим различные варианты расчёта пособий по временной нетрудоспособности в зависимости от того, когда заболел сотрудник.

Пример 1

Сотрудник заболел до введения режима простоя, закончил болеть в этот период.

Если больничный лист был открыт сотруднику до момента введения режима простоя в организации, то расчёт пособия необходимо производить следующим образом:

до момента введения режима простоя — считаем по общим правилам; с даты простоя — расчёт согласно порядку, определённому п.7 ст.7 Закона № 255-ФЗ.

В соответствии с данным порядком, если листок нетрудоспособности открыт до наступления простоя и продолжается в этот период, то пособие по временной нетрудоспособности в периоде простоя необходимо оплатить в том же размере, в котором сотруднику оплачивался бы простой, но не выше так называемого «потолка» — размера пособия, которое положено по общим правилам.

Таким образом, необходимо рассчитать размер пособия по общим правилам и размер оплаты времени простоя (обычно это 2/3 заработка) и сравнить две полученные суммы. Если первая сумма окажется меньше второй, то её сотрудник и получит. И это справедливо, т.к. он получил бы её, если бы не был введён режим простоя. Если вторая сумма окажется меньше первой, то сумма пособия будет ограничена суммой оплаты простоя, т.к. больничный компенсирует лишь то, что не получил работник, если бы не болел.

Сотрудник заболел с 10.08.2020 по 18.08.2020, режим простоя в организации введён с 17.08.2020 г. по причинам, не зависящим от работников и работодателей. Его страховой стаж составляет 9 лет, оклад — 24 000 рублей, средний дневной заработок для расчёта пособий по временной нетрудоспособности составляет 900 рублей.

Размер дневного пособия, исходя из среднедневного заработка и стажа работы — 900 рублей, т.к. его страховой стаж более 8 лет и это 100% среднего заработка. Именно в этом размере сотрудник получит пособие по временной нетрудоспособности за каждый календарный день болезни до момента простоя.

Теперь необходимо определить размер оплаты простоя и сравнить эти две величины. Простой, который не зависит ни от сотрудника, ни от работодателя, оплачивается в размере 2/3 от оклада.

В августе по графику пятидневной рабочей недели 21 рабочий день, значит, оплата за каждый день простоя работнику должна составить 24 000/21 * 2/3 = 761,90 рубль.

Таким образом, размер оплаты времени простоя меньше размера пособия по временной нетрудоспособности, рассчитанного исходя из среднего заработка и стажа, поэтому сотрудник за первые 7 дней болезни должен получить пособие в полном размере, а за 2 дня, приходящиеся на период простоя, — в размере, определяемом в соответствии со ст. 157 ТК РФ.

За весь период нетрудоспособности сотруднику положено пособие в размере:

(900 руб. х 7 дн.) (761,90 руб. х 2 дн.) = 7 823,8 руб.

Разберём аналогичный пример и выясним, какое пособие получит работник, если страховой стаж сотрудника теперь составит 2 года. При этом его оклад — 24 000 рублей, средний дневной заработок для расчёта пособий по временной нетрудоспособности — 900 рублей.

Сумма дневного пособия сотрудника, исходя из среднедневного заработка и стажа работы, составит 540 рублей, т.к. его страховой стаж 2 года, а значит ему положено пособие в размере 60 % среднего заработка, соответственно пособие с учётом коэффициента стажа составит 900*60% = 540 руб. Именно в этом размере сотрудник получит пособие по временной нетрудоспособности за каждый календарный день болезни до момента простоя.

Теперь необходимо определить размер оплаты простоя и сравнить эти две величины. Простой по обстоятельствам, который не зависит от воли сторон, оплачивается в размере 2/3 от ставки, оклада. В августе по графику пятидневной рабочей недели 21 рабочий день, значит, оплата за каждый день простоя работнику должна составить 24 000/21 * 2/3 = 761,90 рубль.

Таким образом, размер оплаты времени простоя больше размера пособия по временной нетрудоспособности, рассчитанного, исходя из среднего заработка и стажа, поэтому работнику за все дни нетрудоспособности положено пособие в размере, определяемом в соответствии с Законом № 255 ФЗ.

За весь период нетрудоспособности сотруднику положено пособие в размере:

(540 руб. * 9 дней) = 4 860 руб.

Пример 2

Сотрудник заболел в период введения режима простоя, закончил болеть после его окончания.

Если временная нетрудоспособность работника наступила во время режима простоя (пп. 5 п. 1 ст. 9 Закона № 255 ФЗ):

за период простоя до открытия больничного осуществляются выплаты в соответствии со ст. 157 «Оплата времени простоя» ТК РФ;

за время нетрудоспособности, приходящееся на период простоя, также осуществляются выплаты в соответствии со ст. 157 ТК РФ (пособие по временной нетрудоспособности не назначается и не выплачивается);

за период нетрудоспособности после окончания периода простоя выплачивается пособие по временной нетрудоспособности по общим правилам. При этом первые три дня нетрудоспособности, за которые пособие выплачивается за счёт работодателя, определяются по дате открытия больничного листа.

Сотрудник заболел с 17.08.2020 г. по 26.08.2020 г., режим простоя в организации был введён с 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г. по причинам, не зависящим от работников и работодателей. Его страховой стаж составляет 9 лет, оклад — 24 000 рублей, средний дневной заработок для расчёта пособий по временной нетрудоспособности составляет 900 рублей.

Пособие по нетрудоспособности, приходящееся на период введения режима простоя, не назначается. Это связано с тем, что за данный период сотруднику положена оплата простоя (обычно это 2/3 заработка). При этом следует отметить, что, по сравнению с временем нетрудоспособности, время простоя необходимо рассчитывать не в календарных, а в рабочих днях.

После окончания простоя пособие по нетрудоспособности необходимо рассчитывать по общим правилам.

За период простоя, предшествующего наступлению периода нетрудоспособности, сотруднику необходимо оплатить простой в сумме 2/3 от оклада. В августе по графику пятидневной рабочей недели 21 рабочий день, значит, оплата за каждый день простоя работнику должна составить 24 000/21 * 2/3 = 761,90 рублей. За период с 03.08.2020 г. по 16.08.2020 г. — 10 рабочих дней, соответственно оплата за период простоя составит 761,90*10 = 7 619 рублей.

За период нетрудоспособности во время простоя с 17.08.2020 г. по 23.08.2020 г. аналогично положено 2/3 от оклада. Количество рабочих дней этого периода — 5, соответственно сумма оплаты составит 7 691,90*5 = 3 809,5 рублей.

Размер пособия по временной нетрудоспособности после простоя с 24.08.2020 г. по 26.08.2020 г. рассчитывается по общим правилам. При этом первые 3 дня, за которые пособие платится за счёт работодателя, определяются по дате открытия больничного листа. В данном случае это период с 17.08.2020 г. по 19.08.2020 г. Соответственно, назначенное работнику пособие в полном объёме выплачивается за счёт ФСС. Количество рабочих дней этого периода — 3, соответственно сумма оплаты составит 900*3 = 2 700 рублей.

Пример 3

Сотрудник заболел в период введения режима простоя и закончил болеть в этот период.

Пособие по нетрудоспособности, период которого приходится на момент введения режима простоя в организации, не назначается и не выплачивается. Т.к. в данном случае сотруднику будет производиться оплата простоя.

Пример 4

Если организация является участником пилотного проекта ФСС.

Если организация является участником пилотного проекта ФСС «Прямые выплаты», то пособие необходимо выплачивать только за первые три дня болезни, оставшийся период оплачивается ФСС. Поэтому для того, чтобы правильно рассчитать пособие, приходящегося на период простоя, органам ФСС необходимо передать реестр с корректным отражением данной информации в нём:

графа 33 и 34 — период простоя;

графа 35 и 36 — период, за который полагается пособие по больничному листу;

графа 42 — размер оклада работника.

Пример 5

Больничный на период карантина совпал с периодом простоя.

Если период режима простоя в организации совпал с периодом больничных листов сотрудников, которые находятся на карантине из-за COVID-19 (коронавируса), работодателю необходимо проинформировать об этом Фонд социального страхования.

Обратите внимание! На расчёт больничного по беременности и родам, приведённые правила не применяются.

Подводя итоги, обращаю ваше внимание на такие моменты:

если период по временной нетрудоспособности пересекается с периодом простоя на предприятии, то расчёт суммы оплаты пособия надо производить особым образом;

размер суммы оплаты больничного листа во время простоя равен сумме заработной платы, которая сохраняется за сотрудником в этот период, но не больше размера пособия, если бы мы его рассчитали по общему правилу (ч.7 ст.7 Федерального закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 г.).

Юлия Невдах— эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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