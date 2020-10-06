Заключение трудового договора

Трудовой договор с сотрудником — это своего рода соглашение, заключённое сторонами для регулирования рабочих отношений. В нём отражают все моменты, которые касаются графика работы, условий труда, обязанностей и полномочий, ответственности и характер работы. Обратите внимание, если будет отсутствовать хоть один обязательный пункт, это приведёт к нарушению прав трудящегося и законодательства.

Общие положения

Перед заключением трудового договора работодатель должен ознакомить будущего сотрудника с локальными нормативными актами компании, должностной инструкцией, графиком работы, условиями оплаты труда. Далее подписывается договор, издаётся приказ о приёме на работу и делается соответствующая запись в его трудовую книжку (при условии, что работник не отказался от продолжения ведения бумажной трудовой книжки). После подписания договора стороны приобретают взаимные права и обязанности, которые они должны строго соблюдать: гражданин обязуется работать и соблюдать действующий на предприятии рабочий распорядок, а работодатель обязуется обеспечить его работой и своевременно выплачивать заработную плату.

Подписанный сторонами договор является основополагающим юридическим фактом, который определяет возникновение, изменение и прекращение служебных отношений между работодателем и его сотрудником. Он устанавливает правовые отношения между трудящимся и нанимателем и представляет собой набор правовых норм, регулирующих служебные отношения между лицами, подписавшими документ.

Виды трудовых договоров

В большинстве случаев договор с работниками заключается на неопределённый срок, то есть в нём не прописано окончание действия документа. Бывает и такое, что в договоре указывают период его действия, это зависит от характера работы или условий, в которых она выполняется. Заполнение такого документа подробно рассматривается в ч. 1 ст. 59 ТК РФ.

По сроку действия подразделяются на заключённые на неопределённый срок и заключённые на определённый срок (не более чем на 5 лет).

Срочный трудовой договор станет бессрочным, если, после истечения указанного в нём срока, сотрудник продолжит работать. В таком случае документ будет считаться оформленным на неопределённый срок. Следовательно, заключать новый, бессрочный, договор нет необходимости. Однако, и бессрочный контракт может стать срочным, для этого нужно расторгнуть предыдущий договор и оформить новый с указанием его срока действия. Такие манипуляции нужно будет обосновать, в помощь вам ст. 59 ТК РФ.

По характеру рабочих отношений можно выделить следующие типы:

по основному месту работы;

по внутреннему и внешнему совместительству (совместительство невозможно без заключения трудового договора, это основное условие такого вида занятости);

временная работа (работа на сезонном предприятии менее 2 месяцев, если необходимо оформить замещение сотрудника, находящегося на больничном);

краткосрочный контракт;

с сотрудниками, выполняющими работу дистанционно;

государственная (муниципальная) служба.

Учтите тот факт, что ТК РФ и нормативные правовые акты, связанные с трудовыми отношениями, не распространяются на отдельные категории граждан при условии, что они не являются работодателями или их представителями:

военнослужащие при исполнении;

лица, работающие по договорам гражданско-правового характера;

иные лица, установленные Федеральным законом (ст. 11 ТК РФ).

В зависимости от правового положения работника, договор может быть заключён:

с несовершеннолетними гражданами;

с лицами, выполняющими семейные обязанности;

с иностранцами;

с лицами, которые не имеют гражданства.

По характеру условий труда подразделяются следующим образом:

нормальные условия труда;

возможность занятости в ночное время;

работа в районах Крайнего Севера и на территориях, приравненных к ним;

работа на вредных условиях труда.

Трудовой договор может быть оформлен по основному месту работу, а может по совместительству. В первом случае сотрудник работает на целой ставке полный рабочий день. Здесь же у него хранится трудовая книжка, если работник не отказался от ведения её на бумаге.

Во втором случае сотрудник подрабатывает в свободное от основной работы время. Эта работа не может длиться более четырёх часов в день. В подписанном с сотрудником документе указано, что выполняемая работа именно по совместительству. Не допускается оформлять такие договора с лицами моложе 18 лет, а также с теми, чья основная работа отнесена к тяжёлой или выполняется во вредных условиях труда, если совмещение работ предполагает работу в таких же условиях. Но об этом мы уже писали.

Особого внимания заслуживают договоры, которые заключают с руководителями и главными бухгалтерами. При их составлении нужно учитывать ряд нюансов, по сравнению с другими категориями работников. Об оформлении трудового договора с главным бухгалтером поговорим в следующей моей статье.

Форма трудового договора

Трудовой договор (образец можно будет скачать в конце моей статьи) составляется в двух экземплярах, каждый подписывается руководителем и работником. Один остаётся у работодателя, второй отдаётся работнику. Сотруднику необходимо расписаться в экземпляре, хранящемуся у работодателя.

Сторонами выступают работник и работодатель. Сотрудник — физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста. Закон не запрещает оформление договора и с 14-летними подростками. При этом должен быть соблюден ряд условий:

работа должна быть лёгкой;

не мешать учебному процессу;

наличие одобрения на выполнение работы от официального представителя, чаще всего это родители подростка.

Например, для роли в кино или театре, необходимо участие ребёнка младшего возраста, в таком случае в дополнение к вышеописанным условиям нужно согласие органов опеки. А также ещё доказательство того, что эта работа не принесёт никакого вреда ребёнку.

Содержание трудового договора

При заключении трудового договора соблюдаются требования к его содержанию, изложенные в ст. 57 ТК РФ, а именно:

Ф.И.О. сотрудника и наименование работодателя;

Данные документа, удостоверяющего личность (и работодателя, если он является физическим лицом);

ИНН работодателя;

Место и дата заключения трудового договора.

Также обязательно нужно включить в трудовой договор следующие условия:

Место работы. Как правило, это сама организация. Если же в организации есть структурные подразделения, то местом работы будет считаться подразделение, указанное в трудовом договоре.

Как правило, это сама организация. Если же в организации есть структурные подразделения, то местом работы будет считаться подразделение, указанное в трудовом договоре. Должностная функция. Работа по должности в соответствии со штатным расписанием.

Работа по должности в соответствии со штатным расписанием. Дата начала деятельности. В случае срочного трудового договора, также срок его действия и обстоятельства (причины), которые послужили основанием для оформления срочного трудового договора в соответствии с условиями трудового законодательства.

В случае срочного трудового договора, также срок его действия и обстоятельства (причины), которые послужили основанием для оформления срочного трудового договора в соответствии с условиями трудового законодательства. Условия оплаты труда. Размер заработной платы (должностного оклада) сотрудника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты.

Размер заработной платы (должностного оклада) сотрудника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. Рабочее время и время отдыха. Если для данного сотрудника они отличаются от общих правил, установленных в компании, то их нужно обговорить с претендентом на работу. Время работы устанавливается ст. 100 ТК РФ и определяет продолжительность рабочей недели, работу с ненормированным рабочим днём, продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней.

Если для данного сотрудника они отличаются от общих правил, установленных в компании, то их нужно обговорить с претендентом на работу. Время работы устанавливается ст. 100 ТК РФ и определяет продолжительность рабочей недели, работу с ненормированным рабочим днём, продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней. Гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда, если на предприятии есть такие условия труда.

если на предприятии есть такие условия труда. Характер работы.

Условия труда на рабочем месте.

Условие об обязательном социальном страховании согласно трудовому законодательству.

Также в него могут входить права и обязанности работника и работодателя, установленные Трудовым кодексом и внутренними правилами организации.

Кроме того, трудовой договор может содержать дополнительные условия:

об испытательном сроке;

о неразглашении коммерческой тайны;

о неразглашении охраняемой законом тайны;

об обязанности сотрудника проработать указанный срок после обучения, оплаченное за счёт работодателя;

о материальной ответственности и другие.

Оформленный документ заверяется подписями обеих сторон. Если правила составления договора не соблюдены, то, в случае проверки ведения кадрового учёта инспектором по труду, может быть назначен административный штраф. Поэтому будьте предельно внимательны и аккуратны при заключении трудового договора, чтобы не возникло проблем при проверке.

Иногда возникает необходимость внести изменения в трудовой договор. В этом случае, новую информацию можно указать в дополнительном соглашении. Оно также составляется в двух экземплярах и подписывается каждой из сторон.

Если при заключении договора не были учтены некие сведения или условия, перечисленные мной ранее, это не является основанием для признания его недействительным или причиной для расторжения. Документ необходимо дополнить недостающей информацией. Внести изменения либо в сам текст, либо указать в дополнительном соглашении сторон.

Как я уже писала выше, договор составляется в двух экземплярах, один из которых передаётся новоиспечённому сотруднику, а второй остаётся в компании. Подписанный документ хранится в кадровой службе. Договор должен храниться в течение 75 лет либо до ликвидации организации. Это указано в п. 656, 657 Перечня типовых документов, утвержденного Приказом Министерства культуры РФ № 558 от 25.08.2010.

В начале статьи вы видите шаблоны трудовых договоров, которые можно скачать. Формы договора примерные, вы можете что-то изменить под себя либо выбрать наиболее подходящий бланк.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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