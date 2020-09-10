Скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на травматизм. Как уменьшить тариф на травматизм на 2021 год?

30 июля 2020 года было опубликовано приложение к постановлению № 107 Фонда Социального Страхования. Это означает, что в 2021 году у нас с вами будут новые значения основных показателей. Если, конечно, ничего не изменится.

Как вы уже знаете, к основному тарифу страховых взносов ежегодно устанавливаются скидки и надбавки. Их размер не может превышать 40% установленного страхового тарифа.

Исходя из основных показателей, по итогам деятельности организации за три года, предшествующих текущему году, определяется размер скидки или надбавки к страховому тарифу.

Перечислим основные показатели:

отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими у страхователя страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;

количество страховых случаев у страхователя на 1 000 работающих;

количество дней временной нетрудоспособности у страхователя ‎на один несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом.

Если в предшествующем году, не по вине третьих лиц, произошёл страховой случай со смертельным исходом, скидка на очередной год не устанавливается. А вот если в результате такого случая погибли 2 и больше человек, так называемый групповой случай, то тогда организации вместо скидки грозит надбавка.

Выходит, что скидка к страховому тарифу назначается в том случае, если все основные показатели работодателя меньше показателей, установленных Фондом Социального Страхования по виду экономической деятельности, к которому отнесён основной вид деятельности организации. А вот если все основные показатели работодателя больше показателей, установленных фондом, то тогда будет назначена надбавка к тарифу.

Вам уже известно, что основные показатели по видам экономической деятельности на 2021 год были утверждены постановлением ФСС от 25.06.2020 № 107.

Надо помнить, что основные показатели учитываются за 3 года, предшествующих текущему. Фонду необходимы эти отчётные данные по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в разрезе видов экономической деятельности, чтобы произвести расчёт новых показателей на следующий год.

Чтобы получить скидку к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, работодателю необходимо заполнить заявление об установлении скидки по форме, утверждённой приказом ФСС от 25.04.2019 № 231.

Подать данное заявление об установлении скидки к тарифу взносов «на травматизм» на 2021 год страхователь мог уже с 10 августа 2020 года, но не позднее 1 ноября 2020 года. Так что не откладывайте.

Рассмотрим условия для получения скидки:

ваши показатели по травматизму ниже отраслевых значений;

ваша компания была зарегистрирована до 2017 г.;

у вас отсутствует задолженность по взносам на травматизм;

в 2020 году у вас на предприятии не было зафиксировано смертельных несчастных случаев.

Лучше не тяните до конца срока подачи заявления. Фактически подать заявление надо не позднее 29 октября, поскольку 1 ноября приходится на воскресенье.

Способы подачи заявления на установление скидки:

прийти лично в Фонд;

направить через МФЦ;

отправить почтой;

подать через портал Госуслуги в электронной форме.

Вам, конечно, известно, что заявление в электронном виде подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

ФСС принимает решение об установлении скидки либо об отказе в её установлении до 1 декабря 2020 года.

Будьте предельно внимательны при подаче сведений. Если будет выявлено, что страхователь подал недостоверные сведения по начисленным страховым взносам и по произведённым расходам на обеспечение по страхованию, а также сведения о результатах проведения специальной оценки условий труда и проведённых обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах, страховщик, в таком случае, отменит своё решение об установлении скидки.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°» Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 7 лет.

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