Скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на травматизм. Как уменьшить тариф на травматизм на 2021 год?

30 июля 2020 года было опубликовано приложение к постановлению № 107 Фонда Социального Страхования. Это означает, что в 2021 году у нас с вами будут новые значения основных показателей. Если, конечно, ничего не изменится.
Как вы уже знаете, к основному тарифу страховых взносов ежегодно устанавливаются скидки и надбавки. Их размер не может превышать 40% установленного страхового тарифа.
Исходя из основных показателей, по итогам деятельности организации за три года, предшествующих текущему году, определяется размер скидки или надбавки к страховому тарифу.
Перечислим основные показатели:
- отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими у страхователя страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;
- количество страховых случаев у страхователя на 1 000 работающих;
- количество дней временной нетрудоспособности у страхователя на один несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом.
Если в предшествующем году, не по вине третьих лиц, произошёл страховой случай со смертельным исходом, скидка на очередной год не устанавливается. А вот если в результате такого случая погибли 2 и больше человек, так называемый групповой случай, то тогда организации вместо скидки грозит надбавка.
Выходит, что скидка к страховому тарифу назначается в том случае, если все основные показатели работодателя меньше показателей, установленных Фондом Социального Страхования по виду экономической деятельности, к которому отнесён основной вид деятельности организации. А вот если все основные показатели работодателя больше показателей, установленных фондом, то тогда будет назначена надбавка к тарифу.
Вам уже известно, что основные показатели по видам экономической деятельности на 2021 год были утверждены постановлением ФСС от 25.06.2020 № 107.
Надо помнить, что основные показатели учитываются за 3 года, предшествующих текущему. Фонду необходимы эти отчётные данные по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в разрезе видов экономической деятельности, чтобы произвести расчёт новых показателей на следующий год.
Чтобы получить скидку к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, работодателю необходимо заполнить заявление об установлении скидки по форме, утверждённой приказом ФСС от 25.04.2019 № 231.
Подать данное заявление об установлении скидки к тарифу взносов «на травматизм» на 2021 год страхователь мог уже с 10 августа 2020 года, но не позднее 1 ноября 2020 года. Так что не откладывайте.
Рассмотрим условия для получения скидки:
- ваши показатели по травматизму ниже отраслевых значений;
- ваша компания была зарегистрирована до 2017 г.;
- у вас отсутствует задолженность по взносам на травматизм;
- в 2020 году у вас на предприятии не было зафиксировано смертельных несчастных случаев.
Лучше не тяните до конца срока подачи заявления. Фактически подать заявление надо не позднее 29 октября, поскольку 1 ноября приходится на воскресенье.
Способы подачи заявления на установление скидки:
- прийти лично в Фонд;
- направить через МФЦ;
- отправить почтой;
- подать через портал Госуслуги в электронной форме.
Вам, конечно, известно, что заявление в электронном виде подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.
ФСС принимает решение об установлении скидки либо об отказе в её установлении до 1 декабря 2020 года.
Будьте предельно внимательны при подаче сведений. Если будет выявлено, что страхователь подал недостоверные сведения по начисленным страховым взносам и по произведённым расходам на обеспечение по страхованию, а также сведения о результатах проведения специальной оценки условий труда и проведённых обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах, страховщик, в таком случае, отменит своё решение об установлении скидки.
Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»
Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 7 лет.
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