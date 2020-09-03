В 2020 году для физических лиц установлен новый порядок получения статуса налогового резидента РФ

Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ были внесены поправки. Теперь физические лица, находившиеся на территории РФ от 90 до 182 календарных дней включительно в течение периода с 1 января по 31 декабря 2020 года, получили право признать себя налоговыми резидентами (п. 2.2 ст. 207 НК РФ).

Налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, которые фактически находились в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Для получения этого статуса гражданину необходимо подать заявление, заполненное в произвольной форме, в Федеральную налоговую инспекцию по месту жительства, или по месту пребывания или по месту постановки на учёт до 30 апреля 2021 года.

Поданное заявление в обязательном порядке должно содержать фамилию, имя, отчество (при его наличии) и идентификационный номер налогоплательщика — физического лица.

Данные изменения вступили в силу 31 июля 2020 года и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

В законе не описано, должен ли работодатель учитывать эти положения, чтобы рассчитывать НДФЛ по пониженной ставке для таких работников, при их нахождении в Российской Федерации от 90 до 182 дней в течение 2020 года.

При расчёте налога на доходы физических лиц работодатель определяет налоговый статус сотрудникам по старым правилам, исходя из 183 календарных дней пребывания в Российской Федерации в течение 12 месяцев. Следовательно, согласно новому закону, работодателю не нужно пересчитывать НДФЛ и возвращать его сотруднику после получения им статуса резидента.

Пересчёт НДФЛ в связи с изменением налогового статуса гражданина будет осуществляться налоговой инспекцией по итогам года, она же будет возвращать излишне удержанный налог по правилам ст. 78 НК РФ. Для этого физическому лицу необходимо предоставить в налоговую заявление, декларацию по НДФЛ, документы о приобретении статуса резидента РФ, а также заявление на возврат излишне удержанного налога.

Автор Андрияшкина Татьяна