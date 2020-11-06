Простые сложности выходного пособия при ликвидации компании

Каждый из нас, работник или работодатель, может оказаться в кризисной ситуации, когда заканчивается жизненный цикл бизнеса и ликвидация компании становится неизбежной. Поэтому следует знать, что действующим трудовым законодательством за любым работодателем закреплена обязанность выплаты выходного пособия при сокращении численности работников или ликвидации компании. Данная норма преследует основную цель: оказать финансовую поддержку сотрудникам, потерявшим работу.

Задача этой статьи пояснить, какие нюансы нужно учитывать при расчёте выходного пособия.

Помимо окончательного расчёта по заработной плате и компенсации за неиспользованный отпуск работник при увольнении получает:

выходное пособие — выплачивается в обязательном порядке и не зависит от времени оформления новых трудовых отношений экс-работника;

ежемесячные выплаты (за 2 мес. 3-ий в искл., для работников Крайнего Севера — 3 мес. 4-6-ой мес. в искл.) в размере среднего заработка (засчитывая уже выплаченное выходное пособие) или заменяющую их единовременную компенсацию в размере 2-х (либо 5-ти кратном для Крайнего Севера) средних заработков;

компенсацию за расторжение трудового договора ранее положенного срока.

Все указанные выплаты зависят от размера среднего заработка. Напомню, что он определяется согласно ст. 139 ТК РФ и Постановления Правительства от 24.12.2007 года N 922. В соответствии с этими нормами расчётчику, бухгалтеру или руководителю нужно соблюдать следующий алгоритм действий:

Суммировать все виды начислений в пользу работника, как правило, за 12 месяцев до месяца увольнения. Следует помнить: календарный месяц надо учитывать полностью! В состав учитываемых начислений за расчётные месяцы входят зарплата, надбавки к окладам и тарифным ставкам, производственные премии в соответствии с пунктом 15 Положения No922. Рассчитать количество фактически отработанных дней за аналогичный период, те же 12 месяцев. Отработанным в расчётном периоде, согласно подпункту «а» пункта 5 Постановления N914, не будет считаться время, если за работником сохранялся средний заработок, а также начисленные за это время суммы. То есть не войдут периоды отпусков, периоды получения больничных и декретных пособий, время простоя, дни ухода за детьми-инвалидами и другие. Исключение составят перерывы для кормления ребенка, предусмотренные трудовым законодательством РФ, забастовка, простой по виде работника. Исчислить средний дневной заработок, путём деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в расчётном периоде на количество фактически отработанных в этот период дней (пункт 9 Положения N 922).

Затем, рассчитав среднедневной заработок, умножаем его на количество рабочих дней и получаем выходное пособие.

Чтоб верно определить количество оплачиваемых рабочих дней, возьмём рабочий месяц с даты увольнения по соответствующее число. Например, если сотрудника увольняем 5 ноября 2020 года, то рабочий месяц начнется с 6 ноября и продолжится по 5 декабря. В этом интервале, с 06.11.2020 по 05.12.2020 рабочих дней — 21, именно на это количество и нужно умножить среднедневной заработок.

При ежемесячной выплате за 2-ой (3-ий) месяц, средний дневной заработок умножаем на то количество рабочих дней месяца, когда работник ещё не был трудоустроен.

Для расчёта компенсации за расторжение трудового договора ранее положенного срока, аналогично, учтём рабочие дни. Эту выплату мы будем рассчитывать пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

Выходное пособие выплачиваем за определённый период (две недели, месяц). Первой и последней датой указанного периода может быть, как рабочий, так и выходной или нерабочий праздничный день. Границы оплачиваемого периода при этом не изменяются.

Ошибочным можно считать решение работодателя, если он принимает к расчёту период, который составляет 30 календарных дней. Объясню почему.

Например, при увольнении работника 31 января пособие будет начисляться исходя из среднего заработка за период с 1 февраля по 2 марта (1 марта в високосном году). С точки зрения законодательства о труде работодатель ничего не нарушит, так как его действия будут направлены на защиту интересов работника. Но в то же время, освобождается от обложения НДФЛ и страховыми взносами только та часть выходного пособия, которая установлена Трудовым Кодексом, а именно, за первый месяц увольнения, а не за 30 календарных дней. И этот момент нужно учитывать.

Сейчас законодательством не предусмотрен порядок определения среднего заработка для выплаты выходного пособия работникам, у которых был установлен индивидуальный график до момента увольнения. Поэтому нужно понимать, что существуют разные точки зрения, и единого мнения в этом вопросе нет. Обозначу какие это варианты:

когда в расчёт выходного пособия включаются только рабочие дни по Производственному календарю (для 5-ти дневной рабочей недели), независимо от графика, по которому работал уволенный работник, и порядка учёта рабочего времени (апелляционное определение Верховного Суда Республики Карелия от 30.06.2015 по делу № 33-2615/2015);

когда средний заработок определяется путём умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов по графику работника в периоде, подлежащем оплате, т.е. в течение месяца после увольнения (апелляционное определение Верховного Суда Республики Хакасия от 21.08.2012 по делу № 33-1758/2012).

Здесь отмечу: если работодатель закрепит в локальных нормативных документах компании любой из способов, то он может быть признан законным.

Идём далее

Если на период оплаты выпадают праздничные дни, будут ли учитываются такие дни при расчете выходного пособия и ежемесячных выплат?

Напомню, что Постановлением Конституционного Суда РФ от 13.11.2019 № 34-П установлено: размер выходного пособия, выплачиваемого при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, не может быть меньше размера среднего месячного заработка работника, независимо от даты увольнения и наличия (отсутствия) в первом месяце после увольнения нерабочих праздничных дней.

Но Конституционный суд не устанавливает (и не должен) механизм расчёта выходного пособия, позволяющий соблюсти интересы уволенных лиц. Во многих публикациях СМИ предлагается самый простой вариант: рассчитать выходное пособие путём умножения среднедневного заработка на число дней, составляющих сумму рабочих и праздничных дней в заданном периоде. Это приводит к тому что, например, в январе окажется 25 дней (17 рабочих и 8 праздничных дней), что превышает количество рабочих дней в любом месяце, так как максимум возможно 23 дня. И возникает несоответствие требованиям Конституционного Суда, поскольку размер пособия не должен быть меньше и не может быть существенно больше среднего месячного заработка.

Поэтому рассчитайте число дней корректно, воспользовавшись одним из указанных способов:

как разность между количеством календарных дней и суммарным количеством суббот и воскресений, приходящихся на первый месяц после увольнения;

как среднемесячное количество рабочих дней, путём деления количества рабочих дней за год на двенадцать.

Какие еще нюансы следует учесть, чтобы не споткнуться при расчёте?

Например, работника увольняем 30 ноября 2020 года, в последний календарный день месяца, соответственно выходное пособие выплачивается за период с 1 по 31 декабря. В расчётный период войдут предшествующие декабрю двенадцать календарных месяцев, с декабря 2019 года по ноябрь 2020. То есть включая месяц увольнения (опираемся на позицию из письма Роструда от 22.07.2010 No2184-6-1).

В другой ситуации, когда увольнение совпадает с последним рабочим днём по Производственному календарю, либо графику работы, не являясь при этом последним календарным днем месяца, сам месяц увольнения в расчётный период включать не должны.

А если весь расчётный период человек не работал (мог болеть или быть в отпуске по уходу за ребёнком), значит данный период следует заменить на двенадцать календарных месяцев, которые предшествовали последнему месяцу, когда человек выходил на работу (см. письмо Минтруда от 25.11.2015 N 14-1/В-972).

И в заключение о порядке налогообложения выходного пособия в 2020 году. Он не изменился.

НДФЛ и страховые взносы, по-прежнему, не уплачиваем с выплат в пределах 3-кратного размера среднего заработка (для районов Крайнего Севера и аналогичных территорий предел — 6-кратный размер заработка) согласно п.1 ст.217 НК РФ. А с выплат, превышающих данный предел начисляем обязательные платежи: НДФЛ и страховые взносы (Подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ; подп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Что же касается налога на прибыль, то ограничений по суммам нет. Но существует риск, что руководителю придется доказывать целесообразность расходов, в случае превышения предела выплат (п. 9 ч. 2 ст. 255 НК РФ; Письмо Минфина от 18.03.2020 № 03-03-06/1/20894; обзор судебной практики ВС РФ № 4 (2016).

Лимит касается не всех выплат, а только выходного пособия и компенсации заработка на период трудоустройства. Поэтому обязательно учитывайте этот факт.

Юлия Хамидуллина— эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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