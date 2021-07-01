Что делать, если сотрудник не годен к работе по заключению медкомиссии

Медосмотр показал, что сотрудник не может временно или постоянно занимать свою должность. Что делать работодателю: отстранить сотрудника от работы, перевести на новое место или уволить? В какие сроки это нужно сделать? Какими документами оформить? Разбираем подробно.

Изучаем медицинское заключение

В медицинском заключении должен быть указан срок, в течение которого работник по состоянию здоровья не сможет выполнять прежнюю трудовую функцию:

до 4 месяцев;

более 4 месяцев;

бессрочно.

Этот срок и выявленные противопоказания станут той отправной точкой, от которой будут отталкиваться стороны трудовых отношений в поисках приемлемого варианта дальнейшего сотрудничества.

Какие варианты могут быть?

Изменение условий труда

Если работник сможет выполнять прежнюю функцию при незначительном изменении условий труда, его можно оставить на прежнем месте.

Например: медкомиссия запретила работнику поднимать тяжести свыше 5 кг. Если это ограничение не помешает работнику выполнять свои обязанности, то он может продолжить трудиться на том же месте.

Какие документы нужно оформить

Приказ руководителя об установлении особых условиях труда для этого работника. Дополнительное соглашение к трудовому договору.

Когда нужно оформить документы

Сделайте это в тот же день, когда работник принес медицинское заключение.

Обратите внимание: трудовая инспекция вправе наказать работодателя за допуск сотрудника к работе при наличии медицинский противопоканий по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ: должностное лицо (ИП) могут оштрафовать на сумму от 15 до 25 тысяч рублей;

организацию — от 110 до 130 тысяч рублей.

Перевод на другую работу

Если по состоянию здоровья сотрудник не сможет работать в прежней должности — работодатель должен предложить ему подходящие вакансии, которые есть в компании (ст. 73 ТК РФ). В зависимости от срока, указанного в медицинском заключении, новое место может быть временным или постоянным.

Предложенная работа должна подходить сотруднику по квалификации и состоянию здоровья. Предложение со списком свободных вакансий можно оформить в произвольной форме.

Важно: работодатель не обязан предлагать место с более высокой оплатой или квалификацией. Но если на новой должности оплата будет ниже, то в первый месяц после перевода работнику нужно выплатить средний заработок по прежней работе.

Сотруднику, которого переводят из-за повреждения здоровья, полученного на работе, нужно выплачивать средний заработок по «старому тарифу» до тех пор, пока он не выздоровеет или не оформит инвалидность (ст. 182 ТК РФ).

Иногда подходящей вакансии в компании нет, но терять хорошего работника руководство не хочет. Как лучше поступить? Можно ввести в штатное расписание новую должность, которая подходит работнику по медицинским показаниям и оформить перевод на эту должность (ст. 72.2 ТК РФ),

Какие документы нужно оформить

Предложение со списком свободных вакансий. Согласие работника на перевод (работник может сделать запись прямо на предложении со списком вакансий) или заявление о переводе на другую должность. Приказ о переводе на другую должность. Дополнительное соглашение к трудовому договору.

Если перевод временный, то вносить запись в трудовую книжку (отражать сведения о трудовой деятельности в электронной форме) не нужно.

Когда нужно оформить документы

Сотрудника нельзя оставить на противопоказанной ему работе ни на один день. Поэтому подбор свободной вакансии, получение согласия от работника и оформление перевода лучше провести в день получения медзаключения.

Отстранение от работы

Бывает, что сотрудник, которому нужен временный перевод на срок до 4 месяцев, от него отказался или на предприятии нет свободных вакансий. В таком случае работодатель обязан отстранить сотрудника от работы на весь срок, указанный в медзаключении.

Однако на срок отстранения за сотрудником нужно сохранить его место. А вот начислять зарплату за этот период ему не надо, если иное не предусмотрено трудовым (коллективным) договором или законодательством (ст. 73 ТК РФ).

Какие документы нужно оформить

Предложение со списком свободных вакансий (если они есть) в произвольной форме. Один из трех документов — отказ работника от перевода (работник может сделать запись прямо на предложении со списком вакансий), заявление об отказе от перевода или уведомление об отсутствии свободных вакансий (работника нужно ознакомить с ним под роспись). Приказ об отстранении от работы с сохранением должности, но без сохранения зарплаты в произвольной форме.

Когда нужно оформить документы

В день получения медзаключения.

Увольнение

Если работнику требуется перевод на срок дольше 4 месяцев или на постоянку, а вакансий на предприятии нет или работник от них отказался — его нужно уволить.

Увольнение производится по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ..

Важно: увольнение по этому основанию не нарушает права сотрудника, так как направлено на охрану его здоровья.

При увольнении работнику нужно выплатить:

зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и прочие положенные выплаты при их наличии;

выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

Особый порядок увольнения предусмотрен для: руководителей компаний (филиалов и иных ОП), их замов и главных бухгалтеров. Такого работника можно уволить, даже если срок отстранения по медзаключению меньше 4 месяцев. При этом стороны вправе не расторгать трудовой договор, а заключить соглашение об отстранении от работы на определенный срок. На протяжении этого срока зарплата работнику не начисляется.

Какие документы нужно оформить:

Предложение со списком свободных вакансий (если они есть). Один из трех документов — отказ работника от перевода (работник может сделать запись прямо на предложении со списком вакансий), заявление об отказе от перевода или уведомление об отсутствии свободных вакансий (работника нужно ознакомить с ним под роспись). Приказ об увольнении. Справку о сумме заработной платы и документы о стаже (выписки из СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, раздела 3 по страховым взносам) и иные документы (по письменному заявлению работника).

Внесите в трудовую книжку работника (сведения о трудовой деятельности в электронной форме) запись: «Уволен в связи с отсутствием у работодателя работы, необходимой работнику в соответствии с медицинским заключением, пункт 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».