Что делать, если сотрудник не годен к работе по заключению медкомиссии

Медосмотр показал, что сотрудник не может временно или постоянно занимать свою должность. Что делать работодателю: отстранить сотрудника от работы, перевести на новое место или уволить? В какие сроки это нужно сделать? Какими документами оформить? Разбираем подробно.
Изучаем медицинское заключение
В медицинском заключении должен быть указан срок, в течение которого работник по состоянию здоровья не сможет выполнять прежнюю трудовую функцию:
- до 4 месяцев;
- более 4 месяцев;
- бессрочно.
Этот срок и выявленные противопоказания станут той отправной точкой, от которой будут отталкиваться стороны трудовых отношений в поисках приемлемого варианта дальнейшего сотрудничества.
Какие варианты могут быть?
Изменение условий труда
Если работник сможет выполнять прежнюю функцию при незначительном изменении условий труда, его можно оставить на прежнем месте.
Например: медкомиссия запретила работнику поднимать тяжести свыше 5 кг. Если это ограничение не помешает работнику выполнять свои обязанности, то он может продолжить трудиться на том же месте.
Какие документы нужно оформить
- Приказ руководителя об установлении особых условиях труда для этого работника.
- Дополнительное соглашение к трудовому договору.
Когда нужно оформить документы
Сделайте это в тот же день, когда работник принес медицинское заключение.
Обратите внимание: трудовая инспекция вправе наказать работодателя за допуск сотрудника к работе при наличии медицинский противопоканий по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ:
- должностное лицо (ИП) могут оштрафовать на сумму от 15 до 25 тысяч рублей;
- организацию — от 110 до 130 тысяч рублей.
Перевод на другую работу
Если по состоянию здоровья сотрудник не сможет работать в прежней должности — работодатель должен предложить ему подходящие вакансии, которые есть в компании (ст. 73 ТК РФ). В зависимости от срока, указанного в медицинском заключении, новое место может быть временным или постоянным.
Предложенная работа должна подходить сотруднику по квалификации и состоянию здоровья. Предложение со списком свободных вакансий можно оформить в произвольной форме.
Важно: работодатель не обязан предлагать место с более высокой оплатой или квалификацией. Но если на новой должности оплата будет ниже, то в первый месяц после перевода работнику нужно выплатить средний заработок по прежней работе.
Сотруднику, которого переводят из-за повреждения здоровья, полученного на работе, нужно выплачивать средний заработок по «старому тарифу» до тех пор, пока он не выздоровеет или не оформит инвалидность (ст. 182 ТК РФ).
Иногда подходящей вакансии в компании нет, но терять хорошего работника руководство не хочет. Как лучше поступить? Можно ввести в штатное расписание новую должность, которая подходит работнику по медицинским показаниям и оформить перевод на эту должность (ст. 72.2 ТК РФ),
Какие документы нужно оформить
- Предложение со списком свободных вакансий.
- Согласие работника на перевод (работник может сделать запись прямо на предложении со списком вакансий) или заявление о переводе на другую должность.
- Приказ о переводе на другую должность.
- Дополнительное соглашение к трудовому договору.
Если перевод временный, то вносить запись в трудовую книжку (отражать сведения о трудовой деятельности в электронной форме) не нужно.
Когда нужно оформить документы
Сотрудника нельзя оставить на противопоказанной ему работе ни на один день. Поэтому подбор свободной вакансии, получение согласия от работника и оформление перевода лучше провести в день получения медзаключения.
Отстранение от работы
Бывает, что сотрудник, которому нужен временный перевод на срок до 4 месяцев, от него отказался или на предприятии нет свободных вакансий. В таком случае работодатель обязан отстранить сотрудника от работы на весь срок, указанный в медзаключении.
Однако на срок отстранения за сотрудником нужно сохранить его место. А вот начислять зарплату за этот период ему не надо, если иное не предусмотрено трудовым (коллективным) договором или законодательством (ст. 73 ТК РФ).
Какие документы нужно оформить
- Предложение со списком свободных вакансий (если они есть) в произвольной форме.
- Один из трех документов — отказ работника от перевода (работник может сделать запись прямо на предложении со списком вакансий), заявление об отказе от перевода или уведомление об отсутствии свободных вакансий (работника нужно ознакомить с ним под роспись).
- Приказ об отстранении от работы с сохранением должности, но без сохранения зарплаты в произвольной форме.
Когда нужно оформить документы
В день получения медзаключения.
Увольнение
Если работнику требуется перевод на срок дольше 4 месяцев или на постоянку, а вакансий на предприятии нет или работник от них отказался — его нужно уволить.
Увольнение производится по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ..
Важно: увольнение по этому основанию не нарушает права сотрудника, так как направлено на охрану его здоровья.
При увольнении работнику нужно выплатить:
- зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и прочие положенные выплаты при их наличии;
- выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.
Особый порядок увольнения предусмотрен для: руководителей компаний (филиалов и иных ОП), их замов и главных бухгалтеров. Такого работника можно уволить, даже если срок отстранения по медзаключению меньше 4 месяцев. При этом стороны вправе не расторгать трудовой договор, а заключить соглашение об отстранении от работы на определенный срок. На протяжении этого срока зарплата работнику не начисляется.
Какие документы нужно оформить:
- Предложение со списком свободных вакансий (если они есть).
- Один из трех документов — отказ работника от перевода (работник может сделать запись прямо на предложении со списком вакансий), заявление об отказе от перевода или уведомление об отсутствии свободных вакансий (работника нужно ознакомить с ним под роспись).
- Приказ об увольнении.
- Справку о сумме заработной платы и документы о стаже (выписки из СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, раздела 3 по страховым взносам) и иные документы (по письменному заявлению работника).
Внесите в трудовую книжку работника (сведения о трудовой деятельности в электронной форме) запись: «Уволен в связи с отсутствием у работодателя работы, необходимой работнику в соответствии с медицинским заключением, пункт 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».