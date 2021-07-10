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Вы — опытный расчетчик зарплаты? Тогда вам сюда — на конкурс с призовым фондом 100 000 рублей!

Для рубрики Расчеты с работниками
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Четвертый раз группа компаний КАМИН проводит конкурс среди бухгалтеров на звание лучшего расчетчика зарплаты. Сумеете ли вы справиться без помощи программы? Проверьте свои навыки, получите не только денежный приз, но и сертификат — это признание ваших профессиональных качеств. Сомневаетесь? Ну и напрасно!

Мы вам расскажем, как проходил прошлогодний конкурс, которому даже пандемия не смогла помешать и познакомим с победителями. А еще дадим ссылку на участие. Вдруг передумаете.

Как это было в 2020-м

В 2020 году в конкурсе на финальном этапе приняло участие 108 человек — повлияли ограничения из-за коронавируса. И все же на мероприятии собрались участники из самых разных регионов — от Калининграда и Крыма до Екатеринбурга.

Два десятка участников — постоянные, они приходят на конкурс каждый год. Интересно, увидим ли мы их заявки и в этом году?

В 2020 году конкурс претерпел ряд важных изменений. Например, увеличилось время прохождения заданий до 3 часов. Из-за карантина и ограничений не везде удалось отметить его окончание с размахом, но мы не унывали.

Призовые места заняли:

1 место. Тихонов Алексей, с.Завьялово (Удмуртская республика)

Алексей проходил последний этап конкурса в Центре проведения, находящемся в г. Ижевске. Это был его первый опыт участия в профессиональном конкурсе. Отличный старт! Но с заданиями пришлось потрудиться.

"Когда объявили, что время, отведенное на выполнение заданий, составляет 3 часа, подумал, что этого хватит с запасом. Но не тут-то было! На первое задание из шести я потратил целый час! Возможно, сказалось волнение.

В общем, времени на решение хватило впритык. На проверку ответов его уже не осталось. На мой взгляд, задачи были непростыми, разнообразными и достаточно интересными.”, — признался Алексей.

2 место. Срабионян Светлана, г. Ростов-на-Дону

Несмотря на трудности (в городе, где живет Светлана не было Центра проведения), девушке не только удалось принять участие в конкурсе, но и занять почетное второе место, хотя сама она говорит, что участок зарплаты всегда казался ей одним из самых сложных.

"Интересный конкурс. Понравилось, что в очном этапе были задачи с развернутыми ответами, а не тестирование. Очень интересно узнать свои ошибки, чтобы понять, в каких местах необходимо подтянуть знания."

3 место. Хусаинова Илана, г. Мурманск

"Очень понравились задания. Благодарю за возможность принять участие в интересном конкурсе, который позволяет расширить свои знания и практические умения.", — так комментирует свои впечатления третья победительница.

Нам приятно, что коллеги с радостью и удовольствием принимают участие в таком значимом для нас мероприятии.

Хочу на конкурс!

Вы уже участвовали в нашем конкурсе? Еще нет или принимали участие и хотите повторить? Тогда рассказываем как это сделать.

Для начала вам нужно зарегистрироваться.

На ваш e-mail придут логин, пароль и все необходимые инструкции.

Сам конкурс пройдет в три этапа:

  1. Подготовка. С 1 по 31 июля проходит регистрация, вы можете попробовать свои силы в пробном тестировании. Проходить его можно любое количество раз.
  2. Тестирование. С 1 августа по 30 сентября будет проходить зачетный тест (на его прохождение дается одна попытка). Тест состоит из 15 вопросов. Это возможность получить первые баллы (максимум 15 — по баллу за верный ответ). Все, кто пройдет этот этап, даже если не наберут ни одного балла, допускаются к финалу.
  3. Финал. Пройдет 15 октября. Здесь вам потребуется не только дать ответы на задачи, но и расписать всю логику их решения, указав ссылки на нормативку. Вы сами выбираете формат участия в финале — онлайн, либо очно в одном из наших Центров проведения (список Центров — смотрите на сайте, он обновляется). На решение заданий у вас будет 2 часа.

Призовой фонд

Составляет 100 000 рублей. Победители получают на счёт ровно 20 000, 30 000 или 50 000 рублей. Налоговым агентом выступает организатор.

Объявление и награждение победителей состоится 2 ноября 2021 года.

Директор группы компаний КАМИН Борис Михайлович Тупицын

“Если раньше любой бухгалтер мог посчитать зарплату вручную, то сейчас это сложная математическая задача, требующая специальных знаний, постоянного отслеживания изменений в Налоговом кодексе. Поэтому нужно держать себя в тонусе, следить за изменениями... Принимайте участие в конкурсах, чтобы проверить свой профессионализм.”

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
КАМИН
КАМИН
Один из ведущих производителей 1С-совместимых программных продуктов
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