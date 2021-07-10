Вы — опытный расчетчик зарплаты? Тогда вам сюда — на конкурс с призовым фондом 100 000 рублей!

Четвертый раз группа компаний КАМИН проводит конкурс среди бухгалтеров на звание лучшего расчетчика зарплаты. Сумеете ли вы справиться без помощи программы? Проверьте свои навыки, получите не только денежный приз, но и сертификат — это признание ваших профессиональных качеств. Сомневаетесь? Ну и напрасно!

Мы вам расскажем, как проходил прошлогодний конкурс, которому даже пандемия не смогла помешать и познакомим с победителями. А еще дадим ссылку на участие. Вдруг передумаете.

Как это было в 2020-м

В 2020 году в конкурсе на финальном этапе приняло участие 108 человек — повлияли ограничения из-за коронавируса. И все же на мероприятии собрались участники из самых разных регионов — от Калининграда и Крыма до Екатеринбурга.

Два десятка участников — постоянные, они приходят на конкурс каждый год. Интересно, увидим ли мы их заявки и в этом году?

В 2020 году конкурс претерпел ряд важных изменений. Например, увеличилось время прохождения заданий до 3 часов. Из-за карантина и ограничений не везде удалось отметить его окончание с размахом, но мы не унывали.

Призовые места заняли:

1 место. Тихонов Алексей, с.Завьялово (Удмуртская республика)

Алексей проходил последний этап конкурса в Центре проведения, находящемся в г. Ижевске. Это был его первый опыт участия в профессиональном конкурсе. Отличный старт! Но с заданиями пришлось потрудиться.

"Когда объявили, что время, отведенное на выполнение заданий, составляет 3 часа, подумал, что этого хватит с запасом. Но не тут-то было! На первое задание из шести я потратил целый час! Возможно, сказалось волнение. В общем, времени на решение хватило впритык. На проверку ответов его уже не осталось. На мой взгляд, задачи были непростыми, разнообразными и достаточно интересными.”, — признался Алексей.

2 место. Срабионян Светлана, г. Ростов-на-Дону

Несмотря на трудности (в городе, где живет Светлана не было Центра проведения), девушке не только удалось принять участие в конкурсе, но и занять почетное второе место, хотя сама она говорит, что участок зарплаты всегда казался ей одним из самых сложных.

"Интересный конкурс. Понравилось, что в очном этапе были задачи с развернутыми ответами, а не тестирование. Очень интересно узнать свои ошибки, чтобы понять, в каких местах необходимо подтянуть знания."

3 место. Хусаинова Илана, г. Мурманск

"Очень понравились задания. Благодарю за возможность принять участие в интересном конкурсе, который позволяет расширить свои знания и практические умения.", — так комментирует свои впечатления третья победительница.

Нам приятно, что коллеги с радостью и удовольствием принимают участие в таком значимом для нас мероприятии.

Хочу на конкурс!

Вы уже участвовали в нашем конкурсе? Еще нет или принимали участие и хотите повторить? Тогда рассказываем как это сделать.

Для начала вам нужно зарегистрироваться.

На ваш e-mail придут логин, пароль и все необходимые инструкции.

Сам конкурс пройдет в три этапа:

Подготовка . С 1 по 31 июля проходит регистрация, вы можете попробовать свои силы в пробном тестировании. Проходить его можно любое количество раз. Тестирование . С 1 августа по 30 сентября будет проходить зачетный тест (на его прохождение дается одна попытка). Тест состоит из 15 вопросов. Это возможность получить первые баллы (максимум 15 — по баллу за верный ответ). Все, кто пройдет этот этап, даже если не наберут ни одного балла, допускаются к финалу. Финал . Пройдет 15 октября. Здесь вам потребуется не только дать ответы на задачи, но и расписать всю логику их решения, указав ссылки на нормативку. Вы сами выбираете формат участия в финале — онлайн, либо очно в одном из наших Центров проведения (список Центров — смотрите на сайте , он обновляется). На решение заданий у вас будет 2 часа.

Призовой фонд

Составляет 100 000 рублей. Победители получают на счёт ровно 20 000, 30 000 или 50 000 рублей. Налоговым агентом выступает организатор.

Объявление и награждение победителей состоится 2 ноября 2021 года.

Директор группы компаний КАМИН Борис Михайлович Тупицын