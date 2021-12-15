Можно ли выплатить зарплату в выходной день?

Зарплату нужно выплачивать строго в установленные дни, задержки недопустимы. Иначе — компенсация работникам и штраф. А в некоторых ситуациях могут привлечь и к уголовной ответственности, это если задерживать выплаты очень долго, большому количеству сотрудников и в крупных суммах.

Но бывают не совсем стандартные ситуации например, срок зарплаты выпал на выходной. Выплатить зарплату накануне или можно все таки в сам выходной день, будет ли тут нарушение? Давайте попробуем обратиться к Трудовому кодексу РФ и разобраться.

Выплата зарплаты в выходной день: можно или нельзя?

В п. 8 ст. 136 Трудового кодекса РФ указано, если день выплаты зарплаты приходится на выходной день, то ее надо выплатить в последний рабочий день перед выходными.

Например, зарплата за вторую половину месяца выплачивается 8 числа следующего месяца. Зарплату за декабрь 2021 года надо выплатить 30 декабря, так как с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года — выходные дни.

Можно ли выплатить зарплату раньше срока?

Да, выплачивать зарплату раньше срока можно. Но только в определенных случаях:

день выплаты зарплаты выпадает на выходной или праздничный день;

зарплата выплачивается за фактически отработанное время не реже, чем каждые полмесяца (аванс).

Если нарушить срок в полмесяца, то придется доказывать трудинспекции, что работодатель не нарушил прав работников.

Но в первом случае опасаться будет нечего, так как выплата зарплаты в последний рабочий день перед выходными — это норма Трудового кодекса.

Распространяется запрет на выплату в выходной на аванс?

Термина «аванс» в Трудовом кодексе РФ нет. Есть зарплата за первую и вторую половины месяца.

Поэтому выплачивать аванс в выходные тоже нельзя.

Можно ли выплачивать зарплату в субботу при шестидневке

Если день выплаты зарплаты приходится на выходные, то ее надо перечислять в последний рабочий день. Общепринятые выходные — суббота и воскресенье.

Но для компаний, которые работают на шестидневной рабочей неделе, суббота — это рабочий день. Как быть в этом случае?

Официального ответа на этот вопрос нет. Но эксперты считают, что надо придерживаться следующей позиции.

Если зарплата выплачивается через кассу, день выплаты зарплаты приходится на субботу, которая рабочая для всех, то выдать деньги можно и в субботу. Но если шестидневка — не для всех работников, а только для производственных, а бухгалтер или кассир не работают, то зарплату надо выдать в пятницу, накануне выходного дня.

При перечислении зарплаты на карту, надо узнавать график проведения платежей в банке. Если банк не проводит платежки в субботу и в воскресенье, зарплату надо перечислить в пятницу. И не важно, что компания — на шестидневке.

Однако если банк работает и проводит платежи в субботу, то перевести зарплату можно и в этот день.

С какого дня считается задержка выплаты зарплаты

Если бухгалтер своевременно не перечислил зарплату, то со следующего дня начинают отсчитывать дни задержки.

Дни задержки считаются со следующего дня, который указан в трудовом или коллективном договоре, как день выплаты зарплаты. Причем если день совпал с выходным, то дни задержки начнут считаться с первого выходного дня. Так как зарплата должна была выплачиваться в последний рабочий день.

Ответственность за несвоевременную выплату зарплаты

При невыплате зарплаты работодатель обязан выплатить сотрудникам компенсацию, а также может быть привлечен к административной и уголовной ответственности. Кроме этого по решению суда его могут обязать выплатить компенсацию морального вреда.

Компенсация за невыплату зарплаты

При задержке заработной платы работодатель обязан выплатить компенсацию сотрудникам (ст. 236 Трудового кодекса РФ).

Размер компенсации — 1/150 действующей ключевой ставки от суммы невыплаченной зарплаты за каждый день просрочки.

Но если в трудовом или коллективном договоре указан увеличенный размер компенсации, то нужно ориентироваться на него. Например, в трудовом договоре может быть указано, что размер компенсации — 1% от суммы зарплаты. Что больше, чем 1/150 ставки рефинансирования.

Пример: дата выплаты зарплаты за второю часть месяца в ООО «Ромашка» — 10 число следующего месяца. Работодатель выплатил зарплату только 20 числа. Сидоров должен был получить — 60 000 рублей. дата выплаты зарплаты за второю часть месяца в ООО «Ромашка» — 10 число следующего месяца. Работодатель выплатил зарплату только 20 числа. Сидоров должен был получить — 60 000 рублей. Действующая ключевая ставка — 7,5%. Размер компенсации стандартный. Кроме зарплаты работодатель должен выплатить работнику дополнительные 300 рублей (60 000 руб. * 0,05% (1/150 * 7,5%) * 10 дн.).

Для выплаты компенсации работодателю надо составить приказ. В нем указывается размер компенсации, период задержки зарплаты. К приказу составляется список сотрудников, которым была несвоевременно перечислена зарплата и положена денежная компенсация.

Административная ответственность

Кроме этого работодателя, который нарушает нормы Трудового кодекса РФ, могут привлечь к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере:

от 10 000 до 20 000 рублей для должностных лиц;

от 1 000 до 5 000 рублей для ИП;

от 30 000 до 50 000 рублей для компаний.

При повторной невыплате зарплаты ответственность работодателя:

штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет для должностных лиц;

штраф в размере от 10 000 до 30 000 рублей для ИП;

штраф в размере от 50 000 до 100 000 рублей для компаний.

К административной ответственности работодателя могут привлечь только в том случае, если в этом есть его вина.

Если вины нет, например, у банка отозвали лицензию, то административной ответственности не будет.

Уголовная ответственность

К уголовной ответственности могут привлечь генерального директора компании или руководителя филиала или подразделения. Но только в том случае, если срок задержки зарплаты — 2 месяца или больше.

По ч. 1 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ руководителя могут за частичную невыплату зарплаты более 3 месяцев подряд:

оштрафовать на сумму до 120 000 рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период 1 года;

лишить права занимать некоторые должности или вести определенную деятельность на срок до 1 года;

привлечь к принудительным работам на период до 2 лет;

лишить свободы на срок до 1 года.

Частичная невыплата зарплаты — выплата зарплаты в размере менее половины начисленной суммы.

Если работодатель вообще не выплачивал зарплату сотрудникам более 2 месяцев подряд, или выплачивал, но в размере менее МРОТ, то его привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ:

штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет;

принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;

лишение свободы на срок до 3 лет и, по решению суда, могут запретить занимать определенные должности или вести конкретную деятельность на срок до 3 лет.

Если невыплата или частичная выплата зарплаты привлекла к негативным последствиям, то на работодателя заведут дело по ч. 3 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ:

штраф в сумме от 200 000 до 500 000 рублей или в размере зарплаты или другого дохода в период от 1 до 3 лет;

лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Кроме этого руководителю могут запретить занимать определенную должность или вести конкретную деятельность на срок до 5 лет.

Можно ли избежать уголовной ответственности за невыплату зарплаты?

Да, работодателя могут освободить от уголовной ответственности. Для этого надо в течение 2 месяцев после возбуждения уголовного дела выплатить всю зарплату работникам и компенсацию за ее невыплату.

Работодатель невиновен в задержке зарплаты. Будет ли ответственность?

Не всегда задержка выплаты зарплаты — это вина работодателя.

Например, если у банка отозвали лицензию, то компания не сможет провести ни одного платежа, в том числе и перевести зарплату на счета сотрудников.

По факту в этом случае работодатель не виноват в невыплате зарплаты.

Но это не означает, что ответственности не наступит. Так как не важно, виноват работодатель или нет, компенсацию работникам все равно надо будет выплатить.

Избежать этого получится, если в компании есть касса. Тогда зарплату можно будет выплатить наличными.

Второй вариант — быстро открыть новый банковский счет и выплатить зарплату с него. Но в этом случае надо будет или внести личные деньги учредителей, или заключить с контрагентами дополнительные соглашение на изменение банковских реквизитов. И дождаться зачисления денег на новый счет.