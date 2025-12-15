Что такое лицевой счет 71

Лицевой счет 71 — это единый счет для учета доходов в бюджетных системах и контроля целевого использования средств при исполнении госконтрактов, финансируемых за счет федеральных и муниципальных источников.

Основные принципы:

Лицевой счет 71 открывают участники казначейского сопровождения (УКС). Головные исполнители госконтрактов, субподрядчики, поставщики и остальные исполнители, которые входят в цепочку кооперации и по закону обязаны открывать такие счета. Решение об открытии казначейского счета принимают территориальные органы Федерального казначейства (ТОФК). В их полномочия входит прием заявлений от УКС, изучение документов-оснований, направление реквизитов заявителю после открытия или резервирования счета. Открытие ЛС с кодом 71 происходит в электронном формате. Участники казначейского сопровождения подключаются к ГИИС «Электронный бюджет» для взаимодействия с ТОФК.

Казначейский счет (лицевой счет 71) и расчетный счет в банке — это разные виды счетов: у них разные цели и уровень контроля.

Расчетный счет в банке — для решения повседневных задач бизнеса. Собственники могут тратить деньги по своему усмотрению. Исключение — операции по счету, нарушающие законодательство.

Казначейский счет — для повышения прозрачности в сфере исполнения госконтрактов, которые заключаются по законам от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 29.12.2012 № 275-ФЗ (гособоронзаказ). Деньги с таких счетов могут быть потрачены только на исполнение определенного контракта.