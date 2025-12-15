Самое главное:
Лицевой счет 71 — это счет, который открывают в ТОФК исполнители контрактов с казначейским сопровождением (исполнители федеральных и муниципальных контрактов, получатели финансовой поддержки от государства, субисполнители).
Взаимодействие с ТОФК происходит в ГИИС «Электронный бюджет»: подача заявлений, формирование платежных поручений, резервирование счета и т. д. Переход на цифровой формат обеспечивает защиту информации и полный контроль при реализации госпроектов.
Открытие казначейского счета включает несколько этапов: сбор документов, приобретение УКЭП, оформление МЧД на уполномоченных сотрудников, подача заявления в ЭБ.
УКС сталкиваются с трудностями при заполнении платежных поручений: могут некорректно указать назначение платежа или код по направлению расходования целевых средств. Подробно рассказали о популярных кодах.
Участники могут открыть ЛС 71 самостоятельно или делегировать эту задачу профильным специалистам. Экспертная поддержка сокращает открытие счета в 4–5 раз.
Что такое лицевой счет 71
Лицевой счет 71 — это единый счет для учета доходов в бюджетных системах и контроля целевого использования средств при исполнении госконтрактов, финансируемых за счет федеральных и муниципальных источников.
Основные принципы:
Лицевой счет 71 открывают участники казначейского сопровождения (УКС). Головные исполнители госконтрактов, субподрядчики, поставщики и остальные исполнители, которые входят в цепочку кооперации и по закону обязаны открывать такие счета.
Решение об открытии казначейского счета принимают территориальные органы Федерального казначейства (ТОФК). В их полномочия входит прием заявлений от УКС, изучение документов-оснований, направление реквизитов заявителю после открытия или резервирования счета.
Открытие ЛС с кодом 71 происходит в электронном формате. Участники казначейского сопровождения подключаются к ГИИС «Электронный бюджет» для взаимодействия с ТОФК.
Казначейский счет (лицевой счет 71) и расчетный счет в банке — это разные виды счетов: у них разные цели и уровень контроля.
Расчетный счет в банке — для решения повседневных задач бизнеса. Собственники могут тратить деньги по своему усмотрению. Исключение — операции по счету, нарушающие законодательство.
Казначейский счет — для повышения прозрачности в сфере исполнения госконтрактов, которые заключаются по законам от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 29.12.2012 № 275-ФЗ (гособоронзаказ). Деньги с таких счетов могут быть потрачены только на исполнение определенного контракта.
Как выглядит казначейский счет
При открытии лицевых счетов ТОФК проводят казначейский мониторинг (ст. 242.13-1 БК). Лицевые счета идентифицируются по присвоенным уникальным номерам, имеющим четкую структуру.
Номер ЛС включает 11 разрядов, где:
Разряды 1–2. Код лицевого счета (71).
Разряд 3. Тип бюджета (1 — федеральный, 2 — региональный, 3 — муниципальный).
Разряды 4–8. Номер учетной записи УКС в Сводном реестре (при наличии).
Разряды 9–11. Порядковый номер УКС, который присваивают ТОФК при открытии или резервировании лицевого счета.
Пример. Компания выиграла тендер на строительство высокоскоростной магистрали. Госконтракт предусматривает казначейское сопровождение. Головной исполнитель будет выполнять работы не только своими силами, но и привлечет субподрядчиков, арендованную технику. Компания подписывает контракт с заказчиком и открывает лицевой счет в ТОФК. Кроме того, счета в казначействе открывают субподрядчики, которые относятся к участникам казначейского сопровождения. Все финансовые операции, закупки у поставщиков и расчеты проходят на лицевом счете 71.
Для чего нужен счет в казначействе
Назначение лицевого счета 71:
Сквозной контроль. Федеральное казначейство отслеживает весь путь целевых средств: от заказчиков до исполнителей всех уровней, от авансовых платежей до вывода средств с лицевых счетов УКС.
Учет доходов от бюджетной деятельности. Казначейский счет позволяет учитывать доходы государственных учреждений, которые они получают при выполнении своих функций.
Целевое использование бюджетных средств. Деньги, выделенные на исполнение госконтракта, не могут быть потрачены на другие цели. Финансовые операции полностью прозрачны.
Автоматизация отчетности. Лицевые счета упрощают подготовку отчетности, так как они интегрированы с государственными системами управления. Формирование данных по аудиту, статистике, контролю — автоматизировано.
Повышение эффективности в области госзакупок. Исполнение контрактов государственного значения, обеспечение в сфере оборонно-промышленного комплекса, крупные государственные проекты требуют повышенного внимания к ассигнованиям и финансовым операциям.Лицевой счет 71 сокращает количество бюрократии, одновременно повышая уровень контроля проектов.
«Обязанность по открытию лицевых счетов с кодом 71 — это часть комплексных мер по казначейскому надзору. Участнику нужно не только подготовить документы для подачи в «Электронный бюджет», но и правильно формировать платежки, проводить финансовые операции, вести раздельный бухгалтерский учет по госконтрактам.
Невнимательность к деталям может привести к задержке оплаты и вопросам со стороны надзорных органов. Повысить финансовую устойчивость и доверие госорганов поможет выстроенная система учета и грамотная работа с казначейскими счетами. А если у вас возникают трудности на любом этапе или нужна консультация, то помните: мы всегда на связи», — Игорь Самаренкин, главный эксперт KaznaHelp.
Что нужно для открытия счета при казначейском сопровождении госконтракта
Предварительная подготовка:
Провести анализ деятельности и текущих участий в госзакупках. Лицевой счет 71 понадобится, если компания планирует участвовать в закупках с казначейским сопровождением. При поиске госзакупок нужно обращать внимание, применяется ли к ним казначейский контроль. Например, узнать это можно на сайте ЕИС в карточке закупки (извещении).
Приобрести усиленную квалифицированную подпись (УКЭП). Получить УКЭП, включающую сертификат проверки ключа и средства криптографической защиты (СКЗИ) можно в одном из аккредитованных Удостоверяющих центров или в органах Федерального казначейства.
Оформить МЧД на уполномоченных сотрудников. Создать машиночитаемую доверенность можно в распределенном реестре ФНС или специализированных сервисах. С 1 марта 2025 года МЧД формируется в универсальном формате 003. Руководителю не нужна МЧД, если все действия в ГИИС «Электронный бюджет» выполняет он сам.
Подготовить документы. Для включения в Сводный реестр понадобится карточка организации, согласие на обработку персональных данных, сопроводительное письмо. Для подачи заявления на открытие счета 71 — договор (соглашение). Перечень документов устанавливает ТОФК: например, в некоторых случаях понадобится только договор. В Москве и Санкт-Петербурге перечень документов шире. Приказ Казначейства от 06.12.2024 № 22н вводит электронную подачу документов вместо бумажных. Заявления, формы и приложения подаются в ГИИС ЭБ.
В каких случаях УКС должен открыть счет в казначействе:
Наличие аванса в договоре стоимостью от 100 млн руб.
Наличие авансирования в контрактах федеральных бюджетных и автономных учреждений стоимостью от 10 млн руб.
Контракт на гособоронзаказ стоимостью свыше 3 млн руб.
Получение субсидий или инвестиций из бюджета.
Контракты с единственным поставщиком на сумму более 3 млн руб.
Полный перечень случаев для открытия лицевых счетов устанавливают законы от 05.12.2022 № 466-ФЗ, от 30.11.2024 № 419-ФЗ и сопутствующие НПА. Правительство определяет федеральный бюджет на текущий год и последующие плановые периоды на два года вперед.
Федеральный бюджет на 2026 и плановые 2027–2028 годы устанавливает закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ.
Как открыть счет в казначействе
Участнику казначейского сопровождения не нужно лично посещать территориальный орган ФК и предоставлять документы на бумаге. В 2025 году процедура открытия счета 71 переведена в электронный формат.
Шаг 1. Включение в Сводный реестр
ТОФК включает УКС в Сводный реестр на основании предоставленных документов. Проверить наличие записи в Сводном реестре можно на портале «Электронный бюджет»: «Бюджет» ➝ «Расходы» ➝ «Реестр участников и неучастников бюджетного процесса»:
Шаг 2. Настройка ЛК «Электронный бюджет»
Потребуется установить специальное ПО. Эту задачу можно поручить штатному программисту или передать на аутсорс сторонней организации.
Шаг 3. Подача заявления в ГИИС ЭБ
К заявлению нужно приложить электронные формы или скан-копии документов-оснований. Заранее проверьте актуальность сведений в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, наличие УКЭП. Система подтягивает сведения из реестров автоматически, а заявление подписывает руководитель или поверенный (такие полномочия дает МЧД).
Примечание: руководители могут получить подпись в органах Федерального казначейства для работы в ГИИС «Электронный бюджет». УКЭП, полученная руководителем в ФНС, также подходит для взаимодействия с ТОФК в системе ЭБ.
Шаг 4. Получение реквизитов
ТОФК рассмотрит заявление и примет решение об открытии лицевого счета участнику КС. Срок рассмотрения — один рабочий день. В случае положительного ответа реквизиты счета появятся в ЛК ЭБ. При отказе заявление можно направить повторно после исправления недочетов.
«Объектом казначейского контроля становятся не все госзакупки, а только те, которые соответствуют критериям: достигают пороговых значений цены контракта (авансирования), направлены на реализацию крупномасштабных госпроектов, требуют повышенного внимания госорганов.
Проще говоря, не по каждой закупке исполнители должны открывать лицевые счета в ТОФК. Но участие в закупках с казначейским сопровождением дает ряд преимуществ участникам — отстройку от конкурентов, доверие крупных заказчиков, интерес инвесторов. Для малого бизнеса это еще и возможность встать на один уровень с “большими игроками”», — Игорь Самаренкин, главный эксперт KaznaHelp.
Что можно оплачивать с казначейского счета
В рамках казначейского контроля все финансовые операции при исполнении контракта проходят через лицевой счет 71. Потратить деньги со счета можно на строго определенные цели:
приобретение сырья и материалов;
расчеты с поставщиками, производителями, субподрядчиками;
заработную плату работникам;
обязательные платежи в бюджет (налоги, страховые взносы, компенсационные выплаты);
возмещение понесенных поставщиком расходов, если они подкреплены подтверждающими документами.
Запрещено направлять подконтрольные деньги на другие цели, не связанные с реализацией конкретного контракта:
формирование или увеличение уставного капитала юрлица, дочерних структурных образований, если такие операции не разрешены соответствующими НПА;
перечисление денежных средств на депозиты;
перечисление на счета в банках и кредитных организациях, если законодательство не определяет данный порядок;
За любые отклонения контролирующий орган может приостановить выплаты или вынести предписание участнику сопровождения. Казначейство осуществляет контроль до полной сдачи объекта и выплат по окончанию работ. После этого казначейское сопровождение закрывается.
Трудности с расходованием целевых средств. Основные проблемы возникают при проведении платежей с лицевых счетов: не все УКС корректно указывают коды направления расходования. Например, коды для проведения оплаты на закупку товаров, возмещение расходов, расчеты с поставщиками строительных материалов — будут отличаться:
Код
Направление расходования
Примечание
0200
закупка работ и услуг
Данные коды — самые распространенные: они используются для проведения платежей с лицевого счета покупателя на лицевой счет или р/счет продавца. Для формирования платежного поручения нужно приложить подтверждающие документы — на поставку товара, оказание услуг или выполнение работ
0300
закупка товаров (непроизводственных активов, материальных запасов, ОС)
8200
оплата за фактически выполненные работы
Коды позволяют перевести деньги с лицевого счета на расчетный счет исполнителя
8300
за фактическую поставку товара собственными силами (без привлечения других исполнителей)
9200
возмещение расходов на оказание услуг
Данные коды разрешено использовать, если возмещение производственных расходов предусмотрено условиями договора. В этом случае исполнитель может выполнить вывод средств с лицевого счета на свой расчетный счет
9300
возмещение расходов на покупку продукции
0410
капитальные вложения
Например, этот код применяется в рамках проектов капстроительства и реконструкции, техперевооружения. Деньги переводят с лицевого счета на расчетные счета поставщиков
0610
выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам
Используется при перечислении авансов на выполнение работ, оказание услуг и покупку материалов
На заметку: при оформлении платежного поручения следует внимательно указывать назначение платежа и коды по направлению расходов ЦС. Часть сведений подтягивается в платежку автоматически из справочника, УКС предварительно отмечает договор-основание. В зависимости от вида операции потребуется загрузить соответствующие документы: УПД, договор, акт, счет. В каждом документе нужно указывать ИГК основного контракта.
Рекомендации:
Открывайте лицевой счет заранее. Сделать это можно до участия в закупке и заключения контракта с заказчиком. Проактивные действия помогут сэкономить 5–10 дней на открытие ЛС, ускорить получение аванса, быстрее приступить к работам.
Проверяйте документы перед отправкой. Это касается открытия лицевых счетов и заполнения платежных поручений. Невнимательность может привести к задержкам оплаты.
Делегируйте открытие счета и связанные с ним процессы. Профильные организации в несколько раз сократят открытие ЛС. Например, эксперты KaznaHelp оказывают весь спектр услуг по казначейскому сопровождению: открытие счетов в органах ТОФК, установка и настройка ПО для работы в ГИИС ЭБ, оформление платежных поручений (переводы на расчетные счета), ведение раздельного учета.
Следите за уведомлениями от органов ФК в личном кабинете системы «Электронный бюджет». Чем быстрее вы будете реагировать на запросы, тем быстрее сможете исправить недочеты.
Часто задаваемые вопросы
Кто может открыть казначейский счет?
Открывать счета в ТОФК должны участники казначейского сопровождения: исполнители контрактов от федеральных и муниципальных заказчиков, субподрядчики (привлеченные исполнители, обязанность по открытию счетов для которых прописана в условиях контракта), получатели финансовой господдержки (грантов, субсидий, инвестиций).
УКС подают документы в ТОФК через ГИИС «Электронный бюджет». Органы Федерального казначейства рассматривают заявление участника и выносят решение: открыть ЛС или отказать. Не нужно отчаиваться, если получили отказ: скорее всего, ТОФК запросит недостающий документ. Эту ситуацию легко исправить, повторно направив заявление и запрашиваемый документ. Исключить риск отказа могут организации, которые специализируются на услугах по казначейскому сопровождению.
Сколько времени занимает открытие лицевого счета 71?
Участники казначейского сопровождения могут открыть счет самостоятельно или обратиться к профильным специалистам. Разница между этими способами значительная.
Например, открытие счета «своими руками» занимает до двух недель: играет большое значение, есть ли в компании штатный программист, наличие у него опыта и т. д. Эксперты сокращают срок открытия счета до трех дней: сюда входит получение УКЭП и настройка специального ПО для работы в «Электронном бюджете».
Закрывается ли счет в казначействе после исполнения госконтракта?
Закрыть счет можно, но это не всегда выгодно. Он пригодится при исполнении других контрактов с казначейским сопровождением. Кроме того, если на счете не будет финансовых операций в течение полугода, то ТОФК закроет счет автоматически. После исполнения контракта закрывается только раздел на лицевом счете, который был открыт для исполнения определенного контракта. Сам счет продолжает действовать.
Важно! В некоторых случаях закрытие счета требуется по закону: например, при реорганизации юрлица, переезде с временного места нахождения на постоянное, переводе на обслуживание в другой орган ФК, а также в других случаях, предусмотренных бюджетным законодательством (приказ Казначейства от 17.10.2016 № 21н).
Можно ли открыть казначейский счет заранее?
Приказ от 22.12.2021 № 44н предусматривает процедуру «резервирование лицевого счета», то есть УКС могут открывать счета в ТОФК заранее — до заключения госконтракта. Заявление на резервирование лицевого счета направляют в системе «Электронный бюджет».
Резервирование счета ускоряет процесс исполнения обязательств — например, получение авансовых платежей. При наличии заранее открытого счета участник сможет быстрее приступить к работам.
Для каждого контракта нужно открывать отдельный счет?
Это зависит от региона заказчика и источника финансирования госконтракта. Для исполнения контракта в том же регионе, и если финансирование поступает из бюджета данного региона или федерального бюджета, то открывать отдельный лицевой счет 71 не нужно (достаточно открыть аналитический код раздела на действующем счете, прикрепив новый договор-основание).
Отдельный счет потребуется, если УКС заключает контракт с заказчиком из другого региона, и когда финансирование контракта поступает из бюджета другого региона. Счет открывают по заявлению в ТОФК, направленное через ГИИС ЭБ.
Казначейское сопровождение вызывает много вопросов у УКС, экспертная поддержка важна на любом этапе. При обращении в KaznaHelp вы получите решение самых сложных вопросов: от консультаций до подготовки отчетов. В рамках комплексной поддержки за вами закрепляется персональный эксперт. Первая консультация по выбору услуги — бесплатна.
