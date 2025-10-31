Идентификатор государственного контракта: что это

Законом установлены случаи, когда идентификатор не нужно указывать в документах (ч. 2.1 ст. 8.5 закона № 275-ФЗ ).

ИГК действует в течение всего срока исполнения контракта и прописывается в договорах по всей цепочке.

Найти ИГК можно на сайте ЕИС. Если контракт не подлежит размещению в ЕИС, идентификатор можно посмотреть в условиях договора с заказчиком.

Идентификатор указывают во всех документах, которые относятся к основному контракту: договорах, контрактах, соглашениях, счетах-фактурах, актах, платежках, накладных.

Идентификатор государственного контракта (ИГК) — код из 20 или 25 символов. В нем зашифрована ключевая информация о контракте. Определение ИГК закреплено в ст. 3 и 6.1 закона № 275-ФЗ .

Повышение прозрачности, снижение коррупционных рисков. Идентификация госконтрактов в целом повышает уровень доверия к системе госзакупок. Снижается риск незаконных договоренностей между заказчиками и исполнителями, работает принцип честной конкуренции (ст. 6 закона № 44-ФЗ).

Сбор статистики, анализ и оптимизация закупок. Многие идентификаторы регистрируются в реестре контрактов на сайте ЕИС — это единая база данных, которая помогает выявлять закономерности, оценивать эффективность расходов и планировать будущие закупки.

Упрощение контроля качества и приемки работ или услуг. ИГК «связывает» контракт со всей цепочкой документации по нему. Особенно такое единство упрощает отслеживание многолетних и многоэтапных госзаказов.

Прослеживаемость этапов исполнения контракта. Заказчики видят, как происходит исполнение контракта — от заключения до поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Контроль за расходованием бюджетных средств. ИГК указывают во всех расчетных документах, чтобы идентифицировать платежи по госконтракту (п. 13 ст. 3 закона № 275-ФЗ ).

«Казначейское сопровождение часто используется в жизненно важных государственных контрактах, для решения оборонных задач и имиджевых проектах. Например, строительство Крымского моста или космодрома «Восточный». Проекты настолько масштабны, что требуют привлечения большого количества участников из коммерческой среды. Важно сохранить контроль всей цепочки выделенных средств. С марта 2025 года участники казначейского сопровождения открывают счета в Казначействе онлайн — через ГИИС «Электронный бюджет». Руководителю юридического лица достаточно иметь УКЭП, а сотрудникам — МЧД. «Переход в цифру» утвержден приказом Казначейства от 06.12.2024 № 22н », — Игорь Самаренкин, главный эксперт «KaznaHelp».

Идентификатор указывают не только в самом госконтракте, но и другой закупочной документации — плане-графике, плане закупок, извещении, приглашении на участие в закрытых процедурах.

в государственных и муниципальных контрактах, финансируемых за счет бюджетных средств;

Он используется для идентификации контракта в государственных информационных системах и обеспечивает прослеживаемость всех этапов — от заключения и исполнения до оплаты и отчетности.

Идентификатор государственного контракта — это уникальный код, присваиваемый каждому договору, который связан с расходованием бюджетных средств.

Что такое ИГК и зачем он нужен

KaznaHelp более 10 лет помогает бизнесу и компаниям по вопросам казначейского сопровождения контрактов — открыть счет, провести платежи, настроить раздельный бухгалтерский учет по госконтрактам, установить специальное ПО. Что вы получите: профессиональную поддержку, личного эксперта на все время сделки и услуги в строгом соответствии с NDA.

В реестре контрактов в ЕИС. Код отображается в карточке контракта, что обеспечивает его отслеживание на всех этапах исполнения.

В счетах-фактурах и универсальных передаточных документах (УПД). ИГК вписывают в строку 8 — «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)». Порядок закреплен постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 .

В платежных документах. Код указывают в поле «Назначение платежа» или специальном поле «Идентификатор государственного контракта». Это обязательное требование при казначейском сопровождении средств.

В дополнительных соглашениях. При изменении условий контракта ИГК сохраняется без изменений и переносится в каждый последующий документ.

В контракте (договоре). ИГК включается в номер документа — через косую черту или как отдельный реквизит (например: № 45/ИГК 23122004567890012345). Это позволяет однозначно связать текст контракта с данными казначейского сопровождения.

Идентификатор государственного контракта указывается во всех документах, связанных с исполнением обязательств и движением бюджетных средств. Его наличие обеспечивает корректность учета и сопоставление данных между заказчиком, казначейством и исполнителем.

Где и в каких документах используется ИГК

код исполнителя или субподрядчика, если работы переданы по цепочке

вид обязательства (например, основной контракт, субконтракт, соглашение о НИОКР и т. д.)

далее головной исполнитель формирует ИГК для своих договоров с соисполнителями и субподрядчиками.

государственный заказчик по ГОЗ — при заключении контракта с головным исполнителем;

Чаще всего это 20-значный код :

Контракты с гостайной. Если сведения не подлежат размещению в открытых реестрах, 20-значный ИГК формирует заказчик.

Региональное и муниципальное финансирование. ИГК присваивает заказчик или местный финансовый орган или ТОФК. Код состоит из 25 знаков и применяется для госконтрактов, соглашений, договоров учреждений и унитарных предприятий.

Федеральное финансирование. ИГК формируется автоматически в ЕИС или присваивается заказчиком. Для договоров и соглашений код создает главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) или территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК). Для контрактов автономных и бюджетных учреждений (АУ, БУ) идентификатор формирует сам заказчик. Во всех этих случаях используется 20-значный код.

Количество знаков в ИГК и порядок его формирования зависят от источника финансирования.

приказ Минобороны и Казначейства № 475/13н — для контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ).

ИГК — набор цифр и символов, в котором зашифрованы основные сведения о контракте: заказчике, годах исполнения, типе закупки и особенностях сопровождения.

«Как показывает практика, одной из главных причин в отказе проведения платежей, а также признания расходов нецелевыми является отсутствие в документах ИГК. Все это приводит к задержке выплат, срыву сроков работ и поставки товаров, штрафным санкциям как со стороны Заказчика, так и со стороны гос. органов. Если в вашем контракте указан ИГК или он есть в ЕИС, во всех документах обязательно нужно его указывать, независимо от того идет финансирование через Казначейство или на коммерческие расчетные счета», — Игорь Самаренкин, главный эксперт «KaznaHelp».

Хранить документы можно в бумажном архиве или в электронном виде. В случае проверок вы сможете их быстро найти и предоставить проверяющим. Особенно это важно для долгосрочных и многоэтапных контрактов.

Если в исполнении контракта по ГОЗ задействованы исполнители и субисполнители, то используется один ИГК на всех уровнях заключения сделок. Это помогает отслеживать движение денег по всей цепочке.

Перед проведением платежей проверьте, совпадает ли ИГК в платежке с тем, что указан в контракте и в ЕИС. Несовпадение может вызвать приостановку операции со стороны банка. Аналогичная проверка нужна при формировании отчетов и бухгалтерских документов.

Идентификатор должен быть прописан в контракте, дополнительных соглашениях, актах, счетах-фактурах, УПД и платежных поручениях.

Убедитесь, что ИГК указан во всех связанных документах

Перед использованием убедитесь, что код сформирован в соответствии с требованиями законодательства: количество знаков, порядок цифр и их смысловые блоки должны соответствовать установленным форматам (20 или 25 символов).

Некорректный ИГК или его отсутствие в документах, когда он в них должен быть по закону, может привести к задержке платежей, нарушению порядка учета бюджетных средств и пристальному вниманию со стороны контролирующих органов. Разберем, как избежать подобных ситуаций:

Частые вопросы об ИГК

Обязан ли каждый контракт иметь ИГК?

Идентификационный код присваивается контрактам, финансирование которых находится по контролем государства. К ним относятся закупки федеральных и муниципальных заказчиков по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ (ИГК можно посмотреть на сайте zakupki.gov.ru ⇢ Реестр контрактов 44-ФЗ ⇢ раздел «Общая информация»). В том числе правила идентификации применяются к госконтрактам с казначейским сопровождением. ИГК обязаны иметь контракты в рамках гособоронзаказа, которые проводятся по закону № 275-ФЗ. Этот закон вводит понятие «идентификатор государственного контракта» (п. 13 ст. 3 Закона «О ГОЗ»). В ч. 2 ст. 15.29 закона № 275-ФЗ перечислены структуры, к контрактам которых ИГК не применяется — это некоторые виды закупок органов внешней разведки, ФСБ и госкорпорации «Росатом» (закупки, связанные с разведывательной, контрразведывательной, ядерной деятельностью). Кроме того, ИГК не нужен коммерческим контрактам, поскольку их финансирование происходит за счет средств частных заказчиков.

Когда ИГК присваивается — до подписания контракта или после регистрации?

ИГК формируется автоматически в ЕИС к контрактам, которые финансируются из федерального бюджета и подлежат размещению в ЕИС. Код присваивается после формирования реестровой записи в реестре контрактов, правила ведения которого закреплены в постановлении Правительства от 28.11.2013 № 1084. На этапе заключения контракта, до подписания. В остальных случаях идентификатор указывают в условиях контракта. ИГК формирует ответственное лицо в зависимости от типа заказчика — ГРБС, ТОФК, АУ, БУ. ИГК к контрактам по ГОЗ формирует заказчик. Сделать это нужно до заключения контракта с головным исполнителем. Идентификатор к контрактам с гостайной формируется автоматически в ЕИС. Если такой контракт не размещается в реестре, то ИГК генерирует заказчик и прописывает в условиях договора.

Нужно ли указать ИГК в счете-фактуре, если договор не сопровождался казначейством?

Коротко — если контракту без казначейского сопровождения присвоен ИГК, то идентификатор нужно указать в счете-фактуре в строке 8. В корректировочном счете-фактуре для ИГК отдельная строка — 5. В некоторых случаях указывать ИГК не нужно — они прописаны в ч. 2.1 ст. 8.5 закона № 275-ФЗ. Счет-фактура обеспечивает прозрачность сделки для контролирующих органов, позволяет установить продавца и покупателя, служит основанием для вычетов по НДС. Основные положения закреплены в приказе Минфина от 02.12.2021 № 205н (порядок формирования ИГК), постановлении Правительства от 26.12.2011 № 1137 (о формах счетов-фактур) и ст. 169 НК. Независимо от того, контракт с казначейским сопровождением или без, указывать ИГК в счете-фактуре нужно обязательно. Исключение — контракт без ИГК, в этом случае строку 8 счета-фактуры оставьте пустой. Отсутствие ИГК и, как следствие, незаполненная строка 8 — сохраняет право на вычет по НДС.

Если контракт по ГОЗ, но часть работы передана субисполнителю — как указывать ИГК?

Порядок формирования ИГК по контрактам ГОЗ описан в приказе Минобороны от 11.08.2015 № 475/13н. Заказчик ГОЗ формирует идентификатор, который действует для всей цепочки документов в рамках исполнения гособоронзаказа (госконтракт с головным исполнителем, контракты с исполнителями второго и третьего уровня). По закону головной исполнитель обязан включать идентификатор в контракты, которые заключает с исполнителями. Аналогичная обязанность установлена для исполнителей (п. 4 ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 8 закона № 275-ФЗ). ИГК по контракту ГОЗ включается во все договоры, внутренние документы, платежки. Это «маркер» для контролирующих органов и залог того, что оплата будет перечислена. Актуальность идентификатора сохраняется в течение всего срока исполнения гособоронзаказа. Идентификатор не нужно указывать в документах, если реализация ТРУ подпадает под случаи, описанные в ч. 2.1 ст. 8.5 закона № 275-ФЗ.

Что делать, если при оплате банк требует исправить ИГК?

Как правило, это может произойти, если банк выявит расхождение между документацией и сведениями из официальных источников. Например, в платежном документе указан другой ИГК, не тот, что в ЕИС. Подобные ошибки могут затормозить оплату по госконтракту и привлечь внимание надзорных органов. Как действовать в этой ситуации: Проверьте корректность ИГК — в контракте, сопутствующих документах, на сайте ЕИС (в реестре контрактов). Во всех случаях номер должен быть один. Ошибка подтвердилась? Уведомите об этом вторую сторону. Подпишите дополнительное соглашение к контракту. Если информация о госзаказе включена в реестр контрактов, то заказчик направляет допсоглашение в ЕИС. Обе стороны предварительно подписывают документ электронными подписями. После обновления данных в системе (обычно на это уходит до пяти рабочих дней), направьте исправленные документы в банк. Чтобы избежать ошибок, сверяйте ИГК в документах с официальным источником. Если ошибка возникла на стороне ЕИС — сообщите об этом другой стороне, при необходимости обратитесь в техподдержку.

Можно ли изменить ИГК, если контракт продлен или изменены условия?

Идентификатор формируется уполномоченным лицом или автоматически в ЕИС один раз и действует на протяжении всего времени, пока контракт будет исполнен. Но есть исключения, когда каждому дополнительному соглашению к рамочному контракту присваивается ИГК.

Как проверить правильность ИГК (подлинность кода)?