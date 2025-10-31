Идентификатор государственного контракта: что это

Коротко о главном:
Идентификатор государственного контракта (ИГК) — код из 20 или 25 символов. В нем зашифрована ключевая информация о контракте. Определение ИГК закреплено в ст. 3 и 6.1 закона № 275-ФЗ.
Одна из главных функций ИГК — контроль за расходованием бюджетных средств.
Идентификатор указывают во всех документах, которые относятся к основному контракту: договорах, контрактах, соглашениях, счетах-фактурах, актах, платежках, накладных.
Найти ИГК можно на сайте ЕИС. Если контракт не подлежит размещению в ЕИС, идентификатор можно посмотреть в условиях договора с заказчиком.
ИГК действует в течение всего срока исполнения контракта и прописывается в договорах по всей цепочке.
Законом установлены случаи, когда идентификатор не нужно указывать в документах (ч. 2.1 ст. 8.5 закона № 275-ФЗ).
Что такое ИГК и зачем он нужен
Идентификатор государственного контракта — это уникальный код, присваиваемый каждому договору, который связан с расходованием бюджетных средств.
Он используется для идентификации контракта в государственных информационных системах и обеспечивает прослеживаемость всех этапов — от заключения и исполнения до оплаты и отчетности.
Понятие ИГК устанавливают ст. 3 и 6.1 закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ.
ИГК обязателен:
в государственных и муниципальных контрактах, финансируемых за счет бюджетных средств;
в договорах в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ);
в соглашениях, где предусмотрено казначейское сопровождение средств.
Идентификатор указывают не только в самом госконтракте, но и другой закупочной документации — плане-графике, плане закупок, извещении, приглашении на участие в закрытых процедурах.
«Казначейское сопровождение часто используется в жизненно важных государственных контрактах, для решения оборонных задач и имиджевых проектах. Например, строительство Крымского моста или космодрома «Восточный». Проекты настолько масштабны, что требуют привлечения большого количества участников из коммерческой среды. Важно сохранить контроль всей цепочки выделенных средств. С марта 2025 года участники казначейского сопровождения открывают счета в Казначействе онлайн — через ГИИС «Электронный бюджет». Руководителю юридического лица достаточно иметь УКЭП, а сотрудникам — МЧД. «Переход в цифру» утвержден приказом Казначейства от 06.12.2024 № 22н», — Игорь Самаренкин, главный эксперт «KaznaHelp».
Функции ИГК:
Контроль за расходованием бюджетных средств. ИГК указывают во всех расчетных документах, чтобы идентифицировать платежи по госконтракту (п. 13 ст. 3 закона № 275-ФЗ).
Прослеживаемость этапов исполнения контракта. Заказчики видят, как происходит исполнение контракта — от заключения до поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Упрощение контроля качества и приемки работ или услуг. ИГК «связывает» контракт со всей цепочкой документации по нему. Особенно такое единство упрощает отслеживание многолетних и многоэтапных госзаказов.
Сбор статистики, анализ и оптимизация закупок. Многие идентификаторы регистрируются в реестре контрактов на сайте ЕИС — это единая база данных, которая помогает выявлять закономерности, оценивать эффективность расходов и планировать будущие закупки.
Повышение прозрачности, снижение коррупционных рисков. Идентификация госконтрактов в целом повышает уровень доверия к системе госзакупок. Снижается риск незаконных договоренностей между заказчиками и исполнителями, работает принцип честной конкуренции (ст. 6 закона № 44-ФЗ).
Где и в каких документах используется ИГК
Идентификатор государственного контракта указывается во всех документах, связанных с исполнением обязательств и движением бюджетных средств. Его наличие обеспечивает корректность учета и сопоставление данных между заказчиком, казначейством и исполнителем.
В контракте (договоре). ИГК включается в номер документа — через косую черту или как отдельный реквизит (например: № 45/ИГК 23122004567890012345). Это позволяет однозначно связать текст контракта с данными казначейского сопровождения.
В дополнительных соглашениях. При изменении условий контракта ИГК сохраняется без изменений и переносится в каждый последующий документ.
В платежных документах. Код указывают в поле «Назначение платежа» или специальном поле «Идентификатор государственного контракта». Это обязательное требование при казначейском сопровождении средств.
В счетах-фактурах и универсальных передаточных документах (УПД). ИГК вписывают в строку 8 — «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)». Порядок закреплен постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.
В реестре контрактов в ЕИС. Код отображается в карточке контракта, что обеспечивает его отслеживание на всех этапах исполнения.
KaznaHelp более 10 лет помогает бизнесу и компаниям по вопросам казначейского сопровождения контрактов — открыть счет, провести платежи, настроить раздельный бухгалтерский учет по госконтрактам, установить специальное ПО.
Как расшифровывается ИГК
Общая логика кодирования
ИГК — набор цифр и символов, в котором зашифрованы основные сведения о контракте: заказчике, годах исполнения, типе закупки и особенностях сопровождения.
Структура кода установлена статьей 6.1 закона № 275-ФЗ и ее уточняют:
приказ Минфина № 205н — для контрактов с казначейским сопровождением;
приказ Минобороны и Казначейства № 475/13н — для контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ).
Структура ИГК при казначейском сопровождении (20 знаков)
Количество знаков в ИГК и порядок его формирования зависят от источника финансирования.
Федеральное финансирование. ИГК формируется автоматически в ЕИС или присваивается заказчиком. Для договоров и соглашений код создает главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) или территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК). Для контрактов автономных и бюджетных учреждений (АУ, БУ) идентификатор формирует сам заказчик. Во всех этих случаях используется 20-значный код.
Региональное и муниципальное финансирование. ИГК присваивает заказчик или местный финансовый орган или ТОФК. Код состоит из 25 знаков и применяется для госконтрактов, соглашений, договоров учреждений и унитарных предприятий.
Контракты с гостайной. Если сведения не подлежат размещению в открытых реестрах, 20-значный ИГК формирует заказчик.
Чаще всего это 20-значный код:
Разряды
Расшифровка
1–2
год заключения контракта
3–4
год окончания исполнения
5–7
код главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС)
8
способ закупки или вид финансирования
9–12
порядковый номер контракта
13–19
внутренний код организации-заказчика
20
признак наличия гостайны (0 — нет, 1 — есть)
Структура ИГК для гособоронзаказа (25 знаков)
Формирование ИГК регулируется совместным приказом Минобороны и Федерального казначейства от 20.12.2017 № 475/13н. Код присваивает:
государственный заказчик по ГОЗ — при заключении контракта с головным исполнителем;
далее головной исполнитель формирует ИГК для своих договоров с соисполнителями и субподрядчиками.
Код состоит из 25 цифр:
Разряды
Расшифровка
1–2
год заключения государственного контракта
3–4
год завершения исполнения
5–7
код государственного заказчика (ГРБС по ГОЗ)
8–9
вид обязательства (например, основной контракт, субконтракт, соглашение о НИОКР и т. д.)
10–12
порядковый номер государственного контракта в учете заказчика
13–17
код головного исполнителя (организации, заключившей контракт напрямую с заказчиком)
18–22
код исполнителя или субподрядчика, если работы переданы по цепочке
23–24
код уровня участия (1 — головной исполнитель, 2 — соисполнитель, 3 — субисполнитель и т. д.)
25
признак наличия сведений, составляющих государственную тайну (0 — нет, 1 — есть)
Рекомендации по работе с ИГК
Некорректный ИГК или его отсутствие в документах, когда он в них должен быть по закону, может привести к задержке платежей, нарушению порядка учета бюджетных средств и пристальному вниманию со стороны контролирующих органов. Разберем, как избежать подобных ситуаций:
Проверяйте корректность структуры ИГК
Перед использованием убедитесь, что код сформирован в соответствии с требованиями законодательства: количество знаков, порядок цифр и их смысловые блоки должны соответствовать установленным форматам (20 или 25 символов).
Убедитесь, что ИГК указан во всех связанных документах
Идентификатор должен быть прописан в контракте, дополнительных соглашениях, актах, счетах-фактурах, УПД и платежных поручениях.
Сверяйте ИГК в отчетности и платежных документах
Перед проведением платежей проверьте, совпадает ли ИГК в платежке с тем, что указан в контракте и в ЕИС. Несовпадение может вызвать приостановку операции со стороны банка. Аналогичная проверка нужна при формировании отчетов и бухгалтерских документов.
Следите за единообразием кода в цепочке исполнителей
Если в исполнении контракта по ГОЗ задействованы исполнители и субисполнители, то используется один ИГК на всех уровнях заключения сделок. Это помогает отслеживать движение денег по всей цепочке.
Храните документы с ИГК
Хранить документы можно в бумажном архиве или в электронном виде. В случае проверок вы сможете их быстро найти и предоставить проверяющим. Особенно это важно для долгосрочных и многоэтапных контрактов.
«Как показывает практика, одной из главных причин в отказе проведения платежей, а также признания расходов нецелевыми является отсутствие в документах ИГК. Все это приводит к задержке выплат, срыву сроков работ и поставки товаров, штрафным санкциям как со стороны Заказчика, так и со стороны гос. органов. Если в вашем контракте указан ИГК или он есть в ЕИС, во всех документах обязательно нужно его указывать, независимо от того идет финансирование через Казначейство или на коммерческие расчетные счета», — Игорь Самаренкин, главный эксперт «KaznaHelp».
Частые вопросы об ИГК
Обязан ли каждый контракт иметь ИГК?
Идентификационный код присваивается контрактам, финансирование которых находится по контролем государства. К ним относятся закупки федеральных и муниципальных заказчиков по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ (ИГК можно посмотреть на сайте zakupki.gov.ru ⇢ Реестр контрактов 44-ФЗ ⇢ раздел «Общая информация»). В том числе правила идентификации применяются к госконтрактам с казначейским сопровождением.
ИГК обязаны иметь контракты в рамках гособоронзаказа, которые проводятся по закону № 275-ФЗ. Этот закон вводит понятие «идентификатор государственного контракта» (п. 13 ст. 3 Закона «О ГОЗ»).
В ч. 2 ст. 15.29 закона № 275-ФЗ перечислены структуры, к контрактам которых ИГК не применяется — это некоторые виды закупок органов внешней разведки, ФСБ и госкорпорации «Росатом» (закупки, связанные с разведывательной, контрразведывательной, ядерной деятельностью).
Кроме того, ИГК не нужен коммерческим контрактам, поскольку их финансирование происходит за счет средств частных заказчиков.
Когда ИГК присваивается — до подписания контракта или после регистрации?
ИГК формируется автоматически в ЕИС к контрактам, которые финансируются из федерального бюджета и подлежат размещению в ЕИС. Код присваивается после формирования реестровой записи в реестре контрактов, правила ведения которого закреплены в постановлении Правительства от 28.11.2013 № 1084.
На этапе заключения контракта, до подписания. В остальных случаях идентификатор указывают в условиях контракта. ИГК формирует ответственное лицо в зависимости от типа заказчика — ГРБС, ТОФК, АУ, БУ.
ИГК к контрактам по ГОЗ формирует заказчик. Сделать это нужно до заключения контракта с головным исполнителем. Идентификатор к контрактам с гостайной формируется автоматически в ЕИС. Если такой контракт не размещается в реестре, то ИГК генерирует заказчик и прописывает в условиях договора.
Нужно ли указать ИГК в счете-фактуре, если договор не сопровождался казначейством?
Коротко — если контракту без казначейского сопровождения присвоен ИГК, то идентификатор нужно указать в счете-фактуре в строке 8. В корректировочном счете-фактуре для ИГК отдельная строка — 5. В некоторых случаях указывать ИГК не нужно — они прописаны в ч. 2.1 ст. 8.5 закона № 275-ФЗ.
Счет-фактура обеспечивает прозрачность сделки для контролирующих органов, позволяет установить продавца и покупателя, служит основанием для вычетов по НДС. Основные положения закреплены в приказе Минфина от 02.12.2021 № 205н (порядок формирования ИГК), постановлении Правительства от 26.12.2011 № 1137 (о формах счетов-фактур) и ст. 169 НК.
Независимо от того, контракт с казначейским сопровождением или без, указывать ИГК в счете-фактуре нужно обязательно. Исключение — контракт без ИГК, в этом случае строку 8 счета-фактуры оставьте пустой. Отсутствие ИГК и, как следствие, незаполненная строка 8 — сохраняет право на вычет по НДС.
Если контракт по ГОЗ, но часть работы передана субисполнителю — как указывать ИГК?
Порядок формирования ИГК по контрактам ГОЗ описан в приказе Минобороны от 11.08.2015 № 475/13н. Заказчик ГОЗ формирует идентификатор, который действует для всей цепочки документов в рамках исполнения гособоронзаказа (госконтракт с головным исполнителем, контракты с исполнителями второго и третьего уровня).
По закону головной исполнитель обязан включать идентификатор в контракты, которые заключает с исполнителями. Аналогичная обязанность установлена для исполнителей (п. 4 ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 8 закона № 275-ФЗ).
ИГК по контракту ГОЗ включается во все договоры, внутренние документы, платежки. Это «маркер» для контролирующих органов и залог того, что оплата будет перечислена. Актуальность идентификатора сохраняется в течение всего срока исполнения гособоронзаказа.
Идентификатор не нужно указывать в документах, если реализация ТРУ подпадает под случаи, описанные в ч. 2.1 ст. 8.5 закона № 275-ФЗ.
Что делать, если при оплате банк требует исправить ИГК?
Как правило, это может произойти, если банк выявит расхождение между документацией и сведениями из официальных источников. Например, в платежном документе указан другой ИГК, не тот, что в ЕИС. Подобные ошибки могут затормозить оплату по госконтракту и привлечь внимание надзорных органов. Как действовать в этой ситуации:
Проверьте корректность ИГК — в контракте, сопутствующих документах, на сайте ЕИС (в реестре контрактов). Во всех случаях номер должен быть один.
Ошибка подтвердилась? Уведомите об этом вторую сторону.
Подпишите дополнительное соглашение к контракту. Если информация о госзаказе включена в реестр контрактов, то заказчик направляет допсоглашение в ЕИС. Обе стороны предварительно подписывают документ электронными подписями.
После обновления данных в системе (обычно на это уходит до пяти рабочих дней), направьте исправленные документы в банк.
Чтобы избежать ошибок, сверяйте ИГК в документах с официальным источником. Если ошибка возникла на стороне ЕИС — сообщите об этом другой стороне, при необходимости обратитесь в техподдержку.
Можно ли изменить ИГК, если контракт продлен или изменены условия?
Идентификатор формируется уполномоченным лицом или автоматически в ЕИС один раз и действует на протяжении всего времени, пока контракт будет исполнен. Но есть исключения, когда каждому дополнительному соглашению к рамочному контракту присваивается ИГК.
Как проверить правильность ИГК (подлинность кода)?
Проверить ИГК можно на сайте ЕИС — для этого откройте раздел «Реестр контрактов», выберите закупку и перейдите в блок «Общая информация». Кроме того, идентификатор указывают в бухгалтерской и финансовой документации: счетах-фактурах, актах, платежных документах, УПД. Идентификатор можно посмотреть в соглашении с заказчиком.
Контракты ГОЗ и казначейское сопровождение требует от компаний строгого контроля внутренних процессов — открыть счет в ФК, применять раздельный бухгалтерский учет, использовать специальное программное обеспечение, правильно вести сопутствующую документацию.
отличная статья! с дрожью вспоминаю ГОЗ под контролем казначейства