Что такое расширенное казначейское сопровождение

Госбюджет на особом контроле у государства — оно назначает уполномоченные органы за целевым использованием средств. В сфере закупок казначейскому сопровождению подлежат крупные проекты, гособоронзаказ. Но почему «расширенное»? К нему применяют требования базового казначейского сопровождения и дополнительно более строгие критерии.

Базовое КС. В сфере госзакупок к крупным контрактам применяют казначейское сопровождение. Территориальные органы Федерального казначейства (ТОФК) контролируют расходование бюджетных средств через специальные лицевые счета.

Случаи применения базового КС. Казначейское сопровождение — это механизм контроля целевых средств, выделенных на исполнение конкретного контракта по законам 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ (ГОЗ).

Например, заказчик (получатель целевых средств) проводит закупку и заключает контракт с победителем на строительство высокоскоростной магистрали. Для исполнения обязательств головной исполнитель привлекает представителей из коммерческой среды. Деньги «рассеиваются» по всей цепочке кооперации. Казначейское сопровождение обеспечивает прозрачность и контроль между всеми участниками, в том числе через лицевые счета.

Расширенное казначейское сопровождение (РКС) — особый вид казначейского контроля, который подразумевает углубленный контроль, дополнительные требования и более глубокие проверки. Понятие и основные принципы РКС раскрываются в ст. 242.24 БК.