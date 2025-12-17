Самое главное:
Расширенное казначейское сопровождение — вид казначейского контроля с дополнительными требованиями к приемке результатов работ, предоставлению документов в рамках раздельного учета, оценке фактических затрат.
РКС применяют к контрактам ГОЗ с единственными поставщиками, которых определяют на основании п. 2 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ. И к другим случаям, установленным нормативными актами.
Отличия РКС от базового казначейского сопровождения — это наличие выездных и камеральных проверок, экономическое обоснование затрат и уведомление заказчика в ФК об окончании работ. После одобрения в казначействе УКС получает право распоряжаться деньгами на лицевом счете.
Головные исполнители и исполнители остальных уровней обязаны вести раздельный учет.
В 2025 году финорганы получили расширенные полномочия для выполнения казначейского мониторинга.
Что такое расширенное казначейское сопровождение
Госбюджет на особом контроле у государства — оно назначает уполномоченные органы за целевым использованием средств. В сфере закупок казначейскому сопровождению подлежат крупные проекты, гособоронзаказ. Но почему «расширенное»? К нему применяют требования базового казначейского сопровождения и дополнительно более строгие критерии.
Базовое КС. В сфере госзакупок к крупным контрактам применяют казначейское сопровождение. Территориальные органы Федерального казначейства (ТОФК) контролируют расходование бюджетных средств через специальные лицевые счета.
Случаи применения базового КС. Казначейское сопровождение — это механизм контроля целевых средств, выделенных на исполнение конкретного контракта по законам 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ (ГОЗ).
Например, заказчик (получатель целевых средств) проводит закупку и заключает контракт с победителем на строительство высокоскоростной магистрали. Для исполнения обязательств головной исполнитель привлекает представителей из коммерческой среды. Деньги «рассеиваются» по всей цепочке кооперации. Казначейское сопровождение обеспечивает прозрачность и контроль между всеми участниками, в том числе через лицевые счета.
Расширенное казначейское сопровождение (РКС) — особый вид казначейского контроля, который подразумевает углубленный контроль, дополнительные требования и более глубокие проверки. Понятие и основные принципы РКС раскрываются в ст. 242.24 БК.
Какие контракты и целевые средства подлежат РКС
Под расширенное казначейское сопровождение подпадают участники гособоронзаказа (ГОЗ) — это исполнители закупок, которые государственные заказчики организовывают в рамках закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ.
Углубленному казначейскому контролю подлежат:
Госконтракты с ценой от 100 млн руб., заключенные для исполнения ГОЗ с единственным поставщиком. Определение ЕП в этом случае происходит на основании п. 2 ч. 1 ст. 93 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Например, заказчик может отдать контракт без проведения конкурентных процедур — компании, которая раньше участвовала в его аукционах и конкурсах и заработала опыт и деловую репутацию.
Расчеты по названным выше госконтрактам, заключенным на сумму от 3 млн руб. Например, головной исполнитель привлек субподрядчика к работам по основному контракту, и сумма договора превысила три миллиона рублей.
Контракты, соглашения и договоры, по которым Правительство установило расширенное КС правовым актом (ч. 1 ст. 242.24 БК).
В п. 5 ст. 242.27 БК перечислены случаи, когда казначейское сопровождение не применяется в процедурах по ГОЗ — это некоторые закупки ОВР, ФСБ и «Росатома», а также операции на отдельных счетах, открытых в уполномоченных банках в соответствии с законом № 275-ФЗ.
Чем отличается расширенное казначейское сопровождение от обычного
Обычное КС — это базовое казначейское сопровождение, определение которого можно найти в ст. 6 БК. Контролю подлежат контракты, на исполнение которых выделяются государственные деньги — это государственные закупки, ГОЗ, а также средства, предоставленные в виде грантов, субсидий и инвестиций. Казначейское сопровождение этих закупок начинается с сумм, обозначенных в законе от 30.11.2024 № 419-ФЗ.
Расширенное КС — применяется к госконтрактам по ГОЗ и расчетам с исполнителями по основным контрактам.
Особенности расширенного казначейского счета
РКС применяют к контрактам, заключаемым с единственным поставщиком — исполнителем ГОЗ. Федеральное казначейство контролирует весь «путь» целевых средств — от заказчика (получателя) до головного исполнителя и по всей цепочке кооперации. При этом правовым актом могут быть установлены другие случаи применения РКС — к концессионным соглашениям, договорам АУ и БУ, отдельным подразделениям УКС, их исполнение контролируют региональные финорганы (ТОФК).
Строгость проверки. Товары, работы и услуги проходят более глубокую проверку. Комиссия вправе применять технические средства фиксации при приемке результатов — фото-, видеотехнику (п. 1 ч. 2 ст. 242.24 БК).
Экономическое обоснование затрат. При анализе затрат Федеральное казначейство руководствуется постановлением Правительства от 13.12.2021 № 2271 (правила экономического обоснования затрат). За доведенные лимиты отвечают получатели целевых денег — государственные заказчики, ГРБС, головные исполнители и субподрядчики.
Порядок перечисления средств с казначейского счета на банковский (расчетный) счет. Действует принцип «выполнил — получи»: исполнитель может перевести деньги с подконтрольного счета на р/сч после полного исполнения обязательств по контракту. Заказчик подает соответствующее уведомление в ФК (п. 2 ч. 2 ст. 242.24 БК). Правила расширенного казначейского сопровождения утверждены постановлением Правительства от 24.11.2021 № 2024.
Особенности базового казначейского счета
В ст. 242.23 БК описаны основы казначейского сопровождения. Порядок контроля устанавливает Правительство. Характерные аспекты обычного КС:
Широкий круг участников казначейского сопровождения (УКС). Касается не только единственных поставщиков — исполнителей ГОЗ, но и участников госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также получателей грантов, субсидий и инвестиций.
Ограниченные возможности региональных и муниципальных заказчиков — случаи расширенного КС для них устанавливает Правительство (ч. 3 ст. 242.24 БК).
Условия перевода средств с лицевых счетов. УКС предоставляет в ТОФК сведения об операциях с целевыми средствами. После проверки участник получает возможность перечислять деньги с лицевого счета. Финорган проверяет соответствие реквизитов, ИГК, наличие аналитического кода раздела, детализацию расходов и поступлений, формулировки в платежных документах и договорах и т. д. При расширенном КС в том числе применяют выездные и камеральные проверки.
Одно из обязательных условий при расширенном и базовом казначейском сопровождении — это раздельный учет результатов ФХД и затрат. Часто исполнители госзаказов сталкиваются с трудностями именно на этом этапе, «теряясь» в большом объеме нормативной информации и строгих требованиях.
Часто задаваемые вопросы
Как проходит проверка экономического обоснования затрат?
ТОФК проводит проверку с целью сопоставить фактические затраты при исполнении госконтракта с данными финансово-хозяйственной деятельности УКС (раздельный учет). Затраты и общая сумма целевых средств не должны превышать предельные значения и цену контракта, зафиксированных в ресурсной расходной декларации. На основании результатов проверки происходит полная или частичная (за отдельный этап) оплата работ.
Финорган проверяет первичную документацию, данные в учетной системе, в которой УКС ведет бухгалтерский и управленческий учет. Под контроль подпадают собственные расходы компании-участника — налоги, сборы, страховые взносы, социальные выплаты, заработная плата. При проверке ТОФК проводит анализ экономического обоснования. Правительство вправе устанавливать дополнительные виды затрат, подлежащих проверке на экономическую обоснованность.
Правила экономического обоснования затрат закреплены в постановлении Правительства от 13.12.2021 № 2271.
Как заполнить расходную декларацию?
Форма расходной декларации утверждена приказом Минфина от 10.12.2021 № 210н (Приложение № 2). Она применяется в случае, когда образуется 20% неиспользованного остатка от цены договора — например, на этапе окончательного расчета или в других ситуациях, установленных НПА (допустим, при закупке материалов или комплектующих). Цель документа — раскрыть структуру цены контракта (п. 5 ч. 2 ст. 242.23 БК).
Основные этапы:
УКС заполняет расходную декларацию в ГИИС «Электронный бюджет».
Участник через платформу направляет запрос в ТОФК на предоставление информации, отраженной на лицевом счете, с целью формирования расходной накладной.
Финорган высылает проект расходной накладной с заполненными графами 4 и 5 (плановые и фактические показатели).
Участник заполняет графу 6 на основании раздельного учета ФХД и отправляет в ТОФК на проверку вместе с расчетом суммы накладных расходов и выпиской из регистров аналитического учета (приложения 1 и 4 к приказу № 210н).
Регулятор вносит данные в графы 7 и 8 на основании данных раздельного учета, указанных получателем бюджетных средств в бухгалтерском и управленческом учете, и направляет получателю вместе с актом проверки.
Формировать платежные поручения можно на суммы денежных обязательств, по которым не выявлены нарушения.
Какие условия включают в госконтракт при расширенном КС?
В госконтракте указывают условия, характерные для базового казначейского сопровождения, а также для РКС. При расширенном казначейском контроле в госконтракт включают сведения о (постановление Правительства от 24.11.2021 № 2024, п. 1 ч. 2 ст. 242.24 БК):
приемке работ с использованием фото- и видеотехники,
раздельном учете ФХД;
предоставлении платежных распоряжений на сумму денежных обязательств, по которым в процессе проверки не обнаружено нарушений;
предоставлении финоргану доступа к учетным системам и первичным учетным документам
информацию из расходной накладной, программы учета;
Кроме того, в договоре прописывают другие условия, если ТОФК проводит анализ экономического обоснования затрат. Это пункты о санкционировании расходов, которые обеспечены бюджетными целевыми средствами, и о проведении операций по списанию с казначейского счета после проверок, регламентированных п. 7–9 постановления № 2271.
Кто и как должен вести раздельный учет по ГОЗ?
Требование о ведении раздельного учета по ГОЗ относится к головным исполнителям и всей цепочке кооперации (если по закону исполнители второго, третьего и всех остальных уровней подлежат казначейскому контролю). Общие нормы в сфере гособоронзаказа описаны в законе от 29.12.2012 № 275-ФЗ (о раздельном учете говорится в п. 18 ч. 1, п. 16 ч. 2 закона № 275-ФЗ).
Для исполнения обязанности по ведению раздельного учета головные исполнители и исполнители открывают лицевые счета в ТОФК и отражают затраты отдельно по каждому контракту, договору или соглашению. Раздельному учету подлежит ФХД организации — сведения из бухгалтерского и управленческого учета, учетных систем, документов первичного учета.
В рамках раздельного учета головные исполнители и кооперация исполнителей формируют:
бухгалтерские справки по форме ОКУД 0504833;
расчеты накладных расходов;
выписки из регистров аналитического отчета;
структуру цены контракта;
перечни затрат по типовым номенклатурам
и другие документы, установленные на нормативном уровне (приказ Минфина № 210н, приказ Минпромторга от 08.02.2019 № 334, постановление Правительства № 2024).
Что такое казначейский мониторинг и как он влияет на УКС?
Казначейский мониторинг — это контроль финорганами целевого использования бюджетных денег. В 2025 году произошли масштабные изменения, которые затронули не только Федеральное казначейство, ТОФК, государственные органы, но и представителей из коммерческой среды (закон от 21.04.2025 № 84-ФЗ, постановление Правительства от 17.06.2025 № 902).
У финорганов появились расширенные полномочия для проведения проверок — автоматизированное отслеживание операций по движению средств из госбюджета, подключение ИИ для обработки данных, интеграция с ГИС. В регионах начали работать аналитические центры, которые контролируют использование целевых денег строго по назначению. ТОФК вправе запрашивать любые документы по операциям с бюджетом, пояснения по сделкам, затормаживать сомнительные платежи и обращаться в прокуратуру в случае нарушений (ст. 242.13-1 БК).
Участники казначейского сопровождения должны пересмотреть процедуру документооборота, использовать ГИИС «Электронный бюджет» для открытия лицевых счетов и взаимодействия с ТОФК, обучить сотрудников работе в системе. Для этих целей УКС могут привлекать внешних консультантов и делегировать им задачи по достижению стандартов казначейского мониторинга.
