Авансирование контрактов по 44-ФЗ и 223‑ФЗ: ключевые правила, риски и казначейское сопровождение в 2026 году

Чтобы сохранить прозрачность и управляемость денежных потоков, законодатель закрепил четкие правила, которые различаются в зависимости от применяемого закона: 44‑ФЗ — для контрактов в рамках бюджетных средств, и 223-ФЗ — для закупок отдельных видов юридических лиц.
Компания KaznaHelp, специализирующаяся на сопровождении контрактов с казначейским сопровождением, рассматривает актуальные лимиты, условия и механизмы обеспечения авансовых платежей в 2026 году.
Авансирование по 44‑ФЗ: система ограничений и контроль рисков
Закон № 44-ФЗ устанавливает единые принципы авансирования при государственных и муниципальных закупках, направленные на обеспечение прозрачности и контроль за расходованием бюджетных средств. В 2025 году действуют положения постановления Правительства от 13.05.2025 № 638, которое приостановило до 31 декабря 2025 года действие отдельных ограничений постановления № 1496 от 09.12.2017 и увеличило допустимые размеры авансовых платежей по ряду договоров.
Ключевые изменения 2025 года
Повышен общий лимит аванса: получатели средств федерального бюджета вправе предусматривать авансовые платежи до 50 % суммы контракта, если такие платежи подлежат казначейскому сопровождению и не превышают доведенные лимиты бюджетных обязательств. Ранее базовым пределом было 30 %.
Субъекты РФ и муниципалитеты также могут устанавливать аналогичные условия (до 50 %) при заключении контрактов, финансируемых за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, при реализации капитальных вложений.
Главные распорядители средств федерального бюджета вправе принимать собственные правовые акты, определяющие случаи включения условий о казначейском сопровождении авансов по контрактам до 100 млн рублей.
Допускается внесение изменений в ранее заключенные контракты (до вступления в силу постановления № 638) — в части увеличения авансовых выплат до установленных постановлением пределов (при сохранении условий обеспечения исполнения контракта).
Цели и контроль
Основная цель регулирования — создание гибких условий для своевременного исполнения контрактов, особенно в проектах, требующих значительных первоначальных затрат (строительство, реконструкция, капитальные вложения), при сохранении механизмов контроля и казначейского сопровождения для предотвращения рисков нецелевого использования средств.
Заказчик обязан закрепить размер аванса в закупочной документации и контракте. Превышение предельных значений расценивается как нарушение бюджетного законодательства.
Обеспечение при авансе
Если предоплата превышает 30 % цены контракта, исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения не меньше размера аванса. Это требование закреплено частью 6 статьи 96 44‑ФЗ. Обеспечение может быть внесено деньгами или предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии с постановлением Правительства № 1005.
При этом срок действия гарантии должен превышать срок исполнения контракта минимум на один месяц. Если контрактом предусмотрено казначейское сопровождение, заказчик может ограничить обеспечение величиной не более 10 % от цены контракта.
Казначейское сопровождение по 44-ФЗ
Контракты с крупными суммами предоплаты находятся под особым контролем Федерального казначейства. Сопровождение обязательно:
при авансах от 50 млн руб. — для автономных и бюджетных учреждений, независимо от источника;
при авансах от 100 млн руб. — для всех источников финансирования.
Поставщик открывает лицевой счет в территориальном органе Казначейства, все операции проходят с предварительным санкционированием (более подробно — тут) . Любая оплата требует подтверждения целевого назначения платежа — по контракту, счету и актам выполненных работ.
Такая система устраняет возможность расходования бюджетных средств на иные цели и обеспечивает полную прозрачность исполнения.
Санкции за нарушение
Нецелевое использование аванса квалифицируется по статье 15.14 КоАП. Для должностных лиц — штраф 20–50 тыс. руб. или дисквалификация до трех лет; для организаций — 5–25 % от суммы нарушения с обязательным возвратом средств. При крупном размере (более 1,5 млн руб. за три года) возможна уголовная ответственность.
Остались вопросы?
Оставьте заявку — и наш эксперт бесплатно проконсультирует вас по открытию счета, пакету документов и особенностям сопровождения в текущем году
Авансирование по 223-ФЗ: гибкость условий и роль заказчика
Закон № 223‑ФЗ принципиально отличается от контрактной системы 44-ФЗ — он предоставляет заказчикам право самостоятельно определять порядок авансирования в Положении о закупке. Поэтому единых ограничений по размеру аванса в 223-ФЗ нет: каждая компания устанавливает их исходя из своей финансовой политики, особенностей отрасли и характера договора.
Общие принципы:
авансирование регулируется локальными документами заказчика;
размер предоплаты может составлять любую долю стоимости, вплоть до 100 %;
обязательства исполнителя обеспечиваются банковской гарантией или обеспечительным платежом, если такое требование указано в Положении и документации.
Однако для закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) действуют федеральные ограничения, установленные постановлением Правительства № 1352 от 11.12.2014:
не более 5 % НМЦК, если аванс не предусмотрен;
в размере аванса, если предоплата предусмотрена договором.
Для таких закупок банковская гарантия обязана соответствовать требованиям ст. 45 44-ФЗ: быть безотзывной, выданной банком из перечня Минфина и состоящей в реестре ЕИС.
Пример практики: крупные государственные корпорации — «Росатом», «РЖД», «Газпром» — в своих положениях ограничивают размер аванса диапазоном 30–50 %, чтобы сбалансировать интересы подрядчиков и снизить финансовые риски.
Более того, если закупка проводится за счет бюджета или целевых субсидий, такие контракты должны исполняться в соответствии с положениями постановления № 1496 и нередко также подлежат казначейскому сопровождению.
Обеспечение и возврат авансов: требования к гарантии и отчетности
Вне зависимости от применяемого закона, каждое авансирование должно быть финансово защищено. Основная задача обеспечения — гарантировать возврат неотработанных средств и выполнение обязательств.
По 44-ФЗ обеспечение при авансе выступает обязательным условием, если размер превышает 30 % стоимости контракта. Оно должно покрывать сумму аванса и действовать дольше срока исполнения договора. По 223-ФЗ такое требование не универсально: заказчик сам определяет, нужна ли гарантия. Однако при работе с СМСП точные условия копируют нормы 44-ФЗ.
Возврат неотработанных авансов
Если контракт расторгается или работы выполнены частично, поставщик обязан вернуть неиспользованную предоплату в сроки, прописанные в договоре. Стандартный срок возврата — до 30 дней после расторжения. При наличии банковской гарантии заказчик вправе предъявить требование гаранту напрямую.
Чтобы избежать споров, рекомендуется заранее прописывать в контракте поэтапное погашение аванса, а также порядок зачета и отчетности. Подрядчик должен предоставлять документы, подтверждающие целевое использование средств: счета, накладные, акты и реестры платежей.
Казначейское сопровождение как инструмент прозрачности
Исторически казначейское сопровождение было создано для обеспечения транспарентности движения бюджетных средств. Сегодня этот механизм стал неотъемлемой частью контрактов с крупным авансированием и целевыми субсидиями.
Контроль со стороны Федерального казначейства выполняет сразу несколько функций:
предотвращает нецелевое использование средств;
гарантирует своевременное исполнение обязательств;
обеспечивает прозрачность финансовых потоков на всех этапах.
Для подрядчиков дисциплина сопровождения требует точного ведения документооборота и отчетов, но одновременно защищает исполнителя от произвольных задержек платежей. Казначейство фиксирует все операции и подтверждает их законность.
Для малого и среднего бизнеса такой механизм служит своеобразным фильтром доверия — платежи проходят только после подтверждения соответствия условий контракту, что исключает споры и неоправданные задержки. Более подробно про казначейское сопровождение по 223-ФЗ.
Заключение
Авансирование — мощный инструмент ускорения исполнения государственных и корпоративных контрактов, однако его применение требует строгого финансового контроля и прозрачности. По 44-ФЗ предельные лимиты и обязательное обеспечение направлены на защиту бюджета, по 223-ФЗ — заказчик сам выстраивает баланс гибкости и безопасности.
Казначейское сопровождение стало ключевым элементом финансовой дисциплины, обеспечивая прозрачное движение средств и контроль исполнения обязательств. Для исполнителей это не только дополнительная отчетность, но и гарантия своевременных выплат.
Эксперты KaznaHelp оказывают услуги казначейского сопровождения помогая заказчикам и подрядчикам выстроить грамотную финансовую схему исполнения контрактов, открыть и настроить казначейские счета, оформить обеспечение и отчитаться перед контролирующими органами без ошибок.
KaznaHelp — бухгалтерское сопровождение госконтрактов
Откроем казначейский счет
Проведем платежи с казначейских счетов
Настроим раздельный бухгалтерский учет
Подготовим к проверкам госконтрактов
Реклама: ИП Самаренкин Игорь Владимирович, ИНН 165046731081, erid: 2W5zFJsuv8Q
Начать дискуссию