Авансирование контрактов по 44-ФЗ и 223‑ФЗ: ключевые правила, риски и казначейское сопровождение в 2026 году

Авансирование по 223-ФЗ: гибкость условий и роль заказчика

Закон № 223‑ФЗ принципиально отличается от контрактной системы 44-ФЗ — он предоставляет заказчикам право самостоятельно определять порядок авансирования в Положении о закупке. Поэтому единых ограничений по размеру аванса в 223-ФЗ нет: каждая компания устанавливает их исходя из своей финансовой политики, особенностей отрасли и характера договора.

Общие принципы:

авансирование регулируется локальными документами заказчика;

размер предоплаты может составлять любую долю стоимости, вплоть до 100 %;

обязательства исполнителя обеспечиваются банковской гарантией или обеспечительным платежом, если такое требование указано в Положении и документации.

Однако для закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) действуют федеральные ограничения, установленные постановлением Правительства № 1352 от 11.12.2014:

не более 5 % НМЦК, если аванс не предусмотрен;

в размере аванса, если предоплата предусмотрена договором.

Для таких закупок банковская гарантия обязана соответствовать требованиям ст. 45 44-ФЗ: быть безотзывной, выданной банком из перечня Минфина и состоящей в реестре ЕИС.

Пример практики: крупные государственные корпорации — «Росатом», «РЖД», «Газпром» — в своих положениях ограничивают размер аванса диапазоном 30–50 %, чтобы сбалансировать интересы подрядчиков и снизить финансовые риски.

Более того, если закупка проводится за счет бюджета или целевых субсидий, такие контракты должны исполняться в соответствии с положениями постановления № 1496 и нередко также подлежат казначейскому сопровождению.