Юридический аутсорсинг: виды, как это работает

Что нужно знать о юридическом аутсорсинге
Передачу юридических функций на аутсорсинг можно назвать уже сложившейся для российского бизнеса практикой. Потребность компаний в квалифицированной юридической поддержке постоянно возрастает, и, следовательно, поиск эффективных способов решения правовых вопросов становится одной из первостепенных задач.
Юридический аутсорсинг — то есть способ организации бизнеса, при котором всеми правовыми делами или ведением определенной юридической функции занимается сторонняя компания — позволяет сосредоточиться на ключевых бизнес-процессах и оптимизировать затраты.
Но все же главное преимущество этого формата работы заключается именно в получении доступа к квалифицированной юридической поддержке, которая способна обеспечить правовую безопасность бизнеса.
Здесь важно понимать, что защита бизнеса — направление специфическое, и юристы, работающие в этой сфере, должны иметь актуальные знания и релевантный опыт в решении корпоративных споров и проблем. Предпринимательская деятельность сопряжена с высокими рисками, причем не только финансовыми, но и уголовными. Практика показывает, что ошибки юристов в этом направлении способны привести к крайне негативным последствиям, включая потерю бизнеса.
Как работает юридический аутсорсинг
Юридический аутсорсинг предполагает комплексное правовое обслуживание. Клиент может передать сторонней компании абсолютно все юридические задачи вне зависимости от уровня сложности. Их решением будет заниматься команда профессионалов, которая способна предоставить весь спектр услуг:
Юридическое сопровождение сделок.
Защита в процессе проверок со стороны государственных структур.
Консультации по правовым вопросам.
Досудебное урегулирование споров.
Правовая поддержка в области налогообложения.
Защита в сфере интеллектуальной собственности.
Представительство в суде.
Защита в сфере трудовых отношений с работниками.
Одно из преимуществ юридического аутсорсинга заключается в том, что с бизнесом работает именно команда юристов, а не один «универсальный» специалист. Благодаря такому подходу гарантируется решение любых правовых вопросов, поскольку задачами клиентов занимаются юристы, имеющие квалификацию и опыт в определенной области юриспруденции.
Алгоритм сотрудничества выстраивается в каждой компании индивидуально. Например, в компании Kelin разработан максимально эффективный порядок сотрудничества с клиентами, который состоит из следующих этапов:
Этап 1. Определение проблемы. На первой консультации клиент рассказывает о своей ситуации — эта информация позволяет выявить и проанализировать те правовые вопросы, которые требуют решения.
Этап 2. Подготовка предложений. Юристы Kelin разрабатывают предложения по юридическому сопровождению и правовой защите бизнеса клиента.
Этап 3. Утверждение условий. На этом этапе происходит согласование форматов поддержки и условий работы.
Этап 4. Знакомство с командой. Клиент знакомится с командой юристов, а также происходит обсуждение плана работы и первичных действий по юридической защите.
Этап 5. Реализация плана. На данном этапе команда юристов приступает к выполнению намеченных мероприятий — подготовка документации, представительство в суде и др.
Компания Kelin одинаково эффективно работает с бизнесом любого масштаба — малым и средним, а также с корпорациями. Юристы владеют знаниями и навыками для юридической защиты компаний независимо от направления деятельности: в Kelin знакомы со всеми нюансами правового сопровождения бизнеса в сфере производства, оптовой торговли, строительства, логистики, ритейла, IT, консалтинга и других отраслей.
Какие виды юридического аутсорсинга доступны клиентам
Как мы уже говорили, в зависимости от задач и потребностей бизнеса можно сделать выбор как в пользу комплексного сопровождения, так и передать на аутсорсинг одну или несколько юридических функций.
При комплексном сопровождении компания-аутсорсер займется решением всех юридических вопросов. Такой формат удобен тем, что бизнес полностью освобождается от юридической рутины и затрат на организацию работы штатного юриста или юридического департамента. Помимо решения текущих задач, юристы компании-аутсорсера минимизируют правовые риски и защитят бизнес от юридических ошибок.
Еще один востребованный формат — ведение компанией-аутсорсером определенной юридической функции. Даже крупные компании с собственными юридическими департаментами не всегда могут обеспечить решение сложных задач. Как правило, для работы с узкоспециализированными проектами нужны юристы, у которых есть соответствующая компетенция. И такие специалисты есть в команде компании-аутсорсера.
Нередко возникает потребность в «усилении» штатного юриста профильными специалистами. В этом случае юристы компании-аутсорсера могут взять на себя функции, с которыми не справляется штатный специалист, а также разгрузить его от рутины и в целом увеличить скорость работы. Для помощи штатному юристу подбирается команда с глубокой экспертизой по направлению деятельности бизнеса.
Компания Kelin — надежный партнер, который может гарантировать защиту вашего бизнеса на постоянной основе. Юристы Kelin занимаются обслуживанием и сопровождением бизнеса, работающего как в Москве, так и в других регионах РФ.
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