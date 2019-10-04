Бухгалтер Людмила: 3 серия. Две причины для грусти

Близится к концу пятница, а это значит, что у нас сегодня история про простого бухгалтера Люду из Краснодара.

Бухгалтер Людмила не замечала прекрасной солнечной краснодарской осени, потому что уже неделю была обдумывала важное решение. И новость еще сегодня на «Клерке» прошла: люди, чтобы чувствовать себя счастливыми, хотят зарабатывать 161 тысячу рублей в месяц.

У нее столько нет. А очень надо.

Причина грусти № 1

Она загорелась идеей отдать сына в частный детский садик рядом с домом. Вместо того, чтобы возить ребенка каждое утро и вечер по пробкам в дурацкий государственный, где группы по 35 человек и бесконечные болезни, она захотела перевести его в новый детсад в соседнем дворе, в котором были группы максимум по 15 человек и классные развивашки — музыка, рисование, английский. А у Люды появилось бы больше свободного времени на себя — хотя бы на тот же курс, который она проходила уже вторую неделю.

Но Люда у нас не бухгалтер Газпрома, а аутсорсер. И зарплата у нее не 500 тысяч (полмиллиона рублей!) и даже не сто, а смешные сорок. Частный сад стоил бы ей половину её и так не высокого дохода. Цена жизни в Краснодаре меньше, чем в Москве, но ей всё равно приходилось экономить на важных вещах.

Причина грусти № 2

Из мрачных мыслей её выдернул звонок. Один из директоров, с которыми Люда работает по аутсорсу, только что сказал, что отказывается от её услуг в пользу в аутсорсингового агентства со своим блекджеком и юристами, работающими с дебиторской задолженностью.

Для Люды это был удар. После пяти лет совместной работы, после всего, что она для Сергея сделала? После того, какой порядок она навела в его бизнесе?

Он ведь, когда впервые к ней пришел, даже путал системы налогообложения. У него тогда были штрафы за то, что он неправильной ставке сам себе налоги насчитал. Полгода ему как маленькому ребенку всё разжёвывала.

Что делать? Найти нового клиента вместо старого? Ок, не такая уж это и проблема, да? А в сбежавшем ли клиенте вообще проблема? Или в страхе, что другие клиенты тоже разбегутся, как те тараканы от включенного ночью света в общежитии, где Люда жила студенткой.

Бедной студенткой, не сдавшей экзамен — вот кем она сейчас себя чувствовала. Стал бы Сергей платить Люде столько же, сколько и агентству, если бы она взяла на себя новые обязанности?

Но как, если она никогда с этим не работала и не хотела бы быть кем-то вроде назойливого коллектора. Цены на семинары по обучению работы с дебиторкой откровенно пугали — 20 тысяч за день! Эти мысли крутились у Людмилы в голове и в итоге за вечер накрутили счетчик тревожности до бессонницы.

Как специально, Людмиле вспомнилась недавняя статья про то, как бедность влияет на образ мышления: группа учёных из Гарварда, Принстона и других в 2013 году выяснила, что для людей с низким уровнем дохода решение финансовой проблемы оборачивается большим уровнем когнитивного напряжения — примерно к такому же, как и ночь без сна.

Этого еще не хватало. Каждый бессонный час шел за два.

Но делать было нечего, и Люда, как все мы в такой ситуации, взяла в руки телефон. Зашла в свой любимый интернет-магазин одежды — просмотр вещей её успокаивал. «Классное пальто — подумала она, — И цена со скидкой на него хороша. Хотя, глупо, наверное, сейчас тратиться на одежду». Но ей вдруг так захотелось порадовать себя.

Когда она уже добавляла нужный размер в корзину, представляя, как красивая гуляет по Красной — краснодарскому Арбату, на экране всплыло пуш-уведомление о распродаже курсов. То, что ей было нужно по цене того симпатичного пальто.

Открыла ли Люда его?