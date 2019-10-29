Курс по управленческому учету открыт. Осталось 35 скидочных мест

Научим вас составлять важную для бизнеса управленческую отчетность.
29 октября стартовал онлайн-курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП».
Для первых 100 записавшихся мы держим цену 3500 руб. вместо 6000 руб. Правда, за трое суток предпродаж уже записалось 65 человек. Успевайте забрать скидку.
Зачем вам этот курс
Управленческий учет — это головная боль как для руководителей, так и для бухгалтера. Для руководителей проблема в том, что они хотят получить данные для принятия управленческих решений, но не могут. Для бухгалтера головная боль — в том, что от них нужны дополнительные трудозатраты.
Самое главное! Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Потому что именно «управленка» необходима для роста и развития бизнеса.
Дадим пошаговый алгоритм настройки управленческих отчетов и покажем, как их встроить в ваш повседневный учет, чтобы не перерабатывать, но при этом получать реальную картину для ведения бизнес.
Наш курс — не про трансформацию бухотчетности по МСФО. Мы разбираем практическую методику отчетов для малого и среднего бизнеса.
На нашем курсе вы научитесь составлять самые важные управленческие отчеты. Они покажут владельцам бизнеса, куда уходят их деньги и как заработать их больше.
Что вы получите в итоге
Кроме сертификата, конечно же, практические знания, которые повысят вашу ценность в разы.
Эти навыки позволят вам оставаться в профессии востребованными долгие годы.
Бухгалтеры, которые если не перешли в финдиры, но стали готовить управленческую отчетность для собственника, получают в 5-7 раз больше своих коллег, сосредоточенных исключительно на «обслуживании» налоговиков.
Такие специалисты на вес золота.
Как построено обучение на курсе
Разберем, каким образом настроить работу компании уже сейчас, для того чтобы и налоговая осталась довольна, и руководитель получал ту информацию, которая ему необходима для принятия управленческих решений.
Курс — это практические примеры по составлению сразу нескольких управленческих отчетов.
Смотрите видео, скачивайте таблицы с примерами, читайте конспекты и параллельно учитесь делать свои отчеты.
Кому подойдет курс
Курс не только для бухгалтеров.
Если вы директор или индивидуальный предприниматель и хотите понимать, куда и почему уходят ваши деньги и как заработать их больше, добро пожаловать на наш курс.
Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.
Вы научитесь:
- Понимать ценность управленческого учета и отвечать на вопросы собственников;
- Структурировать доходы;
- Делить расходы на прямые и косвенные — не только так, как это нужно налоговикам, а так, чтобы помочь бизнесу развиваться;
- Настраивать аналитику банка и кассы;
- Составлять отчет о движении денежных средств;
- Составлять отчет о прибылях и убытках;
- Составлять управленческий баланс и другие отчеты, адаптированные под вашу компанию.