Курс по управленческому учету открыт. Осталось 35 скидочных мест

Научим вас составлять важную для бизнеса управленческую отчетность.

29 октября стартовал онлайн-курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП».

Для первых 100 записавшихся мы держим цену 3500 руб. вместо 6000 руб. Правда, за трое суток предпродаж уже записалось 65 человек. Успевайте забрать скидку.

Хочу купить за 3500 вместо 6000 руб.

Зачем вам этот курс

Управленческий учет — это головная боль как для руководителей, так и для бухгалтера. Для руководителей проблема в том, что они хотят получить данные для принятия управленческих решений, но не могут. Для бухгалтера головная боль — в том, что от них нужны дополнительные трудозатраты.

Самое главное! Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Потому что именно «управленка» необходима для роста и развития бизнеса.

Дадим пошаговый алгоритм настройки управленческих отчетов и покажем, как их встроить в ваш повседневный учет, чтобы не перерабатывать, но при этом получать реальную картину для ведения бизнес.

Наш курс — не про трансформацию бухотчетности по МСФО. Мы разбираем практическую методику отчетов для малого и среднего бизнеса.

На нашем курсе вы научитесь составлять самые важные управленческие отчеты. Они покажут владельцам бизнеса, куда уходят их деньги и как заработать их больше.

Что вы получите в итоге

Кроме сертификата, конечно же, практические знания, которые повысят вашу ценность в разы.

Эти навыки позволят вам оставаться в профессии востребованными долгие годы.

Бухгалтеры, которые если не перешли в финдиры, но стали готовить управленческую отчетность для собственника, получают в 5-7 раз больше своих коллег, сосредоточенных исключительно на «обслуживании» налоговиков.

Такие специалисты на вес золота.

Как построено обучение на курсе

Разберем, каким образом настроить работу компании уже сейчас, для того чтобы и налоговая осталась довольна, и руководитель получал ту информацию, которая ему необходима для принятия управленческих решений.

Курс — это практические примеры по составлению сразу нескольких управленческих отчетов.

Смотрите видео, скачивайте таблицы с примерами, читайте конспекты и параллельно учитесь делать свои отчеты.

Хочу купить за 3500 вместо 6000 руб.

Кому подойдет курс

Курс не только для бухгалтеров.

Если вы директор или индивидуальный предприниматель и хотите понимать, куда и почему уходят ваши деньги и как заработать их больше, добро пожаловать на наш курс.

Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Вы научитесь:

Понимать ценность управленческого учета и отвечать на вопросы собственников;

Структурировать доходы;

Делить расходы на прямые и косвенные — не только так, как это нужно налоговикам, а так, чтобы помочь бизнесу развиваться;

Настраивать аналитику банка и кассы;

Составлять отчет о движении денежных средств;

Составлять отчет о прибылях и убытках;

Составлять управленческий баланс и другие отчеты, адаптированные под вашу компанию.

Преподаватель

Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ