ЦОК за год стал серьезной институцией в сегменте обучения бухгалтеров и крутым проектом «Клерка».

За год мы создали восемь бухгалтерских онлайн-курсов, обучили 750 студентов. А в конце года ЦОК подписал договор с ИПБ России и в новом году на «Клерке» можно получать сертификаты и учиться на аттестаты ИПБ России.

В 2019 нашему онлайн-центру помогал зарабатывать даже Алексей Навальный. Почитайте: Алексей Навальный с помощью своего канала принес «Клерку» 6475 рублей.

Самый кайф, это когда получаешь вот такие отзывы:

Это отзыв на курс про управленческий учет от Ларисы Магафуровой, вызвавший бурную реакцию наших любимых интернет-троллей. На удивление, этот онлайн-курс оказался самым продаваемым после курса Налоговые проверки. Тактика защиты.

За полгода продаж, как посчитала Марина Снеговская, руководитель проекта, оборот онлайн-школы составил около 5 млн. рублей. И мы конечно, же продолжаем создавать новые курсы. В начале года их выйдет семь:

НДС, дробление бизнеса, онлайн-кассы, секреты управления бухфирмой, маркировка, как бухгалтеру уйти на аутсорс, защита персданных.

Только подумать, в мае у нас был только один курс :-)

В 2020 мы постараемся интегрировать платформу онлайн-центра прямо в Клерк.ру. Это позволить сохранять историю обучения пользователя и получать сертификаты ИПБ за накопленные часы обучения.

Действующая акция ЦОКа на Новый год: Раздаем бесплатно два онлайн-курса для бухгалтеров и ИП. Бросай оливье, спасай бизнес! :-)

Спасибо, что были с нами. Уеду на Новый год в Китай со всеми этими деньгами.

Борис Мальцев, руководитель «Клерка»