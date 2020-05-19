Записывайтесь на онлайн-семинар «Организация труда, зарплатные и иные расходы на персонал (в условиях кризиса и после него)». Пройдет 29 мая 2020 г. с 10.00 до 15.00 по мск.

Автор: один из самых известных российских лекторов — Марина Климова, независимый консультант-практик по бухучету, налогам и трудовому праву.

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Это спец-цена специально для юзеров «Клерка».

Купить онлайн-семинар за 4000 руб.

Программа мероприятия

Семинар ориентирован на руководителей организаций, главных бухгалтеров, бухгалтеров по расчету заработной платы, специалистов по налогообложению, финансовых менеджеров, аудиторов.

1. Организация труда работников в кризисный и посткризисный период:

особенности сокращения рабочего временя, увольнений;

снижение зарплат: может ли оно быть правомерным?

оплата труда за нерабочие дни по Указам Президента и дальнейший учет этих выплат и дней при расчете среднего заработка;

особенности оплаты больничных при карантине;

временный и постоянный перевод на «удаленку», особенности режима и оплаты труда;

принуждение к труду и отказ от работы — трудовые конфликты. Кто будет прав?

усиление контроля в сфере труда и налогообложения зарплат.

2. Договорная работа с персоналом как основа для учета расходов:

как не упустить важнейшие требования к трудовым договорам с точки зрения трудового и налогового законодательства?

ученические договоры: непаханое поле возможностей;

резкое обострение ситуации вокруг договоров ГПХ. Отказаться от них полностью или еще побороться? В чем преимущества и риски таких договоров?

резкое ухудшение ситуации с лизингом персонала: как найти альтернативу?

самозанятые — теперь и по всей России. Как с ними работать?

3. Организуем сбалансированную систему оплаты труда, позволяющую:

сэкономить, не нарушая трудовое законодательство;

учитывать выплаты в целях налогообложения прибыли без осложнений;

воспользоваться всеми льготами по НДФЛ и страховым взносам;

оптимизировать средний заработок.

Используем различные режимы труда для оптимизации оплаты.

Оплата труда в натуральной форме: избегаем применения ККТ, списываем расходы на различные бонусы работникам, рассматриваем другие интересные возможности этой формы оплаты.

4. Организуем идеальную систему премирования. Выплачиваем материальную помощь: как использовать все возможности и не допустить ошибок.

5. Оптимизируем систему надбавок и доплат: реформа трудового законодательства почти полностью перекроила требования к этим выплатам.

6. Выстраиваем систему компенсаций, связанных с работой: командировочных и разъездных, за использование личного имущества и т.д. Возможности освобождения выплат от налогообложения и страховых взносов: иллюзии и реальность.

7. Организуем систему выплат при увольнении: выходное пособие, компенсации при увольнении. Секреты оптимизации выплат и налогообложения. Выплаты при увольнении по соглашению сторон и «золотые парашюты»: где пределы разумного?

8. Учитываем расходы на повышение квалификации и обучение работников: новые возможности, требования законодательства и риски.

9. Списываем затраты на охрану труда и нормальные условия труда. Новые требования к санитарной безопасности условий труда, обеспечению работников спецодеждой, к проведению медосмотров. Возможности списания затрат на оборудование комнат отдыха и оздоровительных зон, мест для приема пищи, климатическую технику, питание персонала, вакцинацию, дезинфекцию и т.д. Как избежать огромных штрафов за нарушения в этой области, списать расходы? Расходы на отдых работников — в поисках баланса интересов работников и налоговых интересов работодателя.

Вопросы по теме вебинара можно присылать заранее по e-mail: snegovskaya@klerk.ru, но можете задавать и в ходе мероприятия: для этого предусмотрен чат участников.