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Организация труда, зарплатные и иные расходы на персонал (в условиях кризиса и после него)

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Записывайтесь на онлайн-семинар «Организация труда, зарплатные и иные расходы на персонал (в условиях кризиса и после него)». Пройдет 29 мая 2020 г. с 10.00 до 15.00 по мск.

Автор: один из самых известных российских лекторов — Марина Климова, независимый консультант-практик по бухучету, налогам и трудовому праву.

Как записаться

Кликайте по кнопке ниже. Наш менеджер свяжется с Вами после оплаты и даст ссылку на доступ к онлайн-мероприятию.

Это спец-цена специально для юзеров «Клерка».

Купить онлайн-семинар за 4000 руб.

 

Программа мероприятия

Семинар ориентирован на руководителей организаций, главных бухгалтеров, бухгалтеров по расчету заработной платы, специалистов по налогообложению, финансовых менеджеров, аудиторов.

1. Организация труда работников в кризисный и посткризисный период:

  • особенности сокращения рабочего временя, увольнений;
  • снижение зарплат: может ли оно быть правомерным?
  • оплата труда за нерабочие дни по Указам Президента и дальнейший учет этих выплат и дней при расчете среднего заработка;
  • особенности оплаты больничных при карантине;
  • временный и постоянный перевод на «удаленку», особенности режима и оплаты труда;
  • принуждение к труду и отказ от работы — трудовые конфликты. Кто будет прав?
  • усиление контроля в сфере труда и налогообложения зарплат.

2. Договорная работа с персоналом как основа для учета расходов:

  • как не упустить важнейшие требования к трудовым договорам с точки зрения трудового и налогового законодательства?
  • ученические договоры: непаханое поле возможностей;
  • резкое обострение ситуации вокруг договоров ГПХ. Отказаться от них полностью или еще побороться? В чем преимущества и риски таких договоров?
  • резкое ухудшение ситуации с лизингом персонала: как найти альтернативу?
  • самозанятые — теперь и по всей России. Как с ними работать?

3. Организуем сбалансированную систему оплаты труда, позволяющую:

  • сэкономить, не нарушая трудовое законодательство;
  • учитывать выплаты в целях налогообложения прибыли без осложнений;
  • воспользоваться всеми льготами по НДФЛ и страховым взносам;
  • оптимизировать средний заработок.
  • Используем различные режимы труда для оптимизации оплаты.
  • Оплата труда в натуральной форме: избегаем применения ККТ, списываем расходы на различные бонусы работникам, рассматриваем другие интересные возможности этой формы оплаты.

4. Организуем идеальную систему премирования. Выплачиваем материальную помощь: как использовать все возможности и не допустить ошибок.

5. Оптимизируем систему надбавок и доплат: реформа трудового законодательства почти полностью перекроила требования к этим выплатам.

6. Выстраиваем систему компенсаций, связанных с работой: командировочных и разъездных, за использование личного имущества и т.д. Возможности освобождения выплат от налогообложения и страховых взносов: иллюзии и реальность.

7. Организуем систему выплат при увольнении: выходное пособие, компенсации при увольнении. Секреты оптимизации выплат и налогообложения. Выплаты при увольнении по соглашению сторон и «золотые парашюты»: где пределы разумного?

8. Учитываем расходы на повышение квалификации и обучение работников: новые возможности, требования законодательства и риски.

9. Списываем затраты на охрану труда и нормальные условия труда. Новые требования к санитарной безопасности условий труда, обеспечению работников спецодеждой, к проведению медосмотров. Возможности списания затрат на оборудование комнат отдыха и оздоровительных зон, мест для приема пищи, климатическую технику, питание персонала, вакцинацию, дезинфекцию и т.д. Как избежать огромных штрафов за нарушения в этой области, списать расходы? Расходы на отдых работников — в поисках баланса интересов работников и налоговых интересов работодателя.

Вопросы по теме вебинара можно присылать заранее по e-mail: snegovskaya@klerk.ru, но можете задавать и в ходе мероприятия: для этого предусмотрен чат участников.

Купить онлайн-семинар за 4000 руб.