«Клерк» загонит всех в бухгалтеров в камеру. Новый смелый проект Бухкамера

«Бухгалтер в камере» — это Ютуб-интервью, куда мы приглашаем самых разных спикеров: топов из компаний, которые делают сервисы для бухгалтеров, юристов, которые защищают вас при проверках, главбухов, которым есть, что рассказать.

Когда придумывали название для проекта, не думали, что оно станет таким неоднозначным :-) Но мы уверена, что клерки наш юмор оценят и почаще будут заглядывать в Бухкамеру (выпуски выкладывать будет тут — подписывайтесь на нас в Ютубе).

Первый выпуск Бухкамеры — с Алексеем Ивановым, директором по знаниям и развитию учетной системы сервиса «Моё дело».

Он давно ловит на «Клерке» хайп и хейт (да-да, мы тоже знаем модные слова). Его статья про тетю Машу как собирательный образ горе-бухгалтера уже пару лет собирает злобные комменты от бухсообщества.

Но вообще Алексей бухгалтеров любит. Во-первых, он их учит в университете (Алексей — кандидат экономических наук). Во-вторых, он один из самых известных спецов по проблемам учета в России (читайте его статьи). В-третьих, он теперь работает в компании «Моё дело».

Мы с ним говорили про то, почему:

Алексей ожидает, что в него начнут «чем-то разным» кидаться в комментариях ;

; в России аж 4 % бухгалтеров, им мало платят, но большинство из них, получается, большего и не заслужили? (или заслужили?);

(или заслужили?); пока вы не начали обижаться, мы там поговорили про то, что в России еще есть и классные спецы, которым надо платить больше ;

; 1С — это как Роскосмос, а «Моё дело» — как SpaceX и ждать победы над монополистом придется до моих седых волос;

бухгалтеров можно использовать очень по-разному (эммм...).

Смотрите сами: