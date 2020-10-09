Электронные трудовые книжки: все, что нужно знать работодателям и работникам в 2020-2021 годах

Сделали онлайн-курс про электронные трудовые книжки сделан на основе рекомендаций Пенсионного фонда и Роструда.

Почему всем важен этот курс

С 2020 года начался постепенный отказ от бумажных трудовых книжек. О том, что это значит для работников и работодателей, мы и расскажем в курсе.

В курсе много примеров и ответов на самые частые вопросы про ЭТК. В актуальности и практичности курса вы можете не сомневаться.

Чему научитесь

Правильно переводить работников на ЭТК

Предоставлять им сведения о работе по новым правилам

Принимать и увольнять работников так, чтобы ни один инспектор не придрался

Составлять и вовремя сдавать новую кадровую отчетность правильно

Записывайтесь на курс. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Кому подойдёт этот курс

Работодателям

Разберётесь в том, что такое электронные трудовые и какую новую ответственность вы теперь несёте. А ещё избежите штрафов за неисполнение этой ответственности.

Работникам

Узнаете, как сделать выбор между бумажной и электронной трудовой, где теперь будут храниться сведения о вашем стаже и как их можно получить.

Бухгалтерам

Разберётесь в новых видах отчётности, научитесь правильно ее заполнять и сможете доступно объяснить все нюансы коллегам.

Кадровикам

Сможете принимать и увольнять работников по новым правилам, вести данные сотрудников в электронном виде и правильно составлять кадровые документы.