Электронные трудовые книжки: все, что нужно знать работодателям и работникам в 2020-2021 годах

Сделали онлайн-курс про электронные трудовые книжки сделан на основе рекомендаций Пенсионного фонда и Роструда.
Почему всем важен этот курс
С 2020 года начался постепенный отказ от бумажных трудовых книжек. О том, что это значит для работников и работодателей, мы и расскажем в курсе.
В курсе много примеров и ответов на самые частые вопросы про ЭТК. В актуальности и практичности курса вы можете не сомневаться.
Чему научитесь
- Правильно переводить работников на ЭТК
- Предоставлять им сведения о работе по новым правилам
- Принимать и увольнять работников так, чтобы ни один инспектор не придрался
- Составлять и вовремя сдавать новую кадровую отчетность правильно
Записывайтесь на курс. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.
Кому подойдёт этот курс
Работодателям
Разберётесь в том, что такое электронные трудовые и какую новую ответственность вы теперь несёте. А ещё избежите штрафов за неисполнение этой ответственности.
Работникам
Узнаете, как сделать выбор между бумажной и электронной трудовой, где теперь будут храниться сведения о вашем стаже и как их можно получить.
Бухгалтерам
Разберётесь в новых видах отчётности, научитесь правильно ее заполнять и сможете доступно объяснить все нюансы коллегам.
Кадровикам
Сможете принимать и увольнять работников по новым правилам, вести данные сотрудников в электронном виде и правильно составлять кадровые документы.