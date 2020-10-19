Как бухгалтеру понять, что копают под дробление, и что можно вовремя исправить? Мифы и реальность про дробление бизнеса в Бухкамере с Марией Ильяшенко

«Бухгалтер в камере» — это Ютуб-интервью, куда мы приглашаем самых разных спикеров: топов из компаний, которые делают сервисы для бухгалтеров, юристов, которые защищают вас при проверках, главбухов, которым есть, что рассказать.

В этот раз в Бухкамеру согласилась сесть Мария Ильяшенко, управляющий партнер юридической компании KURSIV, руководитель налоговой практики, налоговый юрист.

Мария — один из лучших специалистов России по защите бизнеса от претензий налоговиков про дробление (она делала для «Клерка» курс про это).

«Это не новое слово, но мощную волну внимания налоговиков к дроблению мы ощущаем как раз сейчас, в последние два года,» — считает Мария Ильяшенко.

Как бизнесу себя обезопасить? Мы поговорили об этом с Марией, и выяснили:

что бухгалтер может понять, когда копают под дробление;

как бухгалтеру вести себя, если по этому поводу вызвали на допрос;

по каким критериям вы можете попасть под дробление и какие из них можно исправить заранее;

что сейчас происходит в налоговых проверках;

почему и на что нужно обратить внимание в работе с ИП и самозанятыми;

и многое другое.

Например, наша гостья считает, что агентский договор — это вполне законный инструмент для бизнеса, если правильно его применять. А вы как думаете?

Есть и грустные новости. В сфере дробления бизнеса есть моменты, которые исправить практически нереально. Причем часто они довольно очевидны. Вот вам примеры:

Некорректные формы расчетов. Единые IP-адреса (много и если надо исправить ситуацию срочно). Сотрудники, которых вы не контролируете.

Вообще, все детали в дроблении нужно продумывать заранее, и чаще всего с ними бывает два варианта: либо отказаться вовсе, либо усовершенствовать схему.

Многие бухгалтеры и представители бизнеса часто смеются, какие же тупые схемы — когда им рассказывают примеры из судебной практики. Но это было бы смешно, если бы не встречалось до невозможности часто.

Оставь надежду всяк сюда входящий: «на закуску» мы поговорили об отмене ЕНВД. Как бизнесу подготовиться к этому событию, мы тоже обсудили в контексте оптимизации налогообложения.

Так что море полезного и интересного в новом выпуске Бухкамеры: