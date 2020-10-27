Отчетность за 3 квартал 2020 года – с загвоздками: что вам надо знать про РСВ и 6-НДФЛ

По итогам 3 квартала 2020 компании и ИП, у которых были выплаты любым физлицам, должны представить в налоговую расчет 6-НДФЛ. РСВ за 3 квартал 2020 сдают, даже если выплаты работникам не начислялись. Так как время уже поджимает, а вопросы сыпятся, осветим основные трудности.

Сроки отчетности за 9 месяцев не переносились, как в первую волну пандемии. Но коранавирус все-таки внес заметные коррективы в порядок заполнения отчетности за 9 месяцев.

РСВ за 3 квартал 2020 надо сдать до 30 октября 2020 включительно.

Что случилось?

Со II квартала малому бизнесу снизили страховые взносы, а особо пострадавшим за этот квартал взносы обнулили. Многие работодатели в РСВ за полугодие взносы исчисляли по двум тарифам. А теперь в расчете по страховым взносам за 9 месяцев та-рифов может быть вообще три: 0%, 15% и 30%. Речь идет о компаниях и ИП, которым взносы обнулили.

Тариф 0% для субъектов МСП, особо пострадавших от коронавируса, был установлен только на II квартал. Но, как вы помните, с 1 апреля 2020 для субъектов МСП по любым видам деятельности установили пониженный тариф 15%. Главное, чтобы сведения об ор-ганизации или ИП содержались в едином реестре субъектов МСП с сайта ФНС.

Про заполнение РСВ есть экспресс-семинар на «Клерк. Премиум».

Пониженный тариф применялся только к начисленной сумме выплат работнику за месяц, превышающей МРОТ. А к сумме выплат за месяц, не превышающей 12 130 рублей, шел общий тариф 30%.

Поэтому в июле, августе и сентябре субъекты малого и среднего бизнеса применяли тариф 15% к выплатам, которые за месяц превышали 12 130 руб.

Как теперь заполнять РСВ?

Порядок заполнения РСВ за 3 квартал зависит от того, сколько тарифов применяет организация и ИП.

С начала года работодатель применял только тариф 30%.

В РСВ за 9 месяцев заполните по одному подразделу 1.1 и 1.2 приложения 1 и одно при-ложение 2 с кодом тарифа плательщика «01» (строка 001 в приложениях 1 и 2).

В разделе 3 по всем работникам отразите выплаты за июль, август, сентябрь только в одном подразделе 3.2.1 и укажите соответствующий код застрахованного лица.

В I квартале работодатель применял тариф 30%, во II и III кварталах — 15%.

В РСВ за 9 месяцев включите два подраздела 1.1, два подраздела 1.2 приложения 1 и два приложения 2 (за исключением строк 070–090, они заполняются по работодателю в целом) с различными кодами тарифа плательщика взносов (строка 001 в приложениях 1 и 2):

• с кодом «01» по общему тарифу. Сюда должны попасть выплаты физлицам за I квартал, а также за II и III кварталы, но только в суммах, не превышающих или равных МРОТ за каждый месяц;

• с кодом «20» по тарифу 15%. Здесь надо отразить выплаты физлицам за II и III кварталы только в суммах, превышающих федеральный МРОТ за каждый месяц.

В I квартале применялся тариф 30%, во II квартале — 0%, в III квартале — 15%.

В РСВ за 9 месяцев включите три подраздела 1.1, три подраздела 1.2 приложения 1 и три приложения 2 (за исключением строк 070–090) с различными кодами тарифа плательщика взносов (строка 001 в приложениях 1 и 2):

• с кодом «01» по общему тарифу. В этих приложениях 1 и 2 должны быть количество физлиц и выплаты им за I квартал, а также выплаты за III квартал в суммах, не превышающих или равных МРОТ (12 130 руб. и менее) за каждый месяц, и соответствующее количество физлиц;

• с кодом «21» по нулевому тарифу. В приложениях 1 и 2 повторяются те же самые данные (количество застрахованных лиц, выплаты физлицам, необлагаемые выплаты, база по взносам, сумма взносов), которые были во II квартале. При этом в графах «в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода» проставьте нули, поскольку по тарифу 0% в июле, августе и сентябре взносы не исчисляли;

• с кодом «20» по тарифу 15%. Это выплаты за III квартал, превышающие МРОТ и соответствующее им количество физлиц.

Разделы 3 по физлицам за 9 месяцев в ситуациях 2 и 3 надо заполнить одинаково:

• по работникам, у которых выплаты за июль, август, сентябрь не превышают МРОТ — только один подраздел 3.2.1 с кодом застрахованного лица по работникам-россиянам «НР», поскольку применяли только один тариф взносов на ОПС 22%;

• по работникам, у которых выплаты за июль, август, сентябрь превышают МРОТ, — два подраздела 3.2.1:

— один — с кодом застрахованного лица «НР» (по работникам-россиянам) и выплатами в пределах 12 130 руб. в месяц;

— другой — с кодом «МС» и выплатами сверх МРОТ в месяц.

А если выплат в 3 квартале не было?

Если выплаты работникам в III квартале вы не начисляли, РСВ все равно надо сдать. Отразите те же данные, которые были в расчете за полугодие, за исключением раздела 3, в подразделах 3.2.1 и 3.2.2 в строках 120–210 проставьте прочерки.

А вот вновь созданные в III квартале компании и ИП, которые наняли работников, но зарплату им не начисляли, обязаны сдать в ИФНС нулевой РСВ в урезанном составе: ти-тульный лист, раздел 1 (без приложений), в котором в строке 001 нужно указать код «2», а также раздел 3 на каждого работника, числившегося в III квартале (в подразделах 3.2.1 и 3.2.2 проставьте прочерки). За непредставление нулевого расчета штрафуют на 1000 руб., и блокируют банковские счета.

В порядке заполнения 6-НДФЛ таких сложностей нет. Форма отчета не менялась: бланк утвержден приказом ФНС от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@. А срок сдачи сдвинулся не из-за пандемии, а потому что выпал на выходной и перескочил на ближайший рабочий день.

6-НДФЛ за 3 квартал 2020 г. надо сдать до 2 ноября 2020 включительно.

Про 6-НДФЛ и другие отчетности по налогам есть экспресс-семинар на «Клерк. Премиум».

Однако 6-НДФЛ замешан в другой истории. Как вы знаете, ФНС рьяно ищет серые зарплаты. И недавно стало известно: налоговики сравнивают число работников, указанных в 6-НДФЛ за полугодие с количеством выданных пропусков на период апрель-май, когда действовал режим изоляции. Множество организаций получило требование пояснить расхождения, если пропусков было оформлено больше, чем работодатель отразил в отчете.

Конечно, в 3 квартале режим ограничений уже все сняли, и таких требований быть не должно, но это лишь значит, что из налоговой придут какие-нибудь другие запросы по отчету...