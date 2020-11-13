«‎Главный аргумент для бухгалтера при допросе в налоговой — это упор на свой функционал». Иван Кузнецов в «‎Бухкамере» про корвалол и главбуха в России

Гость нового выпуска «Бухгалтера в камере» — Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения», налоговый консультант и юрист.

Иван — один из ведущих в России экспертов по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса. Он ведет на «Клерке» крутой блог, а ещё сделал для нас ставший легендарный онлайн-курс про тактику защиты при налоговых проверках.

«Статистика — вещь лукавая. На самом деле, не каждый предпроверочный анализ заканчивается налоговой проверкой,» — развеивает Иван мифы про страшных налоговиков.

Но это, конечно, не означает, что во всех случаях можно обойтись только доначислениями. Что делать, если вы уже попали в неприятную ситуацию?

Главный аргумент для бухгалтера при допросе в налоговой — это упор на свой функционал, свои должностные инструкции. Не стоит пытаться разжалобить инспектора, считает Иван. По одной простой причине: в большинстве случаев инспектор ничего не решает.

Как не дойти до жизни такой? В спорных ситуациях точно против вас сыграет, если: вы были осведомлены о незаконности своих действий заранее;

вы были заинтересованы в выгоде, которую получали от этих действий.

Мы задали Ивану резонные вопросы о том, как вообще избежать столь неприятных событий, и он рассказал:

как живется бухгалтеру в России;

почему рискованные решения должен брать на себя не бухгалтер, а собственник бизнеса;

зачем обращать особое внимание на возмещение НДС и как не попасть под статью УК;

и многое другое.

А что там с перспективами? Насколько коронавирус повлиял на проверки бизнеса и чего ждать в будущем?

Иван считает, что количество проверок не уменьшится, но и вряд ли увеличится, часть из них, возможно, перейдет в онлайн. А еще — что особое внимание налоговики будут обращать на схемы дробления бизнеса.

В общем, об этом и много еще о чем — наш новый выпуск Бухкамеры: