Все про прием-увольнение работников. Полный мануал для бухгалтеров

Научим оформлять документы так, чтобы ни один инспектор не подкопался. Центр обучения «Клерка» выпустил онлайн-курс, которого вы давно ждали. Заточили его под кадровиков, бухгалтеров и ИП, у которых есть работники. Особый упор — на заполнение документов и правила, как не налететь на претензии инспекторов.
Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.
О курсе
Вы узнаете все о правилах кадрового учета при приеме и увольнении работников.
Почему курс именно об этом? Любой организации нужны работники — и госструктуре, и бизнесу.
Прием на работу и увольнение, вроде, процедуры несложные, однако имеют очень много нюансов, которые могут дорого обойтись работодателям. Плюс, кадровые штрафы доходят до 800 тыс. руб. Надо быть очень осторожными, и знать матчасть на зубок.
Поэтому мы и предлагаем вам курс о том, как правильно принять на работу людей и уволить их.
И еще, и это важно для работы без штрафов — вы научитесь работе с несовершеннолетними, иностранцами, дистанционными сотрудниками.
Посмотрите первое видео курса:
Обратите внимание, что у организаций и ИП в оформлении документов правила одинаковые, поэтому мы будем в курсе говорить о компаниях, но все это также будет относиться к ИП.
Если будут какие-то особенности для ИП, эти моменты мы выделим отдельно.
Чему научитесь
- Правильно оформлять прием на работу и увольнение сотрудников документально
- Отражать в кадровом учете все кадровые движения в организации по приему и увольнению
- Разбираться в деталях приема на работу иностранных работников
Кому подойдёт этот курс
Кадровикам
Вы и сами понимаете, что прием и увольнение — основа правильного кадрового учета.
Бухгалтерам
Скорее всего, вы в компании и занимаетесь кадровым учетом? Расскажем понятно про нормы ТК, письма Роструда и другие вещи, которым бухгалтеров не учили.
Директорам
Узнайте, как уберечь бизнес от штрафов от трудовой инспекции и налоговиков.
Индивидуальным предпринимателям
Если у вас есть работники, на вас сваливается огромное количество документов по их приему-увольнению. И штрафы вам за ошибки в этом платить из своих денег.
Программа курса
|Глава 1
|Вступление
|Часть 1
|О чем этот курс
|Глава 2
|Приём на работу
|Часть 1
|Общие вопросы, документы при приеме на работу
|Часть 2
|Прием на работу дистанционных работников и совместителей
|Часть 3
|Порядок приема на работу: пошаговая инструкция
|Часть 4
|Медосмотр при приеме на работу
|Часть 5
|Прием на работу несовершеннолетних
|Глава 3
|Иностранные работники
|Часть 1
|Общие вопросы, квоты, документы
|Часть 2
|Принимаем безвизовых иностранцев
|Часть 3
|Высококвалифицированные сотрудники
|Часть 4
|Как принять на работу иностранца?
|Глава 4
|Увольнение сотрудников
|Часть 1
|Общие правила увольнения
|Часть 2
|Увольнение в конкретных ситуациях
|Часть 3
|Сокращения и массовые увольнения
|Часть 4
|Увольнения по инициативе работодателя