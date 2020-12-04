Все про прием-увольнение работников. Полный мануал для бухгалтеров

Научим оформлять документы так, чтобы ни один инспектор не подкопался. Центр обучения «Клерка» выпустил онлайн-курс, которого вы давно ждали. Заточили его под кадровиков, бухгалтеров и ИП, у которых есть работники. Особый упор — на заполнение документов и правила, как не налететь на претензии инспекторов.

Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

О курсе

Вы узнаете все о правилах кадрового учета при приеме и увольнении работников.

Почему курс именно об этом? Любой организации нужны работники — и госструктуре, и бизнесу.

Прием на работу и увольнение, вроде, процедуры несложные, однако имеют очень много нюансов, которые могут дорого обойтись работодателям. Плюс, кадровые штрафы доходят до 800 тыс. руб. Надо быть очень осторожными, и знать матчасть на зубок.

Поэтому мы и предлагаем вам курс о том, как правильно принять на работу людей и уволить их.

И еще, и это важно для работы без штрафов — вы научитесь работе с несовершеннолетними, иностранцами, дистанционными сотрудниками.

Посмотрите первое видео курса:

Обратите внимание, что у организаций и ИП в оформлении документов правила одинаковые, поэтому мы будем в курсе говорить о компаниях, но все это также будет относиться к ИП.

Если будут какие-то особенности для ИП, эти моменты мы выделим отдельно.

Только сейчас на курс 30 % скидка. Оставляйте контакты ниже, чтобы наш менеджер предоставил вам скидку:

Чему научитесь

Правильно оформлять прием на работу и увольнение сотрудников документально

Отражать в кадровом учете все кадровые движения в организации по приему и увольнению

Разбираться в деталях приема на работу иностранных работников

Кому подойдёт этот курс

Кадровикам

Вы и сами понимаете, что прием и увольнение — основа правильного кадрового учета.

Бухгалтерам

Скорее всего, вы в компании и занимаетесь кадровым учетом? Расскажем понятно про нормы ТК, письма Роструда и другие вещи, которым бухгалтеров не учили.

Директорам

Узнайте, как уберечь бизнес от штрафов от трудовой инспекции и налоговиков.

Индивидуальным предпринимателям

Если у вас есть работники, на вас сваливается огромное количество документов по их приему-увольнению. И штрафы вам за ошибки в этом платить из своих денег.

Программа курса