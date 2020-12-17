Чему иzoomляться работодателям в 2021 году: новые правила приема, проверки, штрафы

Будущий год обещает быть интересным. Законодатели, наконец, утвердили термин «дистанционная работа», и с 1 января заработает обновленный порядок взаимодействия с работниками в ZOOM, ой, то есть на удаленке. Есть глобальные ориентиры для трудовых проверок — незаконные увольнения во время пандемии и безопасность условий труда.

Прием на работу

Федеральный закон № 407-ФЗ внес изменения в главу 49.1 ТК РФ, регулирующую взаимодействие компании с дистанционными работниками.

Обновленные варианты оформления сотрудников на «удаленке»:

Оформить трудовой договор на постоянной основе или временно — на срок до шести месяцев. Оформить дополнительное соглашение к трудовому договору на постоянной основе или временно — на срок до шести месяцев. Можно чередовать периоды работы — «удаленно» и на стационарном рабочем месте. Временно по инициативе работодателя на основании приказа или локального нормативного акта.

Но это верхушка айсберга. Нюансов масса, взять хотя бы требование при оформлении дистанционной работы использовать электронную подпись.

Проверки

В 2021 году Роструд планирует изменить подход к проведению надзорных мероприятий. Во-первых, инспекторы получили право проверять объект в комплексе, а не конкретное юридическое лицо. Сюда для наглядности хорошо подходит пример стройплощадки, где одновременно действует множество организаций. Для контроля вопросов безопасности всех работающих, проверять будут весь объект целиком.

Во-вторых, конечно, представители Роструда рассказывают, что ограничивают надзор сейчас, и продолжат каникулы в 2021 году. Но не будем забывать, что есть основания для внеплановых проверок. Это угроза жизни, невыплата даже части зарплаты, нарушение режима труда и отдыха, уклонение от оформления трудовых отношений или их ненадлежащее оформление.

Задолженность работодателей перед своими сотрудниками увеличивается. Тенденцию подтверждает не только Роструд, но и Следственный комитет. Поэтому проблемным предприятиям можно ждать вызов на беседу, там не за чашкой чая расскажут про нормы уголовного законодательства и последствия несоблюдения трудовых прав граждан.

Штрафы

Трудовое законодательство предусматривает просто дикие штрафы. Взять хотя бы административную ответственность за незаконное привлечение к труду иностранного гражданина или лица без гражданства.

Сегодня можно ой как нарваться при приеме мигранта, у которого нет разрешения на работу или патента, при оформлении иностранца не по профессии, указанной в разрешительных документах, или в другом регионе.

За данные нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 25–50 тыс. рублей, организацию, ИП на 250–800 тыс. рублей. Кроме того, деятельность фирмы могут приостановить на срок от 14 до 90 суток. А если деяние совершено в Москве, МО, Санкт-Петербурге или Ленинградской области, штраф для организации и ИП вырастет до 400 тыс. — 1 млн рублей.

Жалобы

Осознанность людей повышается. Всегда есть риск, что будут жаловаться не только по серьезным основаниям — к примеру, на незаконное увольнение, но и по пустякам. И из-за формальных ошибок в порядке оформления кадровых документов, потом будут проблемы...

Доложить и обсудить, все ли верно оформил кадровик или бухгалтер, можно в режиме онлайн с чат-ботом на портале «Онлайнинспекция.рф». А чтобы подать жалобу на компанию, есть отдельный сервис «Сообщить о проблеме».