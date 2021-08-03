«Клерк» открывает отдельный журнал для подписчиков. Там будут статьи про новое в налогах и учете

Открываем проект «Клерк.Разборы» . Это эксклюзивные и четко структурированные статьи про изменения в законах, отчетности и новые требования ФНС.
Доступ к «Разборам» открыли подписчикам тарифа «Премиум». Бесплатные пользователи портала туда доступ иметь не будут.
Что такое «Разборы»
Фактически, это отдельный журнал для подписчиков. Темы — только о том, что пригодится в работе бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям.
Посмотрите примеры статей. Вот что выпустили только за последние пару дней:
- С 8 июля запустили систему прослеживаемости товаров
- С 2022 года все больничные листы будут только в электронном виде
- Новые правила блокировки счетов компаний и ИП
- Что изменилось в налоговом уведомлении для физлиц с лета-2021
- Введена новая форма счета-фактуры
- Как удерживать НДФЛ с премий за месяц или год
- Новый вычет по НДФЛ: как вернуть деньги за занятия спортом с 2022 года
- Важное письмо ФНС про 6-НДФЛ. Как заполнить форму, если зарплата выплачена в последний день квартала
- Как учитывать расходы на тестирование на коронавирус для сотрудников
- Сводный счет-фактура за месяц: что сказала ФНС
Зачем вам «Разборы»
Экономия времени и денег из-за возможных штрафов. Теперь будете уверены, что никакие изменения в законах вы не пропустите. Все, что может повлиять на вашу работу, привести к штрафам — все это мы описываем в коротких понятных статьях.
Расскажем, как заполнять новую отчетность, что прочитать в новом законе, как отвечать на требования налоговиков, подготовиться к проверкам.
Больше не надо судорожно искать информацию в инете. Просто штудируйте по паре минут в день «Разборы» и будете в курсе всех изменений.
Чем «Разборы» отличаются от других статей на «Клерке»
Задача «Разборов» дать максимально понятную и быструю информацию по тому, как вам теперь работать.
- Пишет лично главный редактор сайта.
- Только по самым актуальным темам. Вышел новый закон или важное письмо ФНС — мы создаем краткое (без воды) описание изменений. «Разборы» — это мануалы для работы, а не просто статьи с рассуждениями на ту или иную тему.
- Статьи максимально четко структурированы. То есть говорим, каким законом или другим нормативным актом введены изменения, далее даем пояснения, потом рассказываем, как с ними работать и что будет, если на них забить.
Если вы уже подписчик
Тогда читайте «Разборы». Заходите в одноименный раздел через свой ЛК на сайте.