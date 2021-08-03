«Клерк» открывает отдельный журнал для подписчиков. Там будут статьи про новое в налогах и учете

Открываем проект «Клерк.Разборы» . Это эксклюзивные и четко структурированные статьи про изменения в законах, отчетности и новые требования ФНС.

Доступ к «Разборам» открыли подписчикам тарифа «Премиум». Бесплатные пользователи портала туда доступ иметь не будут.

Что такое «Разборы»

Фактически, это отдельный журнал для подписчиков. Темы — только о том, что пригодится в работе бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям.

Посмотрите примеры статей. Вот что выпустили только за последние пару дней:

Зачем вам «Разборы»

Экономия времени и денег из-за возможных штрафов. Теперь будете уверены, что никакие изменения в законах вы не пропустите. Все, что может повлиять на вашу работу, привести к штрафам — все это мы описываем в коротких понятных статьях.

Расскажем, как заполнять новую отчетность, что прочитать в новом законе, как отвечать на требования налоговиков, подготовиться к проверкам.

Больше не надо судорожно искать информацию в инете. Просто штудируйте по паре минут в день «Разборы» и будете в курсе всех изменений.

Чем «Разборы» отличаются от других статей на «Клерке»

Задача «Разборов» дать максимально понятную и быструю информацию по тому, как вам теперь работать.

Пишет лично главный редактор сайта. Только по самым актуальным темам. Вышел новый закон или важное письмо ФНС — мы создаем краткое (без воды) описание изменений. «Разборы» — это мануалы для работы , а не просто статьи с рассуждениями на ту или иную тему. Статьи максимально четко структурированы. То есть говорим, каким законом или другим нормативным актом введены изменения, далее даем пояснения, потом рассказываем, как с ними работать и что будет, если на них забить.

Если вы уже подписчик

Тогда читайте «Разборы». Заходите в одноименный раздел через свой ЛК на сайте.