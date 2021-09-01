Новый способ содрать с компаний налоги, налоговики хотят себе пособия, бухгалтеры на побегушках

Топ выпуска:

скандал с налоговыми оговорками;

за корпоративной связью будет следить государство;

налоговики тоже хотят себе пособия;

бухгалтеры не хотят быть на побегушках у директоров.

Очередная драма с налоговой оговоркой: инспекторы теперь не только заставляют включать ее в договоры, а еще и доначисляют, используя ее как повод.

Инспекторы считают, что если вы такую оговорку включили, значит, заранее знаете о ненадежности контрагента.

То есть, «на тебе, мальчик, конфетку, положи в карман, а потом мы скажем, что ты ее у нас украл». Короче, с оговоркой будьте осторожны!

Большой брат следит за тобой! Все рабочие сим-карты будут под контролем. Компании должны зарегистрировать корпоративные симки на Госуслугах. И это кстати, не только симки в телефонах — еще же и в онлайн-кассах стоят!

Вообще, срок был до 1 сентября. Но скорее всего, много кто не успел.

Аттракцион невиданной щедрости с госвыплатами продолжается. Не успела еще глава Совфеда сообщить, что 10 тыщ пенсионерам никакая не политика, а уже со всех сторон сыпятся вопросы: а нам почему не платят? Налоговики вот, например, интересуются у себя на закрытых форумах. Бедняжки!

В Госдуме на волне предвыборной лихорадки предложили отказаться от МРОТ. Мол, и прожиточного минимума достаточно. И МРОТ скорее вредит, чем приносит пользу.

Мы конечно ничего не хотим сказать, но у нас в стране много чего скорее вредит, чем приносит пользу. Например, инициаторы подобных предложений.

И напоследок про наболевшее.Какие поручения директора обычно дают рядовым бухгалтерам?

Мы провели опрос. Оказалось, что большинство (77%) поручений — все-такие рабочие. Но какие это поручения! То миллион документов распечатай, то 3-НДФЛ для шефа составь. А вам что-то такое прилетало?