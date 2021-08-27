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Налоговики хотят и себе выплаты от Путина

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Рубрика Бухгалтеры
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За последние пару месяцев Владимир Путин поручил выплатить деньги на детей школьного возраста. На днях — пенсионерам, в том числе и военным. А налоговикам никаких выплат нет. Да и льгот тоже нет.

Вот такой «крик души» опубликовали в ВК

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Кто-то отметил, что это нормальная реакция, когда государство просто так деньги раздает:

«Помню, что-то подобное было, когда школьникам выплаты давали. Бездетных жаба душила :-). Радуйтесь тому, что есть».

Но были и те, кто согласился с мнением автора поста:

«Я тоже в шоке. Служба, собирающая налоги, сама с протянутой рукой. Никто не верит, что у нас оклад 4-5 тысяч. И все спрашивают — почему я там работаю? А я и не знаю, что ответить».

На что возник спор:

  • «Не нужно рассказывать про оклад. Вы ежемесячно получаете премии или транш или допы. Годовой доход в 650-900 тысяч рублей. Не лгите сами себе и людям, не берите грех на душу».
  • «У спецов — 450-400. Вот это слезы».

«500 в год? Так это очень хорошо, даже слишком, не каждый главный бухгалтер столько имеет, а его квалификация намного выше любого начальника отдела в налоговой».

Подытожим мы следующим комментарием: налоговая — это не бизнес:

«А каким образом налоговики пополняют бюджет? Они производят какой-нибудь полезный продукт?».

Ранее на «Клерке» писали, что в Санкт-Петербурге искали налоговых инспекторов на зарплату от 12 тыс. — 13 тыс. рублей.

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