❗ МРОТ больше не нужен, считают в Госдуме

В Госдуме предложили отказаться от МРОТ. А в размере оплаты труда надо ориентироваться на прожиточный минимум, ниже которого она не должна быть.

С таким предложением выступил депутат Николай Арефьев:

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — сказал он.

По его словам, сейчас многие штрафы и налоги привязаны к МРОТ. И это не приносит пользу.

«Он больше вредит, чем придает какой-то пользы. Я бы МРОТ отвязал от всех других параметров», — заключил депутат.

Цитаты по Ura.ru.

Сейчас МРОТ в среднем по стране составляет 12 792 руб., а с 1 января его планируют поднять до 13 617 руб. Группа депутатов собирается внести проект закона о повышении МРОТ до 20 тыс. руб.

«В большинстве регионов МРОТ составляет порядка 13 тыс. рублей. Это крайне низкая величина. Когда миллионы граждан получают такую зарплату за вычетом подоходного налога, это недопустимо», — заявил депутат Ярослав Нилов.

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