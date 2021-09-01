Налоговики используют налоговую оговорку как повод доначислить. Которую сами же насаждают

Налоговики используют наличие налоговой оговорки как повод для доначисления налогов. По их мнению, если компания ее включила в договор — то она не уверена в контрагенте, а значит тот — сомнительный.

О том, что налоговики настоятельно требуют добавлять налоговую оговорку в договоры клининговых компаний, вчера писали на «Клерке».

Комментирует Мария Лоецкая, старший налоговый юрист юрфирмы «Гин и партнеры»:

«По нашему мнению, налоговая оговорка в договоре с сомнительным контрагентом существенно повышает риск доначисления налогов по сделке с ним.

В нашей практике есть кейс, когда по результатам выездной проверки был доначислен НДС по сделкам с поставщиками-посредниками. Договорами с ними предусмотрена налоговая оговорка.

В решении по проверке инспекция трактовала наличие оговорки как доказательство знания налогоплательщика о техническом характере деятельности поставщика, а также отсутствия у налогоплательщика уверенности в поставщике и его налоговой добросовестности. Региональное УФНС такой подход поддержало. Мы не оставили это без внимания и подготовили жалобу в ФНС.

Учитывая, что именно ФНС продвигает налоговую оговорку в таких сферах как оборот сельскохозяйственной продукции, грузовые перевозки автомобильным транспортом, клининговые услуги, строительство, такая трактовка оговорки территориальными инспекциями еще больше усиливает подрыв доверия к Налоговой службе».

По словам эксперта, конкретно эта компания — добровольный участник Хартии АПК, платит сотни миллионов рублей налогов.

А вот фрагмент этого решения налоговиков:

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