«На курсе я даю палочку-выручалочку, о которой никто не говорит». Интервью с преподавателем курса по управленческому учету Екатериной Носовой

Екатерина Носова — эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель. Работает с бизнес-процессами, внедрила управленческий учет в десятках российских компаний. Она успешно автоматизирует его и оцифровывает бизнес.

В Центре обучения «Клерка» она ведет модуль по внедрению управленческого учета на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до внедрения». Мы расспросили ее о курсе.

Екатерина, Вы на курсе ведете модуль по внедрению управленческого учета в компании?

Да, верно. До меня на курсе преподают мои коллеги Лариса Магафурова и Юлия Богдан. Мой модуль является заключительным, занимает примерно неделю.

В конце модуля — большая двухчасовая онлайн-встреча с группой. Первый час я даю дополнительный материал. А весь второй час мы работаем с группой над их вопросами по внедрению.

Внедрить управленческий учет в своей компании сложно?

Конечно. В каждой компании составляется собственный макет отчетности управленческого учета, не похожий на другую компанию. Стандартов нет.

Из-за этого абсолютно каждая компания при внедрении управленческого учета сталкивается со сложностями:

проблемы с первичной документацией;

искажения в базах данных;

отсутствие аналитики.

На курсе я даю палочку-выручалочку, о которой никто не говорит. Это специальные инструменты, такие как консоль отчетов, универсальный отчет.

Прямо во время учебы мы со слушателями настраиваем в их базах корректные выгрузки. Также я даю им конкретный алгоритм шагов по внедрению управленческого учета.

Что важно знать, чтобы грамотно внедрить управленческий учет?

Для внедрения управленческого учета в компании, а тем более для его автоматизации, необходимо понимать архитектуру 1С.

Например, в одних конфигурациях есть есть автоматизированная отчетность (отчет о финансовых результатах, баланс), а в других нет. Если их нет, то от бухгалтера потребуется техническое задание на доработку. Чтобы его составить требуется понимание архитектуры управленческого учета в вашей компании. Это первое, что мы строим на курсе. Затем учимся формировать отчеты в Excel. Для этого мы подробно разбираем самые ходовые и полезные для учета формулы.

Следующий шаг — понять архитектуру 1С. Ее я раскрываю достаточно подробно по данным из продвинутого уровня программирования. Например, консолью отчетов пользуются только программисты. Но самое интересное, что мы с вами, можем делать из консоли отчетов любые выборки. И вам не придется тратиться на программистов. Вы будете понимать архитектуру 1С и делать нужные выгрузки самостоятельно.

Мне кажется, у нас с коллегами получился уникальный курс по управленческому учету, поэтому жду всех на занятиях.