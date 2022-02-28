Какие разборы в феврале бухгалтеры смотрели чаще всего

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В феврале мы опубликовали 28 разборов. Ниже представляем самые популярные.

С 2023 года все налоги будем платить на единый счет

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 46702-8 с масштабными поправками в НК по введению единого налогового счета (ЕНС). Он обязателен для всех.

Все налоги надо будет платить на единый счет, сальдо расчетов будет единым. Кроме того, единый срок будет для уплаты налогов и для деклараций.

НК дополнят новой статьей 11.3, в которой даны определения ЕНС и ЕНП (единого налогового платежа).

Какие документы выдать работнику при увольнении

Кадровые разборы очень популярны. В этом разборе описан пакет документов, который работодатель обязан выдать работнику при увольнении.

Трудовая книжка выдается работнику в последний день его работы. Если это сделать невозможно, то в этот день направьте ему уведомление о необходимости явиться за ней или дать согласие на отправку трудовой книжки по почте. Его лучше отправлять заказным письмом с уведомлением. Это будет доказательством, что работодатель выполнил свои обязанности. Без письменного согласия работника отправлять трудовую книжку по почте нельзя.

Если бумажная трудовая книжка на работника не ведется, потому что он перешел на электронный вариант, вы обязаны предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период его работы у вас по форме СТД-Р. Эти сведения можно отправить и почте, если работник по какой-то причине их не получил.

При увольнении надо выдать не только трудовую книжку, но еще и заверенные выписки из сведений по следующим формам:

СЗВ-М (за месяц увольнения);

СЗВ-СТАЖ;

ДСВ-3, если организация перечисляла страховые взносы на накопительную часть пенсии работника;

расчет по страховым взносам (раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»).

При увольнении работника вы обязаны выдать ему справку о сумме зарплаты по форме, утвержденной Приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182н. Эта справка нужна будет для получения больничных и пособий, которые рассчитываются исходя из зарплаты за два предыдущих года.

Сотрудник вправе попросить еще дополнительные документы: копию приказа об увольнении, справку о доходах и уплаченных налогах.

Какие расходы нельзя учесть при расчете налога по УСН

Не принимаются при расчете налогооблагаемой базы следующие расходы:

неоплаченные расходы до момента их оплаты;

оплаченные расходы, не указанные в статье 346.16 НК

оплаченные расходы, указанные в статье 346.16 НК, но являющиеся экономически необоснованными, не связанными с производством или не подтвержденные документально.

Контролирующие органы считают, что в рамках УСН нельзя учесть для расчета налога и еще 43 вида расходов (по причине отсутствия их в п. 1 ст. 346.16 НК РФ). В статье приведен их полный список со ссылкой на запрещающие письма чиновников.

Как сдавать отчетность в Росстат в 2022 году

В статистической отчетности легко запутаться, потому что форм сотни. И если даже один отчет не сдать, Росстат может начислить штраф. Раньше статистическое ведомство наказывало редко, но сейчас ситуация изменилась. Чтобы избежать санкций, в статье разобрали, как выбрать формы, которые надо сдавать именно вам, и как их сдать правильно.

Самый простой способ понять, какой отчет сдавать — посмотреть на сайте Росстата. Но можно не лазить каждый раз самому. Подписчикам ««Клерк.Премиум» мы предоставляем специальный сервис мониторинга Росстата. Он все проверит за вас и уведомит вас по электронной почте.

С января 2022 года статистическую отчетность все без исключения сдают только в электронном виде с ЭЦП.