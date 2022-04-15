С этими доходами и расходами на УСН путаются даже профи-бухгалтеры. Не ясно, в какой момент их учесть

Например, покупатель расплатился банковской картой. На какую дату признать доход: на день, когда покупатель провел картой по терминалу, или когда деньги упали на расчетный счет продавца?

Когда отражать доходы

Выручку от реализации и внереализационные доходы отражайте в день, когда деньги поступили на расчетный счет или в кассу.

Если компании согласны на взаимозачет, то доход признавайте на день подписания акта.

Посредник учитывает у себя доход в тот день, когда поступила оплата за товар. Причем вознаграждение из дохода вычитать нельзя.

При бартерной сделке в доход пойдет стоимость полученного имущества. Пропишите ее в договоре. Признавайте на день получения.

Доход от безвозмездного пользования имуществом учитывайте на последний день квартала. Сумму дохода определите по рыночной стоимости аренды идентичного имущества по правилам статьи 40 НК.

Когда отражать расходы

Для списания затрат на покупку товара для перепродажи должны быть выполнены три условия: товары получены, оплачены и перепроданы.

Расходы на услуги сторонних подрядчиков отразите в тот день, когда вы окончательно за них рассчитаетесь.

Расходы, связанные с приобретением и реализацией товаров (например, расходы по хранению, обслуживанию, транспортировке) отразите на дату акта об оказании услуг с учетом, что они вами уже оплачены.

Программа и профстандарт

Чтобы уверенно возглавлять бухгалтерию компании на спецрежиме, пройдите программу профессиональной переподготовки «Главбух на УСН. Код В, уровень квалификации 6». До 15 апреля на программу большая скидка. Вы сэкономите 8 000 рублей.

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В программе 26 модулей. На изучение отведено 2 месяца.

Пройдем по программе и покажем, как она соотносится с требованиями профстандарта «Бухгалтер».

Чтобы выполнять трудовые функции В/01.6, В/02.6 нужно изучить модули:

Модуль 2. Документооборот компаний на УСН.

Модуль 3. Бухгалтерский учет в компаниях на УСН: основы.

Модуль 4. Бухучет капитала в компаниях на УСН.

Модуль 5. Основные средства и НМА.

Модуль 6. Учет запасов по новым правилам.

Модуль 7. Особенности видов УСН.

Модуль 8. Признание доходов.

Модуль 9. Признание расходов.

Модуль 19. Бухгалтерская отчетность.

С этого года бухгалтеры должны работать с документами бухучета по новому ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте». Вы пройдете этот стандарт во втором модуле.

А в третьем – остальные новые ФСБУ по аренде, учету основных средств, капвложениям, запасам.

К трудовой функции В/03.6 относится все, что связано с налогами и налоговым планированием.

В программе сразу несколько модулей об этом:

Модуль 1. Общее представление об УСН: налоги, ставки, отчетность.

Модуль 10. Налоговый учет при УСН.

Модуль 11. Декларация по УСН.

Модуль 12. Налоговое планирование: как избежать обвинений в дроблении.

Модуль 13. Сотрудники: оформление и выплата зарплаты.

Модуль 14. Работа с исполнителями по ГПХ: физлица, ИП и самозанятые.

Модуль 15. Налоговое агентство по НДФЛ и уплата страховых взносов.

Модуль 21. Налоговые проверки.

Трудовая функция В/04.6 о том, как управлять деньгами. Поэтому в курс включили модули про управленческий учет и бюджетирование. Сюда относятся:

Модуль 16. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Модуль 17. Онлайн-кассы

Модуль 18. Кассовые операции, расчеты наличными

Модуль 20. Основы управленческого учета

Модуль 22. Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ

Модуль 23. Бюджетирование

Еще дополнили программу договорной работой и практикумом по Excel, без которого никуда.

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В итоге диплом и блестящее резюме

По окончании курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Он обязателен в том случае, если у бухгалтера не профильное образование. Допустим, диплом технического колледжа или ВУЗа. Подробнее про это мы писали здесь.

А в резюме вы сможете указать те навыки, которых особенно ждут работодатели.

Записаться на курс>>

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

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