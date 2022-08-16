Что делать, если компания не способна исполнить госконтракт по № 44-ФЗ или № 223-ФЗ

Как изменить условия госконтракта, если компания не способна его исполнить

Если из-за непредвиденных обстоятельств госконтракт нельзя исполнить, его условия нужно изменить. На такие изменения должны быть согласны обе стороны. Это относится к контрактам, которые заключили до 1 января 2023 года — часть 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.

Минфин объяснил, что данная норма закона относится к невозможности исполнить контракт из-за обстоятельств непреодолимой силы (информационное письмо от 12.04.2022 № 24-01-07/31697). Стоит разобраться, что это за обстоятельства.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, например, пандемия коронавируса, санкции и контрсанкции. Но только с учетом конкретных обстоятельств дела (п. 3 ст. 401 ГК, вопрос 7 Обзора ВС от 21.04.2020). Чтобы суд признал обстоятельствами непреодолимой силы санкции другого государства, докажите причинно-следственную связь между влиянием санкций и невозможностью исполнить договоренности.

Если возникли обстоятельства непреодолимой силы, стороны госконтракта вправе обсуждать и менять любые условия сделки, без предела для корректировки. Например, цену или срок контракта. Размер увеличения цены может превышать ограничения, которые устанавливают иные положения Закона № 44-ФЗ.

Для этого понадобится решение правительства, высшего исполнительного органа региона или местной администрации. В решениях органы власти вправе предусмотреть дополнительные условия и прописать особый механизм применения новых условий госконтракта.

Непредвиденные обстоятельства — также повод для корректировки строительного контракта со сроком исполнения менее 1 года.

В общем случае, чтобы внести изменения в такой контракт, нужно использовать норму части 70 статьи 112 Закона № 44-ФЗ. Однако такая корректировка возможна лишь при соблюдении ограничений (п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ и постановление Правительства от 09.08.2021 № 1315). В новых условиях 2022 года, это не всегда возможно.

Поэтому чиновники Минфина считают, что часть 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ применима и к строительным контрактам (письмо от 12.07.2022 № 24-01-07/66840).

Для закупки у единственного поставщика можно сослаться на особые обстоятельства

В особых обстоятельствах 2022 года региональные власти вправе закупать товары, работы или услуги неконкурентным способом — у единственного поставщика. Такую закупку можно провести по решению высшего исполнительного органа власти субъекта РФ (Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ).

До конца 2022 года регионы вправе определять эти особые обстоятельства. И устанавливать случаи и порядок закупок неконкурентным способом. На подобные решения региональных властей и на закупки, проводимые на их основании, не распространяются запреты статей 15 — 17 Закона № 135-ФЗ.

Минфин пояснил, что контракт с единственным поставщиком, который заключили по особым правилам, нужно подписать не не позднее 31 декабря. А исполнять его можно после указанной даты (информационное письмо от 12.04.2022 № 24-01-07/31697).

А по медицинским госзакупкам на особые обстоятельства можно ссылаться два года. В течение двух лет государственные или муниципальные медорганизации вправе приобретать лекарства, медизделия и расходные материалы у единственного поставщика. Об этом сказано в пункте 5.1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Непредвиденные обстоятельства могут быть причиной изменения договора и по Закону № 223-ФЗ

Минфин отмечает, что порядок исполнения договоров регулируют нормы ГК об их изменении и расторжении. В частности, условия сделки по Закону № 223-ФЗ можно изменить по соглашению сторон при существенном изменении обстоятельств, если иное не предусмотрели в договоре и положении о закупке.

Если в контракте установили, что изменить условия договора по соглашению сторон нельзя, то заказчику сначала придется скорректировать положение о закупке в этой части (Информационное письмо Минфина от 11.04.2022 № 24-07-08/30988).