Госзакупки

Что делать, если компания не способна исполнить госконтракт по № 44-ФЗ или № 223-ФЗ

Антикризисные поправки в законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ внесли в марте. А в апреле чиновники Минфина объяснили, какие особенности учитывать при корректировке госконтракта из-за непредвиденных или особых обстоятельств.

Версия для печати
Что делать, если компания не способна исполнить госконтракт по № 44-ФЗ или № 223-ФЗ

Как изменить условия госконтракта, если компания не способна его исполнить

Если из-за непредвиденных обстоятельств госконтракт нельзя исполнить, его условия нужно изменить. На такие изменения должны быть согласны обе стороны. Это относится к контрактам, которые заключили до 1 января 2023 года — часть 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.

Минфин объяснил, что данная норма закона относится к невозможности исполнить контракт из-за обстоятельств непреодолимой силы (информационное письмо от 12.04.2022 № 24-01-07/31697). Стоит разобраться, что это за обстоятельства.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, например, пандемия коронавируса, санкции и контрсанкции. Но только с учетом конкретных обстоятельств дела (п. 3 ст. 401 ГК, вопрос 7 Обзора ВС от 21.04.2020).

Чтобы суд признал обстоятельствами непреодолимой силы санкции другого государства, докажите причинно-следственную связь между влиянием санкций и невозможностью исполнить договоренности.

Если возникли обстоятельства непреодолимой силы, стороны госконтракта вправе обсуждать и менять любые условия сделки, без предела для корректировки. Например, цену или срок контракта. Размер увеличения цены может превышать ограничения, которые устанавливают иные положения Закона № 44-ФЗ.

Для этого понадобится решение правительства, высшего исполнительного органа региона или местной администрации. В решениях органы власти вправе предусмотреть дополнительные условия и прописать особый механизм применения новых условий госконтракта.

Непредвиденные обстоятельства — также повод для корректировки строительного контракта со сроком исполнения менее 1 года.

В общем случае, чтобы внести изменения в такой контракт, нужно использовать норму части 70 статьи 112 Закона № 44-ФЗ. Однако такая корректировка возможна лишь при соблюдении ограничений (п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ и постановление Правительства от 09.08.2021 № 1315). В новых условиях 2022 года, это не всегда возможно.

Поэтому чиновники Минфина считают, что часть 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ применима и к строительным контрактам (письмо от 12.07.2022 № 24-01-07/66840).

Для закупки у единственного поставщика можно сослаться на особые обстоятельства

В особых обстоятельствах 2022 года региональные власти вправе закупать товары, работы или услуги неконкурентным способом — у единственного поставщика. Такую закупку можно провести по решению высшего исполнительного органа власти субъекта РФ (Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ).

До конца 2022 года регионы вправе определять эти особые обстоятельства. И устанавливать случаи и порядок закупок неконкурентным способом. На подобные решения региональных властей и на закупки, проводимые на их основании, не распространяются запреты статей 15 — 17 Закона № 135-ФЗ.

Минфин пояснил, что контракт с единственным поставщиком, который заключили по особым правилам, нужно подписать не не позднее 31 декабря. А исполнять его можно после указанной даты (информационное письмо от 12.04.2022 № 24-01-07/31697).

А по медицинским госзакупкам на особые обстоятельства можно ссылаться два года. В течение двух лет государственные или муниципальные медорганизации вправе приобретать лекарства, медизделия и расходные материалы у единственного поставщика. Об этом сказано в пункте 5.1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Непредвиденные обстоятельства могут быть причиной изменения договора и по Закону № 223-ФЗ

Минфин отмечает, что порядок исполнения договоров регулируют нормы ГК об их изменении и расторжении. В частности, условия сделки по Закону № 223-ФЗ можно изменить по соглашению сторон при существенном изменении обстоятельств, если иное не предусмотрели в договоре и положении о закупке.

Если в контракте установили, что изменить условия договора по соглашению сторон нельзя, то заказчику сначала придется скорректировать положение о закупке в этой части (Информационное письмо Минфина от 11.04.2022 № 24-07-08/30988).

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Повышение квалификации

Госзакупки

Что делать, если компания не способна исполнить госконтракт по № 44-ФЗ или № 223-ФЗ

Антикризисные поправки в законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ внесли в марте. А в апреле чиновники Минфина объяснили, какие особенности учитывать при корректировке госконтракта из-за непредвиденных или особых обстоятельств.

Что делать, если компания не способна исполнить госконтракт по № 44-ФЗ или № 223-ФЗ
Аудит

Самое опасное заблуждение про аудит в 2022 году

Часто руководители да и гл. бухгалтеры компаний полагают, что «раз прошел аудит, есть положительное аудиторское заключение, то проблем с налоговой быть не должно, а если какие-то санкции и будут – то это уже проблема аудиторов, т. к. это они недосмотрели, должны быть какие-то аудиторские гарантии и налоговая защита». Но так ли это?

Самое опасное заблуждение про аудит в 2022 году

Мероприятия

Разместить
ЕАЭС

В какой момент компания вправе предъявить к вычету НДС при импорте товара из ЕАЭС

Не торопитесь возмещать НДС, когда ввозите товар из стран ЕАЭС. Даже если налог уплачен, а товар учтен. Здесь действуют особые правила для вычета. Есть алгоритм, который подскажет, какой период для возмещения налога правильный.

В какой момент компания вправе предъявить к вычету НДС при импорте товара из ЕАЭС
ЭДО

Новые правила для электронных счетов-фактур с 1 октября 2022 года

С 1 июля 2021 года порядок работы с электронными счетами-фактурами регулируется приказом Минфина от 05.02.2021 № 14н. Этим порядком предусмотрены правила выставления и получения счетов-фактур в электронном виде при реализации прослеживаемых товаров, а также правила составления зашифрованных счетов-фактур.

Новые правила для электронных счетов-фактур с 1 октября 2022 года
Экономические преступления

На предпринимателей планируют быстрее заводить уголовку по неуплате налогов

Сейчас действует запрет на возбуждение уголовного дела по налоговым преступлениям без информации от налоговиков. Следственный комитет хочет вернуть возможность заводить уголовные дела без сроков ФНС.

Читать еще