Как рассчитывать средний заработок для отпусков и соцпособий

Рассчитываем отпускные

Оплачиваемый отпуск полагается по ст. 114 ТК РФ. В ней сказано, что на время основного отпуска за работниками сохраняется средний заработок.

Для расчета отпускных берите выплаты, которые входят в систему оплаты труда компания. Для расчета возьмите 12 календарных месяцев перед месяцем ухода в отпуск. Если сотрудник отдыхает в июне, то берите промежуток с 1 июня прошлого года до 31 мая настоящего года.

Выплату отпускных определяйте по формуле: СЗ = средний дневной заработок x количество календарных дней отпуска.

Чтобы определить средний дневной заработок используйте показатель среднемесячного числа календарных дней — 29,3. Точная формула зависит от того, полностью сотрудник отработал месяцы расчетного периода или нет.

Пример расчета

Сотруднику предоставили дополнительный оплачиваемый отпуск с 20 по 22 января 2021 года. Расчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года он отработал целиком. Зарплата за расчетный период — 600000 рублей. СДНЗ: (600000 рублей / 12 / 29,3) = 1706,50 рубля. СЗ за месяц: 1706,50×3 (дни отпуска) = 5119,50 рубля. Этот пример относится к тому случаю, когда сотрудник полностью отработал месяцы.

Если работник отработал не полностью, то начинаются танцы с бубном.

Например сотрудник с 11 по 24 января 2021 года уходит в двухнедельный отпуск. Расчетный период: 1 января — 31 декабря 2020 года. В расчет идет 530 000 рублей. В этом периоде работник не работал: 7 дней — в феврале (отпуск);

7 дней — в декабре (больничный);

2 дня — в марте;

30 дней — в апреле;

3 дня — в мае (президентские нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля, с 6 по 8 мая 2020 года);

2–29 марта 2020 года и 1–31 октября 2020 года — командировка.

Выходит, что сотрудник полностью отработал только полгода.

Подсчитываем число дней в неполностью отработанных месяцах: февраль: (29,3 / 29 дн. x (29 дн. — 7 дн.)) = 22,23 дня;

март — исключается, ибо сотрудник вообще не работал (нерабочие дни и командировка);

апрель — нерабочие дни весь месяц;

май — (29,3 / 31 дн. x (31 дн. — 3 дн.) = 26,46 дня;

октябрь — командировка из расчета исключается;

декабрь — (29,3 / 31 дн. x (31 дн. — 7 дн.) = 22,68 дня. СДНЗ: 530 000 рублей / (29,3×6 мес. 22,23 дн. 26,46 дн. 22,68 дн.)) = 2 144,27 рубля. СЗ: 2 144,27 руб. x 14 дн. = 30 019,78 рублей.

Переходим к расчету СЗ для соцпособий

Пособие по беременности и родам — тоже оплачивается, исходя из среднего заработка причем в размере 100%. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет тоже привязывается к среднему заработку

Для подсчетов используйте среднюю зарплату за два календарных года перед годом ухода в декрет. Время работы в другом месте тоже учитывайте. В средний заработок включайте все начисления работнику, на которые начисляются взносы в ФСС.

Чтобы рассчитать размер пособия используйте следующую формулу:

CLP = заработок за расчетный период / на число календарных дней в этом периоде.

Исключите из расчета:

дни болезни;

отпуск по беременности и родам;

отпуск по уходу за ребенком;

освобождение от работы с сохранением зарплаты, если на нее не начислялись взносы.

Приведем пример

Сотрудница с 18 января уходит в отпуск по беременности и родам. В последние два года облагаемые взносами выплаты — 663 000 рублей: в 2020 году — 339 000 рублей, в 2019 году — 324 000 рублей. Общее количество календарных дней в 2019 и 2020 годах — 731. В расчетном периоде женщина была 21 день на больничном, и в расчете участвуют только 710 дней. СДНЗ: 663000/710 дн. = 993,80 рубля.

Кипит голова, можно попроще?

Разобраться с расчетами зарплаты, отпускных, больничных, пособий легко, если знать к кому обратиться.

У нас есть на примере несколько экспертов, которые упрощают тему зарплаты настолько, что даже бухгалтер-первокурсник разберется без труда.

Кстати, вот они:

Начнете разбираться в кадрах и зарплате — станете самым любимым бухгалтером в компании. Кстати, по секрету рассказываем, что спецы по зарплате зарабатывают от 70000 рублей.

Эксперты за два месяца научат вас: