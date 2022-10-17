Как организовать кадровый учет

Какие пункты учитывать в организации кадрового учета
Начать стоит с пяти задач:
- Разработать и утвердить локальные нормативные акты (ЛНА).
- Назначить лиц, которые будут вести кадровый учет.
- Утвердить формы документов по личному составу.
- Разработать и утвердить номенклатуры дел по личному составу.
- Разработать и утвердить регистрационные формы.
ЛНА можно разделить на подпункты:
а) обязательные — личный состав, охрана труда.
б) условно-обязательные — положения о командировках, графиках и пр.
б) дополнительные — управление персоналом, кадровое делопроизводство
По личному составу вам нужно регламентировать правила внутреннего трудового распорядка, положение о защите персданных, антикоррупционную политику, график отпусков и. т. д.
Назначаем ответственные лица
В компании нужно назначить лиц, ответственных за:
- фактический допуск к работе;
- ведение, хранение и учет трудовых книжек;
- ведение воинского учета;
- обработка персданных работников;
- ведение табельного учета.
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- основы трудового законодательства;
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