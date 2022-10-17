Кадровый учет

Как организовать кадровый учет

Объясняем, из чего состоит учет, и какие есть важные моменты, которые нужно учесть. Отдельно скажем про локальные нормативные акты.

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Как организовать кадровый учет

Какие пункты учитывать в организации кадрового учета

Начать стоит с пяти задач:

  1. Разработать и утвердить локальные нормативные акты (ЛНА).
  2. Назначить лиц, которые будут вести кадровый учет.
  3. Утвердить формы документов по личному составу.
  4. Разработать и утвердить номенклатуры дел по личному составу.
  5. Разработать и утвердить регистрационные формы.

ЛНА можно разделить на подпункты:

а) обязательные — личный состав, охрана труда.

б) условно-обязательные — положения о командировках, графиках и пр.

б) дополнительные — управление персоналом, кадровое делопроизводство

По личному составу вам нужно регламентировать правила внутреннего трудового распорядка, положение о защите персданных, антикоррупционную политику, график отпусков и. т. д.

Назначаем ответственные лица

В компании нужно назначить лиц, ответственных за:

  • фактический допуск к работе;
  • ведение, хранение и учет трудовых книжек;
  • ведение воинского учета;
  • обработка персданных работников;
  • ведение табельного учета.

Что вам поможет организовать кадровый учет быстрее

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