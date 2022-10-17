Как организовать кадровый учет

Какие пункты учитывать в организации кадрового учета

Начать стоит с пяти задач:

Разработать и утвердить локальные нормативные акты (ЛНА). Назначить лиц, которые будут вести кадровый учет. Утвердить формы документов по личному составу. Разработать и утвердить номенклатуры дел по личному составу. Разработать и утвердить регистрационные формы.

ЛНА можно разделить на подпункты:

а) обязательные — личный состав, охрана труда.

б) условно-обязательные — положения о командировках, графиках и пр.

б) дополнительные — управление персоналом, кадровое делопроизводство

По личному составу вам нужно регламентировать правила внутреннего трудового распорядка, положение о защите персданных, антикоррупционную политику, график отпусков и. т. д.

Назначаем ответственные лица

В компании нужно назначить лиц, ответственных за:

фактический допуск к работе;

ведение, хранение и учет трудовых книжек;

ведение воинского учета;

обработка персданных работников;

ведение табельного учета.

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основы трудового законодательства;

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как расчитывать и оформлять отпуски, больничные, пособия;

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