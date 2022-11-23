Как законно не платить НДС и экономить на зарплатных налогах

Как превратить НДС из 20 процентов в ноль

Тут обратимся к статье 145 НК. Первое условие — ваша выручка за три последних месяца не должна быть выше 2 миллионов рублей. Без учета НДС, конечно же.

Но тут есть нюанс: если ваша организация или ИП продают подакцизный товар — освободиться от НДС не выйдет.

Когда будете считать выручку, чтобы понять, можете ли вы не платить НДС, не учитывайте авансы, которые вы получили — выручкой их считать нельзя.

По документам вы должны предоставить:

уведомление, которое подтвердит, что вы можете освободиться от уплаты НДС;

выписку из бухгалтерского баланса;

отчет о финансовых результатах;

Бумаги подаете до 20 числа месяца, в котором хотите уже освободиться от уплаты НДС.

Второй способ — льготы по НДС. Они распространяются на медицинские изделия, общепит. Более точно это регулирует ст.149 НК.

Если не хотите платить НДС, используйте один из спецрежимов — УСН.

На УСН вы платите налог в зависимости от выбранного объекта налогообложения.

доходы — 6%;

доходы минус расходы — 15%.

Также присмотритесь к региональным ставкам — в некоторых местах они ниже, и могут быть 4% и 1%.

Как экономить на зарплатных налогах

Забудьте про «серую» зарплату в конвертах — это очень рискованная и старая схема, которая в последнее время не устраивает самих сотрудников.

Один из безрисковых и простых способов сэкономить на взносах в ПФР и ФСС — привлечь аутсорсинговую компанию. Не надо брать всех в штат и потом думать как уменьшить ФОТ.

Аутсорс — мощная налоговая экономия. Вам не нужно тратиться на то, чтобы обеспечить офис нужным оборудованием и прочим, аутсорсеры зачастую работают удаленно.

В случае с самозанятыми никаких взносов в ПФР и ФСС не требуется — плательщик налога на профессиональный доход (НПД) должен выдавать вам чеки и ему автоматически рассчитывается налог: 4% — сотрудничество с физлицами, 6% — с юрлицами.

Главное, не подменяйте отношения с самозанятыми на трудовые — это опасная схема, которую налоговики вычисляют при первой же выездной проверке.

Другие способы легально сэкономить на налогах

Попасть на штрафы за подмену отношений с самозанятыми, незаконное дробление бизнеса или махинации с контрагентами просто. Чтобы этого не случилось, нужно уметь правильно оптимизировать налоги.

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