Как оформить прием сотрудника на работу в 1С: ЗУП: инструкция

По какому алгоритму оформлять прием на работу

Пройдемся по алгоритму кратко, потом разберем каждый пункт отдельно.

Заполните данные физлица. Заполните форму приема на работу. Заполните разделы налоги и выплаты. Заполните входящую заявку, чтобы рассчитать пособия. Создайте документы для приема на работу: персданные, трудовой договор, приказ, личную карточку сотрудника.

Начинаем с формы приема на работу.

Откройте ссылку «Принять на работу», появится форма. Установите дату заполнения и сотрудника. На закладке «Главное» поставьте дату приема, испытательный срок.

Остальные графы заполняются автоматически из штатного расписания. Поставьте только способ ведения трудовой книжки.

Выставляем аванс

Оплата труда также заполняется автоматом из штатного расписания. В графе «Аванс» установите размер.

На закладке «Трудовой договор» заполните дату, присвойте номер. При необходимости заполняйте другие графы. Нажмите «Провести и закрыть».

Помимо оформления сотрудника в программе, можете создать пакет документов о приеме на работу.

Создаем личную карточку сотрудника, согласие на обработку персданных

По кнопке «Печать» сформируйте печатную форму личной карточки работника по форме Т-2 на текущую календарную дату.

Для создания личной карточки в разделе «Кадры» — «Отчеты по кадрам» выберите подпункт «Личная карточка Т-2» и установите нужную дату.

По кнопке «Сформировать» личная карточка откроется с заполненной информацией.

В день приема заполните сведения о заработке у предыдущих страхователей и справки для расчета пособий.

Справки о заработке, вводите с помощью документа «Входящая справка о заработке для расчета пособий». Данные нужны для расчета больничного.

Как правильно увольнять сотрудников, начислять зарплату, пособия, отпускные

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