Как оформить прием сотрудника на работу в 1С: ЗУП: инструкция

По какому алгоритму оформлять прием на работу
Пройдемся по алгоритму кратко, потом разберем каждый пункт отдельно.
- Заполните данные физлица.
- Заполните форму приема на работу.
- Заполните разделы налоги и выплаты.
- Заполните входящую заявку, чтобы рассчитать пособия.
- Создайте документы для приема на работу: персданные, трудовой договор, приказ, личную карточку сотрудника.
Начинаем с формы приема на работу.
Откройте ссылку «Принять на работу», появится форма. Установите дату заполнения и сотрудника. На закладке «Главное» поставьте дату приема, испытательный срок.
Остальные графы заполняются автоматически из штатного расписания. Поставьте только способ ведения трудовой книжки.
Выставляем аванс
Оплата труда также заполняется автоматом из штатного расписания. В графе «Аванс» установите размер.
На закладке «Трудовой договор» заполните дату, присвойте номер. При необходимости заполняйте другие графы. Нажмите «Провести и закрыть».
Помимо оформления сотрудника в программе, можете создать пакет документов о приеме на работу.
Создаем личную карточку сотрудника, согласие на обработку персданных
По кнопке «Печать» сформируйте печатную форму личной карточки работника по форме Т-2 на текущую календарную дату.
Для создания личной карточки в разделе «Кадры» — «Отчеты по кадрам» выберите подпункт «Личная карточка Т-2» и установите нужную дату.
По кнопке «Сформировать» личная карточка откроется с заполненной информацией.
В день приема заполните сведения о заработке у предыдущих страхователей и справки для расчета пособий.
Справки о заработке, вводите с помощью документа «Входящая справка о заработке для расчета пособий». Данные нужны для расчета больничного.
Как правильно увольнять сотрудников, начислять зарплату, пособия, отпускные
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