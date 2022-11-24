Кадры

Как оформить прием сотрудника на работу в 1С: ЗУП: инструкция

Показываем на иллюстрациях, как заполнить данные по сотруднику в 1С и даем пошаговый алгоритм действий. Пригодится кадровику и бухгалтеру по расчету зарплаты.

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Как оформить прием сотрудника на работу в 1С: ЗУП: инструкция

По какому алгоритму оформлять прием на работу

Пройдемся по алгоритму кратко, потом разберем каждый пункт отдельно. 

  1. Заполните данные физлица.
  2. Заполните форму приема на работу.
  3. Заполните разделы налоги и выплаты.
  4. Заполните входящую заявку, чтобы рассчитать пособия.
  5. Создайте документы для приема на работу: персданные, трудовой договор, приказ, личную карточку сотрудника.

Начинаем с формы приема на работу.

Откройте ссылку «Принять на работу», появится форма. Установите дату заполнения и сотрудника. На закладке «Главное» поставьте дату приема, испытательный срок.

Остальные графы заполняются автоматически из штатного расписания. Поставьте только способ ведения трудовой книжки.

Выставляем аванс

Оплата труда также заполняется автоматом из штатного расписания. В графе «Аванс» установите размер.

На закладке «Трудовой договор» заполните дату, присвойте номер. При необходимости заполняйте другие графы. Нажмите «Провести и закрыть».

Помимо оформления сотрудника в программе, можете создать пакет документов о приеме на работу.

Создаем личную карточку сотрудника, согласие на обработку персданных

По кнопке «Печать» сформируйте печатную форму личной карточки работника по форме Т-2 на текущую календарную дату.

Для создания личной карточки в разделе «Кадры» — «Отчеты по кадрам» выберите подпункт «Личная карточка Т-2» и установите нужную дату. 

По кнопке «Сформировать» личная карточка откроется с заполненной информацией.

В день приема  заполните сведения о заработке у предыдущих страхователей и справки для расчета пособий.

Справки о заработке, вводите с помощью документа «Входящая справка о заработке для расчета пособий». Данные нужны для расчета больничного.

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