Страховые взносы

Что изменилось в страховых взносах с 2023 года

ПФР и ФСС объединили, теперь это единый Соцфонд. Новый вид отчетности ЕФС-1, кто что платит и что нового по тарифам в 2023 году.

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Что изменилось в страховых взносах с 2023 года

Что платит работодатель, а что — СФР

Основные выплаты ушли в новый фонд, часть выплат, как и раньше, остается за работодателем. Подробно — в таблице ниже.

Оплачивает работодатель

Оплачивает СФР

Пособие по временной нетрудоспособности из-за болезни или травмы в первые 3 дня

Пособие по временной нетрудоспособности с 4 дня болезни

*На погребение

Пособие по уходу за больным родственником

*Дополнительные 4 дня выходных для ухода за детьми-инвалидами

Пособие по беременности и родам

*Возмещается работодателю из фонда

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Единовременное пособие по рождению ребенка

Работодатель собирает сведения о стаже, среднем заработке, чтобы рассчитать пособия и направляет это в СФР.

Остальную информацию СФР будет брать из государственных реестров — налоговой, пенсионки и пр. Основная суть — минимизировать участие работодателя в выплате соцпособий.

Новые застрахованные лица по ОМС и соцстрахованию

С 1 января по ФЗ № 237 меняется круг лиц, которые застрахованы в сфере ОМС, ОПС, ОСС. Подробно расписали в таблице, что включили и исключили с 2023 года.

Тарифы страховых взносов в 2023 году

С нового года ввели единый тариф:

30% — в рамках единой предельной величины базы.

15,1% — сверх единой предельной величины базы.

Но есть и льготные тарифы – например, 7,6% для IT-компаний, 15% для МСП с выплат свыше МРОТ.

На 2023 год предельная база — 1 917 000 рублей. 

Срок уплаты страховых взносов тоже новый — одной суммой не позднее 28-го числа месяца.

За декабрь страховые взносы платим не позднее 30 января.

Изменения в отчетности 2023

ЕФС-1 (Единая форма сведений) теперь объединяет в себе 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3.

Из чего состоит ЕФС-1:

  • титульный лист со сведениями о страхователе;

  • сведения о стаже, зарплате, трудовой деятельности и доп.взносах на накопительную пенсию;

  • сведения о начисленных страховых взносах на ОСС.

Справку 182н отменили — об этом мы писали в этой статье.

До 20 дней увеличили срок уплаты штрафа со скидкой 50%. В случае, если компания сама нашла ошибку и исправила — тогда штрафа не будет.

Таблица по изменениям (можно увеличить):

Как работать по-новому без штрафов и сдавать все вовремя

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Фиксированные взносы ИП за 2023 год и за 2022 год – только на ЕНП. Уведомление по ним не подавайте

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Отчетность в СФР

С 9 января действуют новые бланки персучета

После объединения ПФР и ФСС данные о регистрации граждан в системе персонифицированного учета, а также в системе ОПС необходимо сдавать на обновленных бланках. Порядок заполнения форм претерпел технические правки.

С 9 января действуют новые бланки персучета

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