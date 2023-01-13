Что изменилось в страховых взносах с 2023 года

Что платит работодатель, а что — СФР

Основные выплаты ушли в новый фонд, часть выплат, как и раньше, остается за работодателем. Подробно — в таблице ниже.

Оплачивает работодатель Оплачивает СФР Пособие по временной нетрудоспособности из-за болезни или травмы в первые 3 дня Пособие по временной нетрудоспособности с 4 дня болезни *На погребение Пособие по уходу за больным родственником *Дополнительные 4 дня выходных для ухода за детьми-инвалидами Пособие по беременности и родам *Возмещается работодателю из фонда Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет Единовременное пособие по рождению ребенка

Работодатель собирает сведения о стаже, среднем заработке, чтобы рассчитать пособия и направляет это в СФР.

Остальную информацию СФР будет брать из государственных реестров — налоговой, пенсионки и пр. Основная суть — минимизировать участие работодателя в выплате соцпособий.

Новые застрахованные лица по ОМС и соцстрахованию

С 1 января по ФЗ № 237 меняется круг лиц, которые застрахованы в сфере ОМС, ОПС, ОСС. Подробно расписали в таблице, что включили и исключили с 2023 года.

Тарифы страховых взносов в 2023 году

С нового года ввели единый тариф:

30% — в рамках единой предельной величины базы. 15,1% — сверх единой предельной величины базы.

Но есть и льготные тарифы – например, 7,6% для IT-компаний, 15% для МСП с выплат свыше МРОТ.

На 2023 год предельная база — 1 917 000 рублей.

Срок уплаты страховых взносов тоже новый — одной суммой не позднее 28-го числа месяца.

За декабрь страховые взносы платим не позднее 30 января.

Изменения в отчетности 2023

ЕФС-1 (Единая форма сведений) теперь объединяет в себе 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3.

Из чего состоит ЕФС-1:

титульный лист со сведениями о страхователе;

сведения о стаже, зарплате, трудовой деятельности и доп.взносах на накопительную пенсию;

сведения о начисленных страховых взносах на ОСС.

Справку 182н отменили — об этом мы писали в этой статье.

До 20 дней увеличили срок уплаты штрафа со скидкой 50%. В случае, если компания сама нашла ошибку и исправила — тогда штрафа не будет.

Таблица по изменениям (можно увеличить):

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