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Что важно для бухгалтеров кроме ЕНП

Мы почитали ваши комментарии за последние две недели и поняли: нервы бухгалтеров на пределе. Единый налоговый платеж убивает психику и время абсолютно у всех. Происходит ли вообще что-то кроме него?

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Что важно для бухгалтеров кроме ЕНП
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Конечно, да. И вот вам несколько важных новостей не про ЕНП.

ЕФС-1

Новый отчет, который прибавил головной боли абсолютно всем бухгалтерам и кадровикам. Мало того, что он собрал в себя кучу других прежних отчетов, так еще и сдавать разные его части надо в разные сроки.

Вот парочка последних новостей на эту тему:

Тем временем СФР должен автоматически регистрировать ИП-работодателей. Но на практике это не работает.

Недавно на «Клерке» проходил мастер-класс о том, как заполнять ЕФС-1. Посмотреть его можно прямо сейчас бесплатно, если станете подписчиком Клерк.Премиум.

Упрощенка

Бедные ювелиры совсем отчаялись после отмены спецрежимов. Кт-то еще пытается боросться, а кто-то смирился и пытается вникнуть в новые правила игры.

Из хорошего: ремонт ювелирных изделий по итогу все-таки остается на упрощенке.

Если это все же не ваш случай, рассказываем, как ювелирам учесть расходы на покупку ТМЦ.

Ну а не ювелирам напоминаем, что поменялись правила заполнения декларации по УСН.

О новых правилах и о многом другом эксперты «Клерка» рассказывают в разделе «Разборы». Читать их бесплатно сможете каждый день, если станете подписчиком Клерк.Премиум.

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📃 Не сдавайте несколько уведомлений по ЕНП в один месяц

Компания или ИП может перечислять деньги в бюджет частями. Ведь закон не запрещает пополнять ЕНС несколько раз в месяц. Частями можно, к примеру, платить налог по УСН или перечислять НДФЛ с каждой выплаты.

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