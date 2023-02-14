Что важно для бухгалтеров кроме ЕНП

Конечно, да. И вот вам несколько важных новостей не про ЕНП.
ЕФС-1
Новый отчет, который прибавил головной боли абсолютно всем бухгалтерам и кадровикам. Мало того, что он собрал в себя кучу других прежних отчетов, так еще и сдавать разные его части надо в разные сроки.
Вот парочка последних новостей на эту тему:
Стало ясно, когда надо сдать ЕФС-1 со сведениями о договоре подряда, если он начинает действовать не сразу
Договор ГПХ надо включать в ЕФС-1 по дате договора, даже если он еще не действует
Тем временем СФР должен автоматически регистрировать ИП-работодателей. Но на практике это не работает.
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Упрощенка
Бедные ювелиры совсем отчаялись после отмены спецрежимов. Кт-то еще пытается боросться, а кто-то смирился и пытается вникнуть в новые правила игры.
Из хорошего: ремонт ювелирных изделий по итогу все-таки остается на упрощенке.
Если это все же не ваш случай, рассказываем, как ювелирам учесть расходы на покупку ТМЦ.
Ну а не ювелирам напоминаем, что поменялись правила заполнения декларации по УСН.
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