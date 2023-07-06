Мытарства с ЕНС продолжаются / БухТуб

ЛК ЕНС у юрлиц по-прежнему не работает, справки можно выдавать самим себе, а НДФЛ, возможно, отменят (но это вряд ли) -- самые важные бухгалтерские новости недели.

👉 Две недели назад глава ФНС Даниил Егоров пообещал оперативно открыть ЕНС для юрлиц. Но… ЕНС юрлицам по-прежнему не виден. Бухгалтеры ругают нашу редакцию за слишком мягкие заголовки новостей об этом.

👉 Вместо справки из ФНС об отсутствии долгов советуют применять справку, выданную самому себе. Вообще-то справка об отсутствии задолженности по налогам может потребоваться, например, при оформлении субсидии. Но из-за внедрения ЕНС с такими справками проблемы. Вот в Минфине и придумали: а вы справки самим себе выдавайте!

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👉 До 25 июля 2023 надо сдать уведомления по ЕНП на налоги по упрощенке и ЕСХН по итогам полугодия. Вот, кстати, коды периодов, которые должны быть в уведомлениях на эти налоги.

👉 Бухгалтеры еще с марта путаются в бесконечной череде писем чиновников об отчете ПСФЛ на руководителей НКО. И вот что выяснилось в очередном письме: на руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать персонифицированные сведения. Видимо, ровно до следующего письма.

👉 НДФЛ могут отменить для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей. Депутаты внесли в Госдуму такой законопроект: по их мнению, малообеспеченные семьи благодаря такой мере смогут увеличить бюджет. Нам вот ужасно слабо верится, что законопроект примут. Но вдруг чудо?

👉 Наконец, новость-надежда, особенно для тех, кто прямо сейчас сидит с отключенной горячей водой. Горячую воду запретят отключать больше чем на две недели. Это будут новые требования Роспотребнадзора. Тепловые компании за срыв сроков будут штрафовать, а жители могут потребовать перерасчет за долгое отключение горячей воды.