Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Клерк
Клерк
Налог на прибыль

Как считать НДС и налог на прибыль, если цена сделки – не в рублях

Разбираем пояснения Минфина.
45
Как считать НДС и налог на прибыль, если цена сделки – не в рублях
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ситуация: компания отгружает товары без предоплаты. Оплата будет в рублях в сумме по курсу иностранной валюты (условных денежных единиц), увеличенной на определенный процент. НДС надо считать по стоимости исходя из курса ЦБ.

Разъяснение дал Минфин в письме от 13.06.2023 № 03-07-11/54244.

Стоимость товара при отгрузке из у. е. пересчитывается в рубли по курсу ЦБ без его увеличения на определенный процент.

При этом суммовые разницы в части НДС, возникающие у компании-продавца при последующей оплате этих товаров, учитываются в составе внереализационных доходов или расходов.

В счете фактуре будет так:

  • Графа 5 – стоимость товаров без НДС в рублях, определенная исходя из стоимости в иностранной валюте (у. е.), пересчитанной в рубли по курсу ЦБ на дату отгрузки;

  • Графа 8 – НДС, начисленный на сумму из графы 5.

Что касается налога на прибыль, то курсовые разницы в этом году учитывают по мере прекращения обязательств.

Специально для любимых бухгалтеров мы запустили новый курс: «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность». Сейчас действует скидка 50%! Можно оплатить в рассрочку. Торопитесь, до конца акции осталось всего 2 дня!

Научим разбираться в деталях налогового учета и отчетности на общей системе налогообложения, поможем обрести профессиональную уверенность.

На курсе получите:

практический навык работы с отчетностью;
актуальные знания;
экспертную поддержку.

Получите удостоверение на 120 ак. часов — внесем в ФИС ФРДО, оригинал отправим вам по почте.

Сдавайте отчеты без ошибок и штрафов!

Разберитесь в нюансах общей системы налогообложения и обретите профессиональную уверенность.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

47589 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ❗️Экстренно: полный разбор масштабных поправок в НК РФ. Самые нужные вебинары для бухгалтера

    Эксперты «Клерка» уже разобрали все изменения в законодательстве и подготовили для вас вебинары, где расскажут, что нужно учесть бухгалтерам.

    ❗️Экстренно: полный разбор масштабных поправок в НК РФ. Самые нужные вебинары для бухгалтера
    58
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Горящие вакансии для бухгалтера: не упустите свой шанс, откликайтесь

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    19
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Подотчет, командировки

    Командировка: правила и порядок оформления

    Командировка предусмотрена ТК как одна из форм трудовой деятельности. Работодатель вправе отправить своего сотрудника в служебную поездку в рамках заключённого ранее трудового договора. Но, независимо от цели и продолжительности командировки, одного лишь договора недостаточно. Необходимо учесть положения ТК в отношении различных категорий работников и подготовить ряд обязательных документов.

    Командировка: правила и порядок оформления
    44
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Бухгалтерский учет

    Особенности бухгалтерского учета на предприятиях ЖКХ. На что обратить особое внимание

    Бухгалтерский учет — часть процесса регулирования финансовых процессов в любой организации. В сфере ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) бухгалтерия имеет свои особенности, связанные со спецификой деятельности данного сектора.

    Особенности бухгалтерского учета на предприятиях ЖКХ. На что обратить особое внимание
    23
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Интернет-банкинг

    Интернет-банк для юридических лиц. Как можно полноценно работать со счётом онлайн

    Функционал систем дистанционного банковского обслуживания уже давно вышел за пределы отправки платежных поручений и выгрузки выписок. Современные банковские приложения и интернет-банки позволяют управлять различными бизнес-процессами, находясь в любой точке мира.

    Интернет-банк для юридических лиц. Как можно полноценно работать со счётом онлайн
    47
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Лучшие медицинские учреждения, больницы и поликлиники в Сербии. Платные и Бесплатные

    Медицинская сфера является одной из ключевых областей, заботящихся о здоровье населения, и Сербия не является исключением. В стране существует множество медицинских учреждений, больниц и поликлиник, предоставляющих разнообразные медицинские услуги как платно, так и бесплатно.

    Лучшие медицинские учреждения, больницы и поликлиники в Сербии. Платные и Бесплатные
    18
    Логотип ZUBR Technologies
    ZUBR Technologies
    Обзор налоговых новостей

    Новая ЭЦП для сдачи отчетов, расчет НДФЛ с процентов по вкладам, новые штрафы за отчетность

    Изменения в декларации 3-НДФЛ, сроки сдачи единой упрощенной декларации, сервис для проверки договора с самозанятым — о чем еще необходимо знать бухгалтеру?

    Новая ЭЦП для сдачи отчетов, расчет НДФЛ с процентов по вкладам, новые штрафы за отчетность
    47
    Читать еще