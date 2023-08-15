Как считать НДС и налог на прибыль, если цена сделки – не в рублях

Ситуация: компания отгружает товары без предоплаты. Оплата будет в рублях в сумме по курсу иностранной валюты (условных денежных единиц), увеличенной на определенный процент. НДС надо считать по стоимости исходя из курса ЦБ.

Разъяснение дал Минфин в письме от 13.06.2023 № 03-07-11/54244.

Стоимость товара при отгрузке из у. е. пересчитывается в рубли по курсу ЦБ без его увеличения на определенный процент.

При этом суммовые разницы в части НДС, возникающие у компании-продавца при последующей оплате этих товаров, учитываются в составе внереализационных доходов или расходов.

В счете фактуре будет так:

Графа 5 – стоимость товаров без НДС в рублях , определенная исходя из стоимости в иностранной валюте (у. е.), пересчитанной в рубли по курсу ЦБ на дату отгрузки ;

Графа 8 – НДС, начисленный на сумму из графы 5.

Что касается налога на прибыль, то курсовые разницы в этом году учитывают по мере прекращения обязательств.

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