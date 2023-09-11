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Налоговый учет при УСН

Новый раздел с фиксированными взносами в книге доходов по УСН с 2024 года: как заполнять

С нового года книга доходов и расходов по УСН изменится. Туда добавляют раздел 5, в котором отражаются фиксированные взносы, уменьшающие налог.
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Новый раздел с фиксированными взносами в книге доходов по УСН с 2024 года: как заполнять
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Проект с новой книгой сейчас размещен на федеральном портале. О нем мы рассказывали в этой статье.

Новый раздел выглядит так:

То есть, отдельные графы предусмотрены для взносов на ОПС и ОМС. Между тем, с 2023 года взносы ИП идут в совокупном фиксированном размере, без разделения на ОПС и ОМС.

Отдельные взносы на ОМС есть только у ИП-военных пенсионеров.

Очевидно, все остальные ИП должны указывать взносы в графе 3 как взносы на ОПС. В порядке заполнения книги этот момент не уточняется.

Впрочем, в разделе 4, где отражают взносы за работников, уменьшающие налог, также есть отдельные графы для взносов по разным видам страхования.

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Комментарии

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