НДС при экспорте: что нужно знать бухгалтеру

По какой ставке считать НДС при экспорте
Экспортеры могут начислять НДС с экспорта по льготной ставке 0%, такое право закреплено в НК РФ п. 1 ст. 164, но чтобы воспользоваться такой льготой нужно подготовить и направить вовремя все подтверждающие документы в налоговую инспекцию.
Документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС, представляются в срок не позднее 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. В противном случае придется пересчитать НДС по полной ставке, подать уточненку и заплатить пени.
Если вы не уверены, что сможете подготовить все документы вовремя, то вполне можете отказаться от вашего права применять ставку 0%. Для этого нужно подать в ИФНС заявление в свободной форме до начала того квартала в котором вы планируете вести расчет по полной ставке налога. Отказ будет действовать 12 месяцев и применяться ко всем экспортным операциям без исключения.
Как отразить экспорт в декларации по НДС
Сформируйте счет-фактуру в течение 5 календарных дней с даты отгрузки товаров, с указанием 0% НДС и 0 ставки налога.
Зарегистрируйте ее в книге продаж с кодом вида операции «01».
Примите к вычету входной НДС.
Отразите все экспортные операции в декларации в том квартале, когда были собраны и зарегистрированы подтверждающие документы. Не забудьте приложить их копии к отчету.
Подробно о новых кодах для декларации НДС мы рассказали здесь.
Если экспорт в срок не подтвержден, то применить нулевую ставку не получится, придется рассчитать все по стандартной ставке НДС 20% (10%).
Что делать бухгалтеру
Бухгалтеру, который работает с ВЭД, важно отслеживать все законодательные изменения, чтобы компанию не оштрафовали контролирующие службы. Получить все необходимые знания для работы в 2024 году поможет курс повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль».
Это практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2023-2024 годов.
Получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков!
Разберетесь с понятием таможенной стоимости, таможенных платежей, валютного контроля и другими важными особенностями ВЭД.
В программе курса:
Внешнеторговый контракт.
Инкотермс 2020.
Валютный контроль.
Импорт и прослеживаемость.
НДС при импорте из стран ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.
Расчеты ФТС.
Экспорт.
Экспорт в страны ЕАЭС.
Реализация работ и услуг для целей НДС.
Электронные услуги.
Как работать с Китаем.
Закончив курс получите официальное удостоверение о повышении квалификации ФИС ФРДО и точно сможете прокачать свои профессиональные навыки и просить прибавку к зарплате.
Количество мест ограничено. Сегодня мы установили на курс самую низкую цену: 11 200 ₽
32 000 ₽.
Если вы не успеваете оплатить сегодня, мы даем вам уникальную возможность, забронировать скидку на курс.
Оставьте контакты по ссылке ниже, мы забронируем за вами скидку, а оплату за курс вы внесете позже, перед стартом обучения. Забронировать скидку.
Комментарии