НДС при экспорте: что нужно знать бухгалтеру

Несмотря на санкции и ограничения российские предприниматели продолжают вести внешнеэкономическую деятельность. У НДС по экспорту есть свои особенности.

По какой ставке считать НДС при экспорте

Экспортеры могут начислять НДС с экспорта по льготной ставке 0%, такое право закреплено в НК РФ п. 1 ст. 164, но чтобы воспользоваться такой льготой нужно подготовить и направить вовремя все подтверждающие документы в налоговую инспекцию.

Документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС, представляются в срок не позднее 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. В противном случае придется пересчитать НДС по полной ставке, подать уточненку и заплатить пени.

Если вы не уверены, что сможете подготовить все документы вовремя, то вполне можете отказаться от вашего права применять ставку 0%. Для этого нужно подать в ИФНС заявление в свободной форме до начала того квартала в котором вы планируете вести расчет по полной ставке налога. Отказ будет действовать 12 месяцев и применяться ко всем экспортным операциям без исключения.

Как отразить экспорт в декларации по НДС

Сформируйте счет-фактуру в течение 5 календарных дней с даты отгрузки товаров, с указанием 0% НДС и 0 ставки налога. Зарегистрируйте ее в книге продаж с кодом вида операции «01». Примите к вычету входной НДС. Отразите все экспортные операции в декларации в том квартале, когда были собраны и зарегистрированы подтверждающие документы. Не забудьте приложить их копии к отчету.

Подробно о новых кодах для декларации НДС мы рассказали здесь.

Если экспорт в срок не подтвержден, то применить нулевую ставку не получится, придется рассчитать все по стандартной ставке НДС 20% (10%).

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