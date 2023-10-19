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Командировки, отпуска и зарплаты-2023: 4 разъяснения Минфина, Минтруда и Роструда для бухгалтера

Подготовили для вас обзор важных разъяснений, которые выпустили ведомства осенью 2023 года.
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Командировки, отпуска и зарплаты-2023: 4 разъяснения Минфина, Минтруда и Роструда для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сроки выплаты зарплаты можно поменять

С дат выплаты зарплаты 20-го и 5-го можно перейти на даты 25-го и 10-го. И в переходный период нарушения не будет, утверждает Роструд.

Ситуацию разобрали на портале «Онлайнинспекция.рф».

Работодатель понял, что выплата зарплаты 20-го и 5-го – это неудобно, и решил поменять даты на 25-е и 10-е.

Но в переходный период после аванса 20-го числа будет зарплата 10-го числа. Итого перерыв – 20 дней, что больше полмесяца.

Но Роструд успокаивает – нарушения тут нет. В данной ситуации работодатель не будет привлечен к административной ответственности.

Провести переход на новые сроки выплаты зарплаты надо на основании приказа работодателя. 

Напомним, периоды для НДФЛ – с 23 по 22 число. В описанном случае НДФЛ с аванса и зарплаты попадают в разные НДФЛ-периоды и будут отражены в разных строках раздела 1 формы 6-НДФЛ. Поэтому неудивительно, что компания решила поменять даты выплат.

Отпуск за прошлые годы можно включить в график отпусков

Если сотрудник не догулял отпуска за прошлые годы, то право на них не сгорает. Их можно взять в текущем году – по графику или вне графика по соглашению с работодателем.

Об этом сообщает Роструд в письме от 11.10.2023 № ПГ/21367-6-1.

При этом часть каждого отпуска, превышающая 28 дней, может быть заменена денежной компенсацией.

То есть, выплатить компенсацию работодатель может только в том случае, если продолжительность каждого из неиспользованных ежегодных отпусков превышает 28 календарных дней, и только за ту часть, которая превысит 28 дней.

Для получения компенсации взамен отпуска работнику необходимо написать заявление.

Однако замена части отпуска компенсацией является правом, а не обязанностью работодателя, то есть он может и отказать работнику.

Проезд в командировку не облагается НДФЛ и страховыми взносами

Если работодатель компенсирует сотруднику документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места командировки и обратно, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал, то такая компенсация не облагается НДФЛ и страховыми взносами.

Что касается налога на прибыль, то такие расходы уменьшают налоговую базу.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.09.2023 № 03-03-06/1/92253.

Основание для таких выводов:

Сотрудникам надо выдавать новую справку о заработке

С 10 сентября выдавайте работникам новую справку о заработке для назначения пособия по безработице.

Минтруд утвердил единую форму справки о заработке. Бланк утвержден в приказе от 27.07.2023 № 604н.

Выдавать ее придется, если в течение 12 месяцев перед увольнением работница была в декрете или в отпуске по уходу за ребенком либо за этот период у нее нет ни одного полностью отработанного месяца. Работодатель должен выдать справку о среднем заработке в течение трех рабочих дней, как получит от работника заявление.

Справка включает данные о работодателе и работнике. В документе нужно отразить период работы, привести сведения об отпусках по БИР и по уходу за ребенком, если они были в течение 12 месяцев перед увольнением, а также указать средний заработок. Для расчета учитывайте все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда.

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