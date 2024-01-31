С 2024 года за дистанционщика, который живет за границей, надо платить НДФЛ

Ранее специалисты, которые проживая за рубежом, являлись сотрудниками российских компаний, самостоятельно платили НДФЛ. Заработок тех, кто оставался за границей на срок более 183 дней и терял статус налогового резидента РФ, не облагался НДФЛ.
С 2024 года правила налогообложения меняются. Теперь доходы сотрудников российских компаний или зарегистрированных в РФ подразделений иностранной организации, работающих по трудовым договорам, будут расцениваться в качестве доходов от источников в РФ.
Поэтому вне зависимости от того, является ли дистанционщик налоговым резидентом РФ или нет, его заработок будет облагаться НДФЛ у налогового агента, то есть российского работодателя по ставке:
13% — при выплатах до 5 млн рублей в год;
15% — при выплатах сверх 5 млн рублей за аналогичный период.
Соответствующие изменения внесены в статьи 208 и 224 НКзаконом № 389-ФЗ.
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