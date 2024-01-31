С 2024 года за дистанционщика, который живет за границей, надо платить НДФЛ

Является работник налоговым резидентом России или нет — значения не имеет.

Ранее специалисты, которые проживая за рубежом, являлись сотрудниками российских компаний, самостоятельно платили НДФЛ. Заработок тех, кто оставался за границей на срок более 183 дней и терял статус налогового резидента РФ, не облагался НДФЛ.

С 2024 года правила налогообложения меняются. Теперь доходы сотрудников российских компаний или зарегистрированных в РФ подразделений иностранной организации, работающих по трудовым договорам, будут расцениваться в качестве доходов от источников в РФ.

Поэтому вне зависимости от того, является ли дистанционщик налоговым резидентом РФ или нет, его заработок будет облагаться НДФЛ у налогового агента, то есть российского работодателя по ставке:

13% — при выплатах до 5 млн рублей в год;

15% — при выплатах сверх 5 млн рублей за аналогичный период.

Соответствующие изменения внесены в статьи 208 и 224 НКзаконом № 389-ФЗ.

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