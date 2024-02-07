🔮 Все, что нужно знать кадровику в 2024 году в одном курсе! Станьте профи за 4 месяца

Что можно успеть за 4 месяца? Да много чего, например, можно освоить профессию кадровика. Рассказываем, как устроен курс «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП», чему вы научитесь и какие документы получите в итоге.

Офис, оплата по окладу и график 5/2 — это классика трудовых отношений, уже почти раритет, если учитывать как они изменились за последние 3 года.

В 2020 году мы научились работать удаленно. Многие стали самозанятыми, перешли на ГПХ-договоры. За последние пару лет кадровикам пришлось разобраться в том, как оформлять отношения с работниками, которые живут за рубежом. Появилось в ТК понятие дистанционной работы. А в 2023 году в нашу жизнь вошел воинский учет, о котором много лет мало кто вспоминал.

Еще в голове приходится держать тренд на особые социальные гарантии от работодателя — обучение, спортзал, проезд, питание, ДМС, которые требуют внимательного оформление со стороны кадровика. Ошибешься в формлировках и уже придется платить с этих благ лишние взносы и НДФЛ.

«Клерк» понимает, как сложно во всем этом разбираться и поэтому создали курс «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП», в котором разбираем сначала основы специальности, а потом то, как работать с последними изменениями. Чтобы не кошмарить вас трудностями профессии, а показать, как она прекрасна и как быстро ее можно освоить с нуля.

Для кого курс

Курс станет хорошей базой для тех, кто никогда не работал в кадрах, эти знания будут бонусом для практикующего бухгалтера, с помощью них он сможет расширить свои навыки и пул услуг, увеличить уровень дохода.

Также обучение подойдет для предпринимателей и руководителей — вы сможете разобраться в нюансах кдарового дела и основные задачи по работе с сотрудниками сможете решить своими силами.

Курс состоит из 18 глав, каждая включает несколько уроков, конспекты и тесты для закрепления материала. Это очень важно, потому что курс создан для будущих практиков, все обучение построено на разборе реальных примеров. Вы знакомитесь с правилами, шаблонами документов, бланками, а потом выполняете задания. Все выполненные задания проверяет куратор и дает вам обратную связь. Вы можете задавать в чате с куратором любые вопросы, которые помогут вам разобраться в теме.

Наша цель — помочь вам стать самодостаточным специалистом за короткий срок и устроиться на работу сразу после обучения или начать применять полученные знания у текущего работодателя.

Чему вы научитесь

Вы изучите все нюансы трудового договора, чтобы выстраивать юридически грамотные отношения: заключать договор, вносить изменения, прекращать сотрудничество.

Мы поможем разобраться в сложных ситуациях, например, объясним, какие документы необходимы для приема иностранного работника, покажем, как они должны выглядеть, чтобы вы не нарушили законодательство РФ.

Одна из самых актуальных тем для кадровика сегодня — воинский учет. Разберем правила: кто подлежит учету, какие документы нужно подавать в военкомат и как вести учет в 1С:Зарплата и управление персоналом.

После обучения вы сможете

Принимать и увольнять сотрудников по всем правилам 2024 года.

Вести с нуля кадровый учет, вносить в него корректировки.

Оформлять больничные, декрет и другие пособия.

Вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате.

Работать в 1С: ЗУП: оформлять расписание, принимать на работу, выплачивать зарплату.

Вести воинский учет.

Как проходит обучение

В курсе 125 уроков в различном формате — видеоуроки, конспекты. Восемь тестов, с помощью которых вы можете проверить усвоение пройденного материала, письменные работы и онлайн-встречи с преподавателями.

Вы можете заниматься по удобному графику и уделять курсу столько времени в день, сколько вам комфортно.

Но это не значит, что вы будете учиться в одиночку. Мы будем поддерживать вас — вы всегда сможете задать преподавателям свои вопросы на онлайн-встречах или в закрытом чате. Не бойтесь задавать, казалось бы, совсем простые для экспертов, но сложные для вас, вопросы — мы рады помочь нашим новым новым коллегам влиться в профессию.

Какой документ об образовании мы выдаем

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Это официальный документ, который мы внесем в госреестр. Вы получите сам диплом по почте, а ваш будущий работодатель сможет в реестре проверить его подлинность.

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер» и установленным стандартам Министерства образования.

Когда вы сможете приступить к работе

После обучения у вас будет достаточно знаний, чтобы сразу устроиться на работу, а мы вам поможем!

Проанализируем резюме, дадим рекомендации. Узнаете, какое резюме точно привлечет внимание достойного работодателя.

Пообщаетесь с карьерным консультантом в чате. Сможете задавать вопросы про то, как дать старт новому витку в карьере.

Получите мастер-класс от карьерного консультанта. Посмотрите уникальное видеопособие, сделали его специально для участников курса.

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