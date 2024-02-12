Как в 2024 году изменились правила уплаты зарплаты и зарплатные отчеты / БухСтрим

Поможет вам разобраться в изменениях 2024 года, которые касаются каждого работодателя.

Уведомления по НДФЛ

С 2024 года вы все должны по-новому перечислять в бюджет НДФЛ за сотрудников и по-новому сдавать уведомления по ЕНП.

Если вы выплатили сотруднику зарплату в период с 1 января по 22-ое января, то отправить уведомление по НДФЛ нужно до 25-го января, а до 28-го января пополнить свой единый налоговый счет на сумму удержанного НДФЛ.

Если вы заплатили зарплату после 22-го января, т.е. за период с 23-его января по последнее число месяца, уведомление должно быть отправлено до 3-го февраля. До 5-го февраля вы должны заплатить НДФЛ на ЕНС.

Т. е. теперь придется сдавать два уведомления и дважды платить налог каждый месяц.

Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ в ст. 226 НК РФ, Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ в ст. 58 НК РФ.

Для декабря, как последнего месяца в году, установлены отдельные правила.

Как отправлять только одно уведомление на ЕНП?

Чтобы НДФЛ, исчисленный за один месяц, попадал в одно уведомление, а не распределялся по двум, нужно поменять сроки выплаты зарплаты.

Сделать так, чтобы и аванс и зарплата попадали в один период — с 1-го по 22 число месяца. Например, платить аванс 20 числа, а зарплату — 5-го. Тогда и перечислять НДФЛ нужно будет один раз.

Узнайте обо всех налоговых изменениях-2024, особенностях годовой отчетности за 2023 год, новых ФСБУ, проверках на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» 14 марта в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб. Мы пригласили на конференцию «Клерк» самых опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы. Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров. Хочу узнать подробнее

Освобождение от НДФЛ

Не нужно платить НДФЛ с подарков, грантов и призов, которыми региональные и местные бюджеты одаривают участников конкурсов и соревнований. От налога также освободили компенсации стоимости билетов для проезда к месту проведения указанных мероприятий и обратно, траты на обеды в пределах установленных суточных и аренду жилья (ст. 217 НК от 14.11.2023 № 533-ФЗ).

Также с 2024 года не входят в налогоблагаемую базу по НДФЛ денежные выплаты родителям, награжденным орденом «Родительская слава» и званием «Мать-героиня».

Доходы в размере 700 рублей в виде суточных или полевого довольствия разъездным работникам, надбавки за вахтовый метод работы взамен суточных вахтовикам, компенсации удаленным и разъездным работникам освобождены от НДФЛ. Если поездка осуществляется за пределы РФ, то суточные или полевое довольствие не облагаются в размере 2 500 рублей за каждый день работы или нахождения в пути (ст. 217 НК от 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Для тех, кто работает дистанционно, налогом не облагаются 35 рублей за каждый день использования личного имущества.

Напомню, что для работы дома дистанционные сотрудники вправе с согласия работодателя использовать свое личное или арендованное оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и т.д. Вот 35 рублей из суммы этой компенсации не облагаются НДФЛ (ст. 312.6 ТК).

Непонятно, как налоговики вычислили эту цифру 35 рублей, может быть потому что за 20 рабочих дней получаются те же самые 700 рублей, как в предыдущем случае.

При этом, если дистанционный сотрудник может подтвердить документально расходы на использование имущества, то всю сумму компенсации таких расходов можно не облагать налогом.

Резидентство и НДФЛ

В ст. 208 НК внесено ещё одно важное изменение, затрагивающее зарплату удаленных сотрудников, которые территориально находятся в другой стране.

Вне зависимости от резидентского статуса, доходы таких дистанционных сотрудников, признаются доходами от российских источников и облагаются НДФЛ по ставкам 13 или 15 процентов.

Социальные вычеты

Правительство увеличило размер социальных вычетов. Это значит, что если к вам в бухгалтерию обратятся работники за уменьшением НДФЛ, нужно ориентироваться на новые лимиты.

Лимит вычета по расходам на обучение детей повышен до 110 тыс. рублей, а по иным расходам — до 150 тыс. рублей (ст. 219 НК от 28.04.2023 № 159-ФЗ).

РСВ

Новую форму РСВ надо сдавать с отчета за 2023 год (приказ ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@).

В форму нужно обязательно включить:

титульный лист;

раздел 1;

подраздел 1 раздела 1;

раздел 3.

Кардинальных изменений для «обычных» работодателей нет. Изменения приняты для организаций, которые принимают на работу иностранцев, являющиеся застрахованными только в сфере обязательного медицинского или социального страхования.

В разделе 1 введены новые поля для указания сумм страховых взносов, подлежащих уплате с выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, указанных в пункте 6.2 статьи 431 НК. Изменения касаются сотрудников-иностранцев, на зарплату которых начисляют взносы не по единому тарифу, а по отдельным видам страхования.

Для них появились поля 080 – 133 и они теперь распределены по видам страхования.

Мы сейчас с вами говорим про физлиц, которые являются:

гражданами Китая

гражданами Вьетнама;

некоторыми сотрудниками руководящих органов ЕАЭС (см. письмо Минтруда от 12.12.2022 № 17-4/10/П-9145).

ФНС России в письме от 17.11.2023 № ЗГ-3-11/15012 разъяснила порядок исчисления страховых взносов по выплатам самых популярных работников — это граждане Узбекистана. Не буду углубляться в анализ международных соглашений.

Нам нужно сделать только такой вывод, с выплат и иных вознаграждений в пользу граждан Республики Узбекистан страховые взносы исчисляются в общеустановленном порядке по единому тарифу.

Также в раздел 1 расчета дополнительно включены: подраздел 4 со взносами по отдельным видам страхования и приложение 5 с данными о физлицах, за которых такие взносы начислены.

Кроме этого плательщики страховых взносов с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в Приложениях 5 и 7 должны использовать новый код — 28.

А плательщики страховых взносов, которые включены в реестр организаций, являющихся участниками промышленных кластеров теперь используют код 27.

6-НДФЛ

Он тоже поменялся. Но, обратите внимание, за 2023 год отчет с бывшими справками 2-НДФЛ сдаем по-старому.

До 26 февраля 2024 год сдаем годовой по форме из приказа ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.

Кстати в справках не нужно указывать сумму перечисленного налога, хотя некоторые бухгалтеры это делают. Такие пояснения дала ФНС.

Отчитаться по новой форме нужно будет за первый квартал 2024 года. В ней будет много изменений, особенно по срокам по НДФЛ, давайте разберемся.

Расчет нужно формировать, отталкиваясь от дат удержания налога. Если они в границах квартала, то и налог входит в 6-НДФЛ за этот квартал. И не важно, что сам срок уплаты находится за границами этого квартала.

В строки с 021 по 026 разносим 6 периодов для перечисления НДФЛ за три месяца первого квартала. По два в месяц.

В строке 020 должна оказаться итоговая сумма НДФЛ, которая подлежит перечислению не за последние три отчетных месяца, а с начала года, т.е. с каждым расчетом 6-НДФЛ строка 020 будет расти.

Раздел 2 не просто скорректирован, а изменен до неузнаваемости. Изменилась последовательность отражения данных о суммах выплаченного работнику дохода, исчисленного, удержанного и возвращенного налога.

В начале отражается информация о количестве физических лиц, которые получили доход, затем о сумме дохода без разбивки по его виду и только после этого — о сумме исчисленного, удержанного и возвращенного налога.

В строках 160 и 190 появились по четыре новые строки для расшифровки по периодам удержания (возврата) НДФЛ.

Появилась новая строка — 131 «Налоговая база». Значение этой строки равно разнице значений строк 120 (Сумма дохода, полученная физлицами) и 130 (Сумма вычетов и расходов).

Добавили строку 156. В нее нужно вносить сумму налога, которую исчислили и уплатили в иностранном государстве.

Не пропустите IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Вас ждут не только полезные лекции, но и целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв! Смотреть программу

ЕФС-1

Споры по этой форме начались ещё до отчетного периода, потому что так до конца и не ясно, начиная с какой отчетности нужно применять новую форму. Разъяснений от СФР, за какой период ее сдавать, нет. Но приказ со старой формой признается утратившим силу с 01.01.2024.

Таким образом, безопаснее уже с отчетности за 2023 год сдавать новую форму ЕФС-1. Отчет в части стажа и раздела по взносам на травматизм (бывший 4-ФСС) нужно было таким образом сдать до 25 января 2024 года.

Количество разделов в новом отчете не изменилось. ЕФС-1 по-прежнему включает:

Титульный лист.

Раздел 1, который включает Подраздел 1.1, Подраздел 1.2 Подраздел 1.3.

Раздел 2.

Титульный лист дополнили новым полем «Код категории страхователя - физического лица». Оно предназначено для ИП и других физических лиц, которые перечисляют оплату физлицам. Все варианты у вас на экране.

Вторую часть Титульного листа «Сведения о страхователе, за которого предоставляются сведения» не нужно заполнять работодателю, который сдает отчет сам за себя.

Подраздел 1.1 Раздела 1 отражает кадровые изменения произошедшие с сотрудниками по трудовым договорам, в том числе внешним и внутренним совместителям, дистанционным работникам, а также исполнителям по ГПХ.

С 1 января 2024 года изменился порядок заполнения сведений о совместителе. Для такой категории работников в Графе 5 нужно указывать вид трудового договора. Перечень возможных значений кодов расширили.

Напоминаем, что графу 5 в отношении физических лиц, работающих по договору ГПХ, заполнять не нужно.

В графе 6 нужно заполнить код выполняемой функции для сотрудников, которые работают в рамках трудовых договоров.

Для договоров ГПХ здесь нужно дополнительно указывать код вида договора.

При этом с 1 января 2024 года в перечне появились новые коды. Не буду их диктовать, просто посмотрите на их аббревиатуры на экране:

Похоже в новом Социальном фонде очень любят новые коды, потому что также появились новые коды, которые надо использовать при сдаче формы с кадровым событием «ПРИЕМ» или «ПЕРЕВОД» с определенным режимом работы:

Здесь же в Подразделе 1.1 такое кадровое мероприятие, как «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ» необходимо указывать в трех случаях:

При переводе сотрудника из одного обособленного подразделения в другое. При реорганизации. При смене наименования компании.

Причем кадровое мероприятие «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ» нужно заполнить по каждому договору, который на этот момент заключен с сотрудником.

Открываем Подраздел 1.2 первого раздела и видим ещё больше изменений. Здесь заполняются данные о стаже. Раньше нужно было сообщать о стаже всех сотрудников, теперь же подраздел 1.2 сдают только страхователи, у которых были отдельные категории работников-льготников или имеющих особые периоды в работе.

Также в этой части отчета появился новый тип сведений «Назначение выплат по ОСС».

Форма с таким типом сведений подается, если вы получили от сотрудника заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком. Форма нужна, чтобы сообщить СФР о периоде работы в календарном году, срок представления отчетности за который еще не наступил. Т. е. чтобы у фонда точно были все необходимые сведения для начисления пособий.

Уточнили правила заполнения граф 11 и 12, в которые нужно вносить сведения по результатам проведенной СОУТ. Эти графы в обязательном порядке заполняются только если у работодателя проведена специальная оценка условий труда и у сотрудника есть основания для досрочного назначения пенсии.

Для компаний Крайнего Севера ввели новый код «ОКУ». Новый код введен в классификатор территориальных условий с целью отражения в сведениях районного коэффициента, на случай назначения пособия исходя из МРОТ.

Подраздел 1.3 сведений об условиях занятости и заработной плате дополнен графой 4 «Работники, не включаемые в расчет среднесписочной численности». Это про тех кто находился в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, кроме работающих неполный рабочий день или дистанционщиков, в отпуске без сохранения заработной платы, призван по мобилизации или служит добровольно.

Если сотрудник в отчетном периоде не относился к вышеуказанным категориям, то в данной графе указывайте ноль.

В случае, когда сотрудник в отчетном месяце не с первого числа или не до последнего дня месяца стал относится к одной из вышеуказанных категорий, необходимо разделить сведения на несколько строк с указанием в графах 2 и 3 дат начала и конца соответствующих периодов.

В Разделе 2 появилось новое поле «Льгота» для определенных категорий страхователей:

общественных организаций инвалидов;

учреждений, которые созданы для достижения образовательных и культурных целей.

В одном выпуске невозможно рассмотреть многочисленные изменения законодательства, форм отчетности и инструкции по их внедрению в вашу бухгалтерию. Чтобы не пропустить новые выпуски, обязательно подписывайтесь на наш канал.