Борис Мальцев: вернуться назад в наем всегда можно

Основатель «Клерка» — крупнейшего портала для бухгалтеров о том, как за 23 года пройти путь от модема до нейросетей и не потерять актуальность.

«Клерк» — сайт, который помогает бухгалтерам, ИП и бизнесу не переплачивать налоги, правильно вести учет и быть в курсе изменений в законах.

В профессиональных кругах все знают, что «Клерк» — главное медиа среди бухгалтеров. Это портал, который стал своего рода Википедией.

Здесь можно не только найти ответ на вопрос «Как исправить ошибку в отчетности?», но и почувствовать себя частью комьюнити, которое поможет и расскажет, как выжить в сезон отчетности, не потеряв рассудок.

Расскажите, откуда пошла идея оформить сайт для бухгалтеров, ведь в момент создания «Клерка» уже были справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант»?

— В 1998 году интернет стал постепенно проникать в нашу жизнь. На тот момент он еще был пустым по сравнению с сегодняшним: не было ни Яндекса, ни новостей, ни чатов. Пропускная способность Рунета не позволяла верстать что-то круче табличной HTML-верстки с несколькими видами шрифтов, а пользователи отключали картинки для экономии трафика.

На тот момент я уже 5 лет работал главным бухгалтером. И мне тоже было интересно серфить в интернете, хотя не все понимали, что это такое, и не видели в нем будущего.

В начале нулевых со знакомым программистом мы создали сайт для бухгалтеров, опираясь на мои профессиональные знания. Сайт включал технологическое новшество — счетчик посещений, подобный тем, что использовали Mail.ru и «Рамблер».

Летом 2000 года приняли вторую часть Налогового кодекса, и на форуме сайта внезапно собралось большое количество бухгалтеров: они активно обсуждали последние новости, обменивались опытом и искали ответы на сложные вопросы. Это сделало «Клерк» самой посещаемой площадкой бухгалтерского сообщества.

Уже тогда я интуитивно уловил потребности и интересы нашей аудитории и начал публиковать тематический контент. Все тексты писал самостоятельно: в основном это были криво написанные новости, которые я выхватывал из повестки, и шаблоны документов. Особой популярностью тогда пользовались шаблоны учетной политики.

Поняв, что наши материалы пользуются спросом, я начал сотрудничество с различными бухгалтерскими печатными изданиями. Они публиковали на «Клерке» по одной–две статьи, взамен мы размещали ссылки на их сайты или просто рассказывали о них. Благодаря этому у нас очень быстро появилось много разнообразного бухгалтерского материала, релевантного запросам аудитории.

В то время по части контента я работал в основном один, ведомый чистым энтузиазмом и драйвом. Конечно, у меня появятся специалисты по контенту, но это будет позже.

«Клерк» постепенно эволюционировал из простой платформы в социальную сеть. Наш форум стал сердцем сайта, местом для обмена вопросами и опытом. Появились такие модераторы, как Надя Камышева, которая продолжает работать на «Клерке» уже 20 лет.

Форум «Клерка». Интерфейс форума в 2002 году. Скриншот из Web Archive

А так сейчас выглядит форум «Клерка», созданный при участии Германа Клименко

Следующий буст в развитии сайта произошел в году, когда Герман Клименко предоставил нам платформу для ведения дневников.

Бухгалтеры начали вести на «Клерке» личные заметки об отпусках, семье, работе, создавая своеобразный живой журнал. Этот проект до сих пор активен, и он — один из ключевых факторов популярности сайта.

Какая модель монетизации «Клерка» планировалась в начале пути?

— Когда на «Клерке» сформировалась активная аудитория, я обратился к рекламным агентствам, презентовав им нашу платформу с ее рекламными возможностями, аудиторией и уровнем посещаемости. В то время иных способов рекламироваться в интернете не было.

Принцип работы был простым: заключили договор с рекламным агентством, те в свою очередь предлагали своим клиентам площадку в интернете — «Клерк».

На главной странице сайта мы вешали баннер вроде «Свежая отчетность от Марьи Ивановны» и телефон или ссылку на сайт. Все, получали деньги от рекламодателя. Это стандартная схема, ведь не было еще ни РСЯ, ни Google Ads, ни соцсетей.

Так у нас появились рекламные контракты, а доход от них был основным источником заработка «Клерка» и оставался таковым вплоть до 2014 года.

Что случилось с доходами в 2014 году и на чем теперь зарабатывает «Клерк»?

— В 2014 году набрали обороты рекламные сети Яндекса и Google, а также произошел рост популярности социальных сетей. Если раньше «Клерк» был своего рода социальной сетью для бухгалтеров, то теперь наша аудитория начала активно переходить во «ВКонтакте», Фейсбук и Инстаграм. Хотя посещаемость оставалась очень большая — около 250—300 тысяч пользователей в день, продажа рекламных баннеров стала затруднительной, и наши доходы снизились. Мы начали искать альтернативные пути для заработка.

Одним из решений стало привлечение рекламодателей для размещения нативной рекламы через наш контент. Этот вид рекламы не только оказался эффективным, но и не вызывал раздражения у читателей.

В 2019 году мы запустили онлайн-школу для бухгалтеров, которая с течением времени значительно разрослась. Сейчас доходы от этого направления превышают доходы от рекламы.

Понятно, что мы сейчас в рамках, нужно сдерживать себя в руках. Но в тот же момент мы стараемся находить баланс и давать аудитории высказать свое мнение, каким бы оно ни было. Возможно, поэтому и кажется, что мы такие лихие и задорные.

На самом деле это просто попытка сохранить нейтральность и дать возможность выговориться всем сторонам. Я горжусь тем, что все эти дискуссии и диалоги происходят именно на «Клерке».

Протокол допроса Бориса после критики ФНС на «Клерке»

Мы не боимся смелых решений в контенте

В каждом потоке Бюро есть студенты, которые стремятся к самостоятельному ведению бизнеса, например, в области контент-маркетинга. Что бы вы им посоветовали: кому стоит идти в свободное плавание, а кому — в наем?

— Я — предприниматель и очень рад, что решился на этот шаг. Когда-то я тоже работал наемным сотрудником, но решил попробовать свои силы в совершенно новой для меня области.

Мой совет — не бояться пробовать. Мне нравятся смелые решения. Может получиться, а может нет. Но только попытавшись, вы сможете понять, было ли это решение верным.

Вернуться назад в наем всегда можно. А если что-то пойдет не так — это не конец света. Возможно, вам придется пивотнуться, например, начали с контент-маркетинга и в итоге обнаружили, что отлично справляетесь с программированием.

Если я хочу пойти в наем и присоединиться к команде «Клерка», что нужно для этого сделать?

— В «Клерк» мы готовы принять любых молодых людей. Особенно джунов: они нужны нам для энергии. Если вы молоды, амбициозны, мотивированы и готовы много впитывать, мы готовы учить, передавать свои знания и онбордить новых сотрудников. Мотивация — самое главное, на что мы обращаем внимание при приеме на работу. Захотите к нам — пишите на почту эйчаров.

Почта эйчаров, на которую можно выслать резюме: alekseeva@klerk.ru

Вы в личном блоге часто экспериментируете с нейросетями. Как они в будущем изменят ваш бизнес?

— Да, я активно использую СhatGPT в работе: как для создания текстов, так и для генерации изображений. Особенно изображения вызывают у меня восторг.

С редакторами «Клерка» мы полностью переосмыслили подход к визуальным материалам. Я настоял на использовании DALL-Е, интегрированной в СhatGPT, для создания уникальных авторских изображений. Это минимизирует риски нарушения авторских прав и значительно облегчает работу дизайнеров.

Эти картинки Борис нарисовал с помощью нейросети в своем блоге

Если бы у меня был тот же задор, что и 20 лет назад, я бы, возможно, взял на себя создание всех изображений на сайте с помощью искусственного интеллекта.

В ближайшем будущем нейросети изменят рынок.

Должность бильд-редактора станет неактуальной: искусственный интеллект сможет самостоятельно создавать качественный контент на основе заданных параметров. Я уже перестал обращаться к корректорам для проверки моих текстов, потому что все это делает ChatGPT.

Нейросети уже начинают преобразовывать рынок, и эти изменения произойдут не через десятки лет, а в ближайшие год–два.

Вы профессионально занимаетесь боксом. Как это помогает в бизнесе?

— Я занимаюсь спортом много, примерно два часа в день. Спорт — отличный способ отвлечься, переключить голову и сбросить агрессию.

Тренировки помогают отвлекаться от проблем. Особенно это чувствуется после спаррингов, где страшно. Но когда после тренировки возвращаюсь в обычную жизнь, кажется, будто попадаешь в совершенно новый мир: ощущаю себя на полном позитиве

Я сравниваю этот эффект с воздействием алкоголя на мозг. Но в моем случае спорт стал здоровой альтернативой

Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое, что бы вы себе сказали и какие ошибки посоветовали не совершать?

— Я бы ничего не стал менять и сделал бы все ровно так, как и было. Если происходят ошибки, важно уметь оставлять их позади и продолжать двигаться вперед. В конце концов, чем занимается любой предприниматель? Проверяет гипотезы! Поэтому важно тестировать их максимально часто и активно. Я стараюсь быстро переключаться с неудач на новые задачи и идти вперед.

Источник: https://ktostudent.ru/boris-maltsev/