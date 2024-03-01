Как бухгалтеру внедрить управленческий учет на предприятии за 3 шага

Объясняем, с чего начать ведение управленческого учета, какие параметры нужно задать и как не совершить ошибок новичка.

Управленческий учет — это инструмент, который помогает руководителю бизнеса быть в курсе внутренних процессов, видеть движение активов, следить за расходами, чтобы избежать кассовых разрывов и правильно распределять ресурсы и финансы.

В отличие от бухгалтерского учета, который фиксирует сухие факты, управленческий учет нужен для анализа работы компании. Он помогает не только оценить текущее финансовое положение, выявить слабые места, улучшить методы управления, но и составить прогнозы и планы на будущее. Результаты управленческого учета необходимы для развития любого бизнеса.

Как внедрить управленческий учет: 3 шага

Постановка учета всегда начинается с аудита текущего положения дел в организации. Если она уже когда-то вела учет, но приостановила его, то нужно посмотреть показатели за прошлые годы, учитывая сегодняшние финансовые перспективы компании.

Внедрить управленческий учет на большом предприятии достаточно сложно. Иногда для этого необходимо привлекать отдельную команду сотрудников из разных отделов, в том числе IT-специалистов для разработки новых специализированных решений.

Но чаще всего процесс ведения учета можно начать с трех шагов.

Шаг №1. Определить перечень необходимых показателей

Обсудите с руководителем, какие именно данные ему нужны в первую очередь, а какие вообще не интересуют, чтобы не тратить время на сбор несущественной информации. Некоторые данные можно объединять, например, директору будет достаточно сведений о продажах всех товаров категории — автозапчасти, без разбивки. А вот услуги по ремонту авто он хочет видеть в разрезе каждого вида работ.

После того, как определились с показателями и способом их получения, можно начать составлять финансовую модель. Это таблицы, где можно проработать сразу несколько сценариев развития событий и понять, как они повлияют на бизнес.

В качестве инструментов, которые помогут составить отчеты и собрать показатели подойдут таблицы Excel, 1С и CRM.

Шаг №2. Утвердить формат для презентации результатов

Если управленческий учет ведет не лицо принимающее решение — финансовый или операционный директор, хозяин бизнеса, то отчетность нужно преподносить в понятном для них виде.

Все статьи, формы и правила необходимо согласовать с теми, кто ими будет пользоваться. То есть процесс учета должен быть не только комфортным для бухгалтера или другого специалиста, который его ведет, но и для конечного получателя, который будет использовать эти данные в работе.

Проще всего демонстрировать результаты в виде таблиц, графиков, диаграмм и других визуальных инструментов. Если хотите показать в цифрах, как изменится тот или иной показатель не перегружайте пользователя массовой сопутствующей информацией. Проще всего будет продемонстрировать, например, два показателя: уровень рентабельности до и после.

Шаг №3. Тестирование нового инструмента в деле

После того, как вы установите общие правила и соберете всю имеющуюся информацию. Вы будете готовы составлять управленческую отчетность и заполнять финансовую модель. Теперь можно приступать к последнему шагу — тестированию.

Попробуйте подготовить каждый из отчетов (базовые — Баланс, Отчет о прибылях и убытках и Отчет о движении денежных средств) и посмотрите, какие возникают нестыковки, ошибки, задачи, которые занимают слишком много времени. Соберите обратную связь и только потом. исправив все недочеты и пересмотрев маршруты сбора данных, закрепите регламент.

Регламент должен составляться так, чтобы даже новый сотрудник максимально быстро и самостоятельно разобрался в процессе и в инструменте.

Основные правила ведения управленческого учета

Внедрить учет — это половина дела, дальше самое сложное — грамотно его вести, чтобы получать чистые результаты, необходимые для анализа и прогнозирования бизнеса.

Для этого нужно научиться вести учет, то есть освоить все нюансы сбора информации, построения финансовой модели, использования Google-таблиц и Excel для выгрузки и обработки данных.

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